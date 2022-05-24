A

AARUD, RAYMON O

ABATE, PETER

ABBITT, RONALD G

ABERLE, ANDREW

ABRAHAMSON, HERBERT

ACCARDI, J

ACCARDI, NICK

ACHTEMEIER, LOUIS M

ACKERMAN, STEVEN W

ADAM. WALTER

**ADAMS, DAVID

**ADAMS, GORDON L

ADAMS, LAWRENCE D SR

**ADAMS, MYRON H

ADAMS, ORVILLE L

ADAMS, ROBERT C.

ADAMS, WILLIAM J

ADCOCK, ROBERT

ADDIE, TED

AHLQUIST, JOHN

AIMERS, RICHARD

AINGER, WILLIAM O

ALBRECHT, NORBERT L

ALBRECHT, PHILLIP

ALBERT, HOUGH E

ALBERT, MELVIN J

**ALBERTS, JOHN C

ALCAN, HERB

ALCORN, HAROLD W

**ALCAN, HOWARD

ALDERMAN, ROBERT L

**ALDRICH, A C

ALEXANDER, ALBERT W

ALEXANDER, GORDON W

ALEXANDER, HARRY SR

ALEXANDER, LAFE J

**ALEXANDER, P W

ALF, McKINLY

ALF, RICHARD J

ALF, ROBERT

ALF, VIRGIL

ALLEN, CHESTER F

ALLEN, CURTIS SR

**ALLEN, HENRY

**ALLEN, JACK

**ALLEN, LINWOOD I

ALLEN, MARVIN

**ALLEN, MILES D

ALLEN, RALPH E

ALLEN, VERN E

**ALLEN, W H

ALMOND, BRET

ALONGI, PAUL F

ALSETH, LEIF A

**ALT, JOHN

ALTHAUS, DENNIS G

ALTHOFF, JOHN RAYMOND

ALTON, EUGENE

ALVARD, PAUL G

**ALVERSON, GEORGE

AMANS, DALE

AMANS, LAWRENCE

AMES, DENZILL

AMUMDSEN, WILLIAM

**AMUNDSON, FRED

AMUNDSON, HARRY

AMYOTTE, EUGENE

**ANDERSON, A W

**ANDERSON, ALEXANDER

**ANDERSON, ALLEN

ANDERSON, ARNOLD

ANDERSON, BEAUFORD T

ANDERSON, CARL H

ANDERSON, DAVID G

ANDERSON, DELOS G

ANDERSON, EDWIN R

ANDERSON, GARY L

**ANDERSON, GEORGE

ANDERSON, JAMES R

ANDERSON, JOHN A

ANDERSON, JOHN R

ANDERSON, LEROY

**ANDERSON, NILS E

ANDERSON, NORMAN J

ANDERSON, OSCAR

ANDERSON, ROBERT A

ANDERSON, RALPH H.

ANDREWS, CHARLES D

ANDREWS, LE ROY

ANDRE, MARLYN C

ANEY, KEVIN R

ANEY, ROBERT W

**ANGELL, EUGENE

ANGELL, ROBERT B

ANGELOVICH, ROBERT

ANJANOS, PHILIP

ANTWERP, FRANK

APPENFELDT, HOWARD D

ARCHER, ROBERT G

ARMFIELD, RALPH

ARMFIELD, RALPH J

ARMSTRONG, ALLEN E

**ARMSTRONG, EARL

ARMSTRONG, FREDERICK

ARMSTRONG,  LAWRENCE W

ARMSTRONG, OTTO C

ARMSTRONG, RICHARD R

ARNER, EUGENE J

ARNOLD, BURTON E

ARTIS, WILSON R

**ARTTIP, JOHN V

**ASHMORE, JAMES

ASKEW, BOOKER JR.

ATKINSON, LAWRENCE L

ATKINSON, WILLIAM D

**AUSTIN, A J

AUSTIN, KENNETH D

AUSTIN, KENNETH W

AUSTIN, LEO G SR

AUSTIN, RALPH

**AUSTIN, W L

AUTIO, GEORGE E

**AVERY, JOHN

AVERY, KENNETH H

AYRE, LAVERNE “BUSTER”

**AYER, S P

B

BAARS, EARL (HONEY)

BABCOCK, CLIFFORD

BABCOCK, DALE D

BABCOCK, RALPH L

BACH, CHARLES A

BACHAY, GEORGE S

BACKENGER, CLARENCE E

BACKENGER, JAY L

BACKENGER, LEE W SR

BACKENGER, ROBERT J

BACKENGER, ROY E

BACON, PHILIP A

BADEN, JOHN

BADEN, MATTHEW

BADER, ARTHUR

BAER, WILLIAM J

BAILEY, ALFRED

BAILEY, DAROLD L

BAILEY, DON D

BAILEY, WINFRED G

BAINBRIDGE, ETTA M

BAIRD, RICHARD

**BAKER, CHAUNCY

BAKER, DANIEL H

BAKER, GEORGE L JR

**BAKER, JAMES B

BAKKA, ORVILLE

BAKKE, DONALD L

BAKKE, EARL

BAKKE, MELVIN N

**BALCH, EDWARD W

BALDERSON, DONALD

BALDWIN, CHARLES

BALDWIN, FORD

BALL, CHESTER A JR

**BALLINGER, WILLIAM

BALSLEY, FREDERICK M

BALSLEY, WM ”GUY”

BAMERT, JOSEPH L

BANKER, CARLOS A.

BANKER, DONALD E.

BANKER, LELAND O.

BANKER, RICHARD A

BANKER, WILLIAM H

BANNISTER, JAMES SR

BARBARICK, KENNETH

BARBER, DONALD B

BARE, CHARLES E

BARKER, HENRY

**BARKER, RAYMOND

BARKER, WAYNE M

**BARNES, RICHARD

BARONI, REMO G

**BARR, E F

**BARR, H M

BARRACO, JAKE

BARRACO, ROY

BARRETT, PAUL

BARROWS, JOHN M III

BARROWS, RUSSELL G

BARTELLE, CLYDE

BARTLETT, LON

**BARTINGER, L G

BARTLE, BARRY B

**BARTLETT, OLIVER C

BARTLETT, ROBERT H

**BARTON, JAMES

BARTON, JAMES V

BARTRAM, KENNETH

BARTZ, JOHN A

BASFORD, ROBERT L

BASS, CLYDE E JR

BASSETT, WILLIAM H

BASTIAN, RICHARD K

BATCHELOR, GEORGE R

BATCHELOR, MARVIN

BATES, HOWARD

BATTERMAN, ROBERT C

BAUER, CHARLES P JR

BAUER, ROBERT J

BAULING, TIM A

BAUMAN, EDWARD J

**BAUMAN, KEITH

BAUMAN, RAYMOND M

**BAUMANN, LAWRENCE

**BAUMLER, PHILIP L

BAVER, ROBERT

BEACHY, DOUGLAS D

BEADLE, LEONARD

**BEADLE, LEONARD W JR

BEALS, BURTON V

**BEAN, DONALD

BEAN, THOMAS

BEARDMORE, DONALD C

BEAUDIN, ROBERT

BEAUMONT, WARBY

BEAVER, THOMAS V

BECK, RALPH A

BECKER, DONALD A SR

BECKER, HENRY W

**BECKER, LESTER

BECKHAM, RICHARD E

BECKMAN, FRANK G

BECKMAN, RALPH

**BECKUS, GORDON F

BECKUS, HAROLD B

BECKUS, HOWARD

BECKUS, TED

BEDELL, ROY

**BEDSTED, LEO A K

BEEBE, CHARLES F

**BEEBE, HAROLD

BEELER, JOSEPH P

BEERS, JAMES L

BEHLING, ROGER

BEHLING, WILLIAM C III

BEHR, HARRY C

BEIER, LAWRENCE

BEILKE, ORVILLE R

**BELKEN, CLARENCE E.

BELKEN, LUVERN (JACK)

BELL, DANNY L

BELL, DWAINE H.

BELL, RICHARD L

BELLAR, MAYNARD

BELVEDERE, ALBERT J

BENCE, CLARENCE M

BENDER, ALBERT V

**BENDER, BRYCE G

BENDER, ROGER L

BENEDICT, THEODORE E

BENDER, BRUCE

BENHART, RAY A

**BENNETT, ALVIN S

BENNETT, CHARLES

BENNETT, CLIFFORD A

BENNETT, FRANK H

BENNETT, HARVEY

BENNETT, JOE

BENNINGTON, EARL

BENNINGTON, JOHN

BENNON, JAMES P

BENSON, JOHN C

**BENTLEY, DUFFEY

BENTZ, HAROLD

BERG, JEFFERY

BERG, LAWRENCE S

BERG, RONALD M.

BERG, WILLIAM E.

BERG, WILLIAM

BERGER, DARREL

BERGER, RODGER

BERGESON, GEORGE

BERGMANN, MERRILL J

BERGSTROM, RALPH V

BERKLEY, HOMER A

BERKSHIRE, GERALD D

BERKSHIRE, LEON

BERMUDEZ, JORGE A

BERN, CARL JR

BERN, JULIUS O

BERN, ROBERT

BERNER, HAROLD E

BERNER, MADELINE

BERNER, PETER A.

BERNINI, JOSEPH

BERNSTEIN, TRAVIS C

**BERRY, DANIEL W

BERRY, THOMAS H

BERTO, JAMES R

BERTRAM, CHARLES J

**BEST, SHIRL

BESTOR, RAY

BESTOR, ROBERT

BETKER, EMIL L

BETTS, DIAMOND J

BETZ, DICK

BETZ, GEORGE W

BIBBINS, ADNEY F

BICFORD, RICHARD C

BICKEL, MARK A

BIER, LAWRANCE

**BIGELOW, ELMER

BIGELOW, WILLIAM C

BILLS, WILLIAM C

BINDLE, BERNARD A

BINGAMAM, IVAN C

BINGHAM, BARTON GATES

BINGHAM, ROBERT R

**BINGHAM, WILLIAM

BISHOP, GORDON A LT COL

BISHOP, LUTHER A

BISHOP, MICHAEL

**BJERKE, DONALD C

BJORKLUND, CASPER

BLACK, ALLEN D

**BLACK, NOLAN E

BLACK, STEWART

BLACKMAN, ALFRED K “AL”

BLACKMAN, ELMER

BLACKMER, E. RAY

BLACKMORE, JAMES E

BLACKSTONE, JONATHAN R

BLACKWOOD, JAMES C

BLAISDELL, GEORGE L SR

BLAKE, AUGUST C

BLAKE, LAYMON

BLASER, CLARENCE

BLASER, HERBERT

BLAKELY, GEORGE K

BLASER, MELVIN FRANK

**BLASSER, JOHN U

BLISS, HAROLD P

BLISS, LESLIE E

BLIZARD, BERYL J

BLOOD, JACK E SR

BLOOM, BRYAN T

**BLOOM, WILFORD A

BLOUNT, JIMMY M

BLUE, GEORGE N

BLUM, ALVIN E

BLUM, BRYANT T

BLUM, DUANE E

BOAZ, BILL

BOAZ, STEPHEN G

BOGGS, HOWARD R

BOGGS, ROBERT

BOGGS, W FRANKLIN

**BOLDON, FAY

**BOLDON, RAY

BOLLERUD, HOWARD

BOLTONS, DONALD L

BOND, EDDIE L

BONZI, CHARLES J

**BOOMER, JOHN L

BOOS, FRANCIS J

BORCHARDT, HERBERT W

**BORCK, LAVERNE M

BORCK, REINHARD

BORD, WALLACE B

BORDEN, ELEO J

BORGWARDT, BRUCE E

BORGWARDT, HARRY

BORGWARDT, MELVIN

BORKENHAGEN, JOHN W

BORLEY, DONALD A

BORLEY, GEORGE

**BORN, WALTER

BOSCHI, JOHN

**BOSTWICK, GEORGE L

BOTTOMS, DONALD

BOTTOMS, DOYLE

BOTTOMS, MARSHALL N

BOUTELLE, CLYDE L

BOUTELLE, EARL S

BOUTELLE, EVERET

BOUTWELL, PAUL W JR

**BOVIALL, WALTER

BOWDEN, WYSSE

**BOWEN, RICHARD L

BOWER, ROBERT

BOWLES, EDWIN

BOWLES, RICHARD

BOWN, DALE A

BOWN, DENZIL L

BOWN, GEORGE W

BOWN, NORMA M

BOWN, RICHARD L

BOWN, TERRENCE

BOYD, EARL JR

BOYETTE, CLARENCE L

**BOYLE, FRED

**BOYLE, WILLIAM

BOYSCHOU, CHRISTOPHER

BRABAON, DWIGHT

BRADFORD, WILLIAM E

BRADLEY, BRIAN

BRADLEY, WILLIAM

**BRADY, DOUGLAS

**BRADY, ROBERT L

BRADY, ROBERT L

BRADY, THOMAS F

BRAEDSON, LAWRENCE A

BRAKEN, WES

BRANDENBURGH,  WARREN A

BRANDENBURGH, WAYNE W

BRANDT, EUGENE J

**BRANDT, LESTER F

BRANDT, WILLIAM “BUD”

BRAUN, FRED

BRAUN, HAROLD

**BRAUN, HARRY W JR

BREDESON, VICTOR

BREESE, ARDELL L

BREESE, CLAUDE J

BREESE, HOWARD

**BRELLENTHIN, HAROLD

**BRESNEHAN, ROBERT J

BRETON, EDWARD “JIM”

BREWER DEWEY H JR

**BREWER, JOHN

**BREWER, ROBERT L

BREWSTER, EARL

BREWSTER, GARY H

**BREWSTER, HARVEY

BREWSTER, THOMAS E

**BRICE, RICHARD

BRIDGE, RICHARD

**BRIDGES, HERBERT E

BRIGGS, JAMES H

**BRIGGS, JAMES J

BRIGHT, WILLIAM ALLEN

BRILL, PAUL

BRILLMAN, LESTER P DR

BRISCOE, DONALD M

**BROBECK, M J

BROCK, LOUIS E

BROCK, RICHARD F

BROCKER, CHARLES H

BROCKMAN, FRED D

BROCKMAN, LEON E

BRODERICK, HAROLD “JOE”

BROGAN, DAVID A

BROGAN, STANLEY E

BROM, PAUL A

BROM SR, PAUL A

BROM, ROBERT J

BRONSON, CLAUDE

BRONSON, HAROLD

BRONSON, HOWARD D

BRONSON, LAWRENCE H

BRONSON, ROBERT

BROOKER, HOWARD

BROOKER, MARY

BROOKINS, RALPH H

**BROOKS, ALBERT

BROOKS, HAROLD

BROOKS, HENRY C

BROOKS, HUBERT M

BROOKS, ORVILLE SR

BROOKS, THEODORE H

BROOKS, WALTER

BROSE, C

BROSIER, GEORGE A

BROSIER, TIMOTHY

BROSTUEN, BENFORD O

**BROWN, ALBERT E

BROWN CECIL

BROWN, CLARENCE L

**BROWN, EDWIN F

BROWN, EURA W JR

BROWN, GEORGE

BROWN, HAROLD O

BROWN, HOWARD

BROWN, JACK SR

BROWN, LEROY A

BROWN, KASY R

BROWN, MELVIN B

BROWN, MICHAEL D

BROWN, PAUL

BROWN, RICHARD J

BROWN, ROBERT

BROWN, STACY LT COL

BROWN, SIDNEY

BROWN, THOMAS C

**BROWN, WALTER

BROWN, WESLEY W

BROWNLEE, WILLIAM H

BRUBAKER, LELAND J

BRUCE, LEROY K

BRUNER, JOHN E

BRUNELLE, CHARLES

BRUSBERG, JACK

BRUSBERG, LOUIS

BRUUN, FLOYD C

BRUYERE, RICHARD H

BRYAN, LARMON M

BRYANT, DENNIS

BRYANT, JOSEPH

BRYDEN, RUSSELL F

BUCHANAN, GEORGE H

BUCHHOLZ, RICHARD F

BUCKTA, ROBERT AUSTIN

BUE, LESTER A

BUEHL, HERBERT V

BUGGS, DONALD W

BUGGS, STACEY

BUGGS, THOMAS

**BULIN, JERRALD J

BULIN, THOMAS

BULL, RICHARD M

BULL, WALTER L

BULL, WILLIAM D

BUMSTED, EDWIN M SR

BUNKER, ROBERT C

BURANDT, DR DONALD C

BURBEY, DAVID

BURBEY, LADDIE R

BURBEY, RICHARD

BURCHFIELD, DONALD

BURDEN, JAMES E

BURGESS, RICHARD T

BURK, FRANK E

BURK, WALTER JR

BURKE, ARTHUR R

BURKE, FRANCIS A

BURKHALTER, RODNEY

BURKHAMER, LARRY L

BURLINGAME, ROY

BURMEISTER, ROY SGT

BURNER, JOHN C

**BURNETT, O A

**BURNS, CHARLES F

**BURNS, PHILIP

BURNS, RICHARD F

BURNS, ROBERT

BURNS. ROBERT D

BURNS, ROGER

**BURNS, WILLIAM H

BUROKER, DENNIS M

BUROKER, LEONARD L

BUROW, HERMAN

BURROUGHS, RONALD D

BURROW, EVERETT C

BURROWS, JOHN

BURT, BOB

BURT, CALVIN

**BURTON, CHARLES E

BURTON, DAVID L

BURTON, JESS

BURTON, JOHN C

BUSHAW, JOHN

BUSS, HAROLD

BUSSIE, EUGENE G

BUSSLER, WALTER

**BUTLER, GEORGE

BUTLER, LEONARD

**BUTLER, LESTER

**BUTLER, R J

**BUTLER, WILLIAM

BUTTS, CELESTINE O

BUZZELL, BRYNE

BUZZO, MARVIN

BYERLEY, KENNETH E

BYERLEY, ROBERT T

BYERLEY, WILLIAM E

C

CAFFORD, DOEN

CAHOON, ROBERT

CAIN, BENJAMIN

CALDER, JOHN

CALKINS, PHILIP M

CALKINS, THOMAS J

CALLAHAN, BENJAMIN W

CALLAHAN, JACK

CALLAHAN, LYLE “JOHN”

CALLAND, RICHARD

CAMMILERI, JOHN

**CAMP, OWEN FRANCIS

CAMPBELL, ROGER S

**CAMPBELL, JOHN

CAMPBELL, LAWRENCE

CAMPBELL, ORRIN L

**CANFIELD, MERLE E

**CANNON, BARRY

CANNON, PAUL H

CANTWELL, JOSEPH

CAPLES, CHARLES

CAPLES, RANDY T

CAPLES, ROBERT

CAPLES, WM. (DOLLY)

**CAPEZIO, FRANK J JR

CAREY, GLENN O

CAREY, JAMES

**CAREY, JAMES A JR

CAREY, JOE

CARLSON, AXEL H

CARLSON, DANIEL R

CARLSON, DAVID H

CARLSON, HAROLD “BUD”

CARLSON, RICHARD O

CARLSON, THORE G

**CAROMA, JOHN

CARPENTER, MICHAEL J

**CARPENTER, SAMUEL

CARPENTER, WILLIAM J

CARR, ADNEY

CARR, CLEVE W

CARR, DONALD L

CARRATT, CLIFFORD

CARRATT, JAMES A SR

CARRATT, MICHAEL E

CARRATT, RALPH E

CARRATT, STEVE

**CARR, MEREDITH

**CARRIKER, GLENN A

**CARRINGER, JAMES R

CARRLESTER, GEORGE

CARROL, LARNEY

CARROLL, BERNICE

**CARROLL, FRANK

**CARROLL, JOHN

CARROLL, ROBERT

**CARSON, CLARENCE E

CARSON, EUGENE W

CARSON, VICTOR

CARTER, ALFRED E

CARTER, ED J

CARTER, JACK

CARTER, ORLAND

CASAROTTO, ELENA “LEE”

CASE, ARTHUR J SR

CASE, HOWARD C JR

CASE, CHARLES

CASH, CALVIN

CASH, CLARENCE D

CASS, JAMES D SR

**CASSADY, C

CASIDAY, ROBERT G

CASSIOPPI, LENARD J

CATTERSON, VICTOR

CAVALLINO, JOE

CAWKINS, HARLEY A

**CHAMBERLAIN, DENNIS D

CHAMBERLAIN, MARTIN

CHAMBERLIN, BITRICK

CHAMBERS, PAUL L.

CHAMPENY, MICHAEL R

CHAMPION, ERNEST J JR

CHAMPION, THOMAS W

CHAMPLIN, ERNEST

CHAMPLIN, LYLE R

CHANDLER, JOHN L

CHANDLER, ROY

**CHAPLIN, JAMES B

**CHAPMAN, DANIEL

CHAPPELL, ART

CHARLES, ROBERTO B

**CHARLOTT, EDWIN A

CHASE, ROY

CHATSEY, ROBERT J

CHEKOURAS, DEAN M

CHEKOURAS, THOMAS G

CHERNEY, GERALD J

CHILDS, ROY K JR

CHILSON, ROBERT B

CHISHOLM, CLINTON

**CHRISPOENSEN, C

CHRISTIANSEN, CLAYTON

CHRISTIANSEN, HERBERT

CHRISTENSEN ALLEN, D

CHRISTENSEN, GENE W

CHRISTENSEN, RAYMOND

CHRISTIAN, DAVID

CHRISTIANS, DONALD D

CHRISTIANSON, ORRIN R

CHRISTIANSON, ROBERT R

CHRISTIANSON, VERNE

CHRISTOFFERSON, TORLEIS

CHRISTOPHER, RUSSELL A

CHRISTOPHERSEN, BARBARA

CHRISTOPHERSEN, DONALD E SR

CHRISTOPHERSON, ABRAHAM

CHRISTOPHERSON, DONALD

CHRISTOPHERSON, ROBERT L

CHRISTOPHERSON, TOULIE

CHURCH, GORDAN R

CHURCH, HETTY MAE

CHURCHES, DALE

CHURCHES, DAVID

CHURCHILL, LARRY L

CHURCHILL, LAWRENCE

CHURCHILL, RANDY

CIARAMITA, JAY M

CIARAMITA, JOSEPH

CIARAMITIA, PETER M

CIARPAGLINI, BRUNI

CIUFFO, VIOLA M

CLADWELL V OWEN H

CLAFIN, ARTHUR F

CLAIR, CLAYTON H

**CLARK, ALEXANDER

CLARK, CHARLIE S

CLARK, DANIEL M DR

CLARK, FAY F

CLARK, HARRY D (D.D.S.)

CLARK, JOHN

CLARK, JERRY LEROY

CLARK, DR. PAUL W

CLAY, CLAUDE L

CLAYTON, KENNETH L

CLICKNER, CARL

CLICKNER, JAMES H

CLIFFE, FRANCIS H

CLIFFORD, DON

CLINE, ALFRED

CLINE, CHARLES

**CLIPPERT, DONALD

CLOSSEY, HARRY F

CLOSSEY, ROBERT T

CLOSSON, EARL E

CLOUGH, ALLAN D

CLOUGH, ROGER A

CLOWES, GORDON M

CLOWES, KENNETH R

CLUMPHNER, DeWAYNE

COAD, TERRANCE

**COBB, CHESTER W

**COCHRANE, MARTIN L

COCKRELL, JOHN D

COCKWOOD, LEONARD B

COHOON, CURTIS K

COHOON, ROBERT A

COLE, ARLINGTON R

COLE, DUWAYNE E

COLE, WILBUR E

COLES, RICHARD W

COLES, VERTLE D

COLLIE, KENNETH G

**COLLINS, ANDREW JR

COLLINS, CHARLES W

COLLINS, DAVID Y

**COLLINS, DENSMORE

COLLINS, EDWARD E

COLLINS, EUGENE T

COLLINS, HENRY

COLWELL, ROY AUSTIN

CONANT, GUY

**CONANT, HARRY

CONANT, ROY

CONDON, DONALD M SR

CONE, FRANK E. JR

**CONGDON, MARVIN M

CONKLIN, SIDNEY P

CONLEY, JERRY L

CONNER, OTIS L

CONRADSON, KEITH

CONRADSON, LAVERNE

CONROY, HARRY M JR

CONSIE, ROLAND

CONSINDINE, LEONA

**CONVERSE, JAMES L

COOK, MAYNARD F

COOMBS, HARRY E

COONROD, JACK W

COOPER, ALVIN L

**COOPER, LANCE

COOPER, ROLAND

**COOPER, STANLEY

COOTWARE, BERNARD

COPPER, HOWARD

COPPER, LAWRENCE

COPPERNOLL, BILLY D

COPPERNOLL, FREDERICK

COPUS, CLINTON E

COPUS, SYLVESTER

**CORCORAS, EDWARD

CORENLL, MICHAEL W

CORENLL, RALPH F

**COREY, ROBERT F

**CORNELIUS, WILLARD

CORNISH, JAMES D

CORYELL, CLARENCE C

COSGROVE, RONALD

**COUGHLIN, JOHN

COURADSON, KEITH

COURADSON, LAVERN

COURTNEY, JOHN

COUSIN, CHARLOTTE

**COUSIN, WILLIAM

COUSIN, RAYMOND C

COUTTS, ALBERT

COUTTS, ALICIA M

COUTTS, ELBERT WILLIAM S

COX, ALFRED

COX, ALFRED G

COX, DARREL D

COX, EVERETT J

COX, HOMER

COX, HOWARD J

COX, HOWARD L

COX, JOSEPH

COX, ROBERT B

CRABTREE, JOSEPH R

**CRAMER, CHRISTOPHER

CRANDALL, LEWIS

**CRANE, LOUIS H D

**CRANS, RICHARD

CRARY, EARL M

CRARY, ROGER K

CRARY, STUART W

CRAVE, PETER GEORGE

CRAWFORD, LEROY E

CRAWLEY, LYLE D

CRAWLEY, ROBERT C

CRAYS, HAROLD D

CREIGHTON, JACK G

**CROAKE, DONALD

CROAKE, HARRY “BOB”

CROAKE, JAMES

CRONK, EDWARD L

CROOKS, THOMAS A

CROUCH, RICHARD

CROWLER, ROBERT

CROWLEY, MICHAEL R

CUDNEY, MARVIN A

CUFF, DAVID H

CULLEN, JERALD R.

**CULLES, GEORGE

CULVER, ALMOND “AL”

CULVER, ALVIE

**CULVER, ARTHUR

CULVER, ARTHUR J

CULVER, RAYMOND

CULVER, RAYMOND SR

CUMMINGS, HELEN A

CUMMINGS, JAMES A

CUNNINGHAM,  LAWRENCE R

CUNNINGHAM, WESLEY A

CUNNINGHAM, WILLIAM M

CURATOLO, JOSEPH J

**CUREY, PAUL

CURRAN, EDWARD L

CURRIE, LT. COL BAIRD

CURRY, ROBERT

CURRY, ROBERT G

CURRY, STANLEY R

CURRY, VERLON D

CURTIS, DONALD D

CURTIS, DONALD W

CURTISS, WILLIAM

**CURTISS, WILLIAM C

D

DABSON, JOHN W

DABSON, ROBERT C

DAGUANNO, COSMO A

DAHLBERG, HERBERT A

DAHLGREEN, EMIL W JR

DAHM, DONALD E

DAILEY, RICHARD H

DALBERG, RODNEY ERNEST

DALE, ALAN J

DALEY, RICHARD F

DALEY, WARREN

DALY, GERTON

DAMMAN, DONALD A

DAMMAN, JOHN

DAMMAN, MARVIN E

DAMMON, MARTIN

DANIELS, KENNETH H

DANIELS, THOMAS M

DANKS, RUSSELL

**DANN, GEORGE W

DANZ, HARREY S

DAQUE, STANLEY

DARWIN, DOUGLAS D

DARWIN, LARRY L

**DARY, BYRON

DASKAM, HARVEY J

DASKAMM, REGINALD

DATES, ROBERT

DAUGHERTY, ISHMAEL

**DAVENPORT, FOSTER R

DAVENPORT, WILLIAM C

**DAVEY, R R

DAVIDSON, JAMES SR.

DAVIDSON, RUSSELL

DAVIDSON, VANCE J.

DAVIES, JEFFERSON M

DAVIES, RICHARD M

**DAVIS, BURNELL

DAVIS, CECIL

DAVIS, CHARLES A

DAVIS, CHARLIE H JR

**DAVIS, CURTIS

**DAVIS, FREDERICK C

DAVIS, GAIL

DAVIS, GERALD C

DAVIS, HAROLD H T

DAVIS, HARRY J

DAVIS, HARRY R

DAVIS, JACK

**DAVIS, JEROME B

**DAVIS, SGT. JOHN C

DAVIS, OLIVER J

DAVIS, ROBERT L

DAVIS, ROGER J

DAVIS, THERLON

DAVIS, THOMAS E

DAVIS, WILBUR

DAVIS, WILLIAM

DAWES, ROY O

**DAWSON, PAUL ELLIS

**DAWSON, RAYMOND

DAWSON, WILLIAM

DAY, DONALD SR

**DAZEY, EDWARD M

DEADMOND, RICHARD S

DEAL, LEON

DEAN, RICKY

DEARHAMMER, WILBUR

**DeBOCK, JOHN A

DeBRUVNE, HENRY

DEBSON, MASON

**DECKER, KENNETH

DEE, DONALD E (EYSNOGLE)

DEFALCO, ALBERT

DEFONTAINE, LOUIS A

**DEGNAN, LUKE

DEGRIS, CHARLES T

DEGUTIS, NICHOLAS B

DEHAVEN, RUFUS E.

**DEIGNAN, ROBERT

DELANEY, CARL

**DELANEY, ELVIN LLOYD

**DELANEY, JOHN

DELANEY, KENNETH

DELANEY, ORVIS

DELANEY, THANE

DELANEY, WAYNE

**DELANGE, JACK

DELEU, TIM

DeMICHELE, PETER J

**DEMOS, CHARLES L

DEMOS, WILLIAM R

DEMOTH, CHARLES L

DEMROSKY, FRANK

DEMROW, ROBERT G

DEMUS, GEORGE

DEMUS, PETER J

DENCKER, GENE W

DENSON, GROEGE E

DENU, GEORGE M

DENURE, DENNIS

DERINGER, ERNEST N

DERKE, FRANK C

DeROSIER, GERALD L.

DeROSIER, MICHAEL A SR

DeSARBO, FRANK M

DeSARBO, JAMES T

DeSARBO, JOSEPH

DeSARBO, ROBERT A

DEVER, ROY T SR

**DEVINS, CHARLES

**DEVITA, JOSEPH

DEVOE, GEORGE A

DEWEES, JAMES C

DeWITT, CLARENCE L

D’HANIS, MICHAEL

DHOM, WILLIAM F.

**DICKOP, RAY C

**DICKSON, ALAN N

DICKSON, EVA M

DiBENARDO, PETER J

DIDERICH, GARY

**DIDERICH, ROYCE A

DIECE, ROBERT E

DIEHL, HAROLD

DIEL, MAX

DIESING, WILLIAM B

DIETSCH, FRED R

**DIETZ, JUNIOR D

DIETZMAN, WILBUR

**DILLE, EUGENE

DILLET, CARROLL L

DILLEY, WENDELL

DILWORTH, WILLIAM G

DIMMICK, DONALD J

DIMMICK, NEIL F

DION, PHILLIP J JR

DISCH, FREDERICK M

DISCH, ROGER V

DITTMER, FRANKLIN C

DITZHAZY, JOSEPH A SR

DIVINE, FRANK C

**DIXON, JESSE

DIXON, ROGER M

DOBBS, DONALD G

DOBSON, DONALD

DOBSON, MASON

DOBRATZ, RICHARD E

DOHMEYER, STEVEN

DOLAN, WILLIAM A

DOLBEY, BRADFORD

DOLL, LAVERNE E

DOLL, RALPH

DOLPHIN, JAMES M

DONER, JULES C

DONKLE, DONALD K

DONNY, MELCHIOR A

DONOVAN, GALE P.

DONOVAN, GENE F

DONOVAN, JAMES M

DONOVAN, ROGER J

DOOLEY, FRAN

DOOLEY, LEONARD

DOOLEY, LESTER E

DOOLEY, MELVIN J

DOOLEY, RICHARD J

DOOR, DONALD P

DOPP, RICHARD A

**DORAN, PATRICK

DORN, GEORGE C

DORR, GLENN A

DOSS, ZETTIE

DOSTAL, JOSEPH R JR

DOSTAL, NORM

DOTTER, NORMAN F

DOUBLEDAY, FRANK

**DOUD, GORDON P

**DOUD, MILO P

DOWDEN, RONALD

DOWDEN, WYSER

DOWDY, EDWARD E.

DOYLE, DOUGLAS E

**DOYLE, JOHN

DRAEVING, HAROLD J

DRAGER, FREDERICK J

DRAKE, MERLIN

DRAVES, DELBERT C

DRAVES, LEONARD

DRAVES, ROBERT D

DRAVES, WILLIAM F

DRAY, LAWRENCE E

DREA, JOSEPH

DREHER, GEORGE L

DRESSEL, WILLIAM H

DRESSELHAUS, DONALD E

**DRESSER, AGUSTUS S

DRESSER, PAUL E.

DRESSLER, ERVIN E

DRESSLER, NORMAN

DREW, WILLIAM R

DRISCOLL, DANIEL M

DRISCOLL, EUGENE V

DRISCOLL, KENNETH L

DRISCOLL, WALLACE J

DRISCOLL, WINFRED M

DRIVER, RICHARD E.

DROST, DONALD SR.

DROST, FREDERICK

DROST, JAMES

DROST, LEROY

**DROUGHT, DAVID L

DRUMMOND, BERT

**DUBOWSKI, HEIF J

DUDA, JOHN P

DUDLEY, JAMES H

**DUFF, JOHN R

DUGGAN, MARTIN J

DUMMER, JOHN JR

DUNAWAY, OTTO J

DUNAWAY, ROSS A

DUNAWAY, WILLIE

**DUNBAR, ROY

DUNKEL, DONALD L

DUNN, BOBBY

DUNN, JACK

DURKOP, TOM W. LT, COL

DURIS, EMNIL

DUSSO, LAVERNE M

DUTTER, RYAN T

DWARS, ELWYN W

DWYER, RICHARD D

DYGART, CLAUDE

E

EALE, RICHARD

EARLE, ERNEST

EARLE, LAWRENCE A

EARLE. RITCHIE G

EARLEYWINE, OLIVER G

EASLAND, DONALD R

ECKE, DONALD

EDDLEMAN, BARBARA L

EDDY, CLARE

EDDY, LLEWELLYN J

EDDY, ROBERT G.

EDGE, EDWARD J

EDGE, LLOYD

EDMUNDS, CLARENCE L

EDWARDS, CARL L

EDWARDS, CECIL C

EDWARDS, EARL C

EDWARDS, GARLIN

EDWARDS, JAMES E

EDWARDS, NORMAN K

**EDWARDS, RAYMOND J

**EGAN, MICHAEL

EGDORF, WALTER

**EGGEN, CLARENCE T

EGLIN, HENRY D

EHRICH, CARL W

EICHER, HAROLD D

EICHMAN, DONALD G

EICHMAN, STEVEN R

**EIFER, CARROLL

EISENMANN, ARTHUR F

EISENMANN, WESLEY F

EISENMANN, WILLIAM C

EISERT, LEONARD H

EK, ROBERT C

ELDRED, JOHN M.

ELEY, GEORGE R

**ELLINGSON, JOLBERT

ELLINGTSON, TOSTEN E

ELLIOTT, B B

ELLIOTT, JEROME

ELLIOTT, KERMIT J

ELLIOTT, LEE

ELLIOTT, MICHAEL C

ELLIOTT, RICHARD B

ELLIOTT, WAYNE

ELLIS, RICHARD C

ELLIS, THOMAS

**ELLWANGER, ROBERT W

ELMER, ARTHUR E

ELMER, MORRIS R

ELMER, WESLEY ROY

ELWOOD, EUGENE L

ELY, M/SGT EUGENE F

ELSOM, ROBERT A

EMILSON, RICHARD C

ENGEBRETSEN, BURGER M

ENGEBRETSON,  CLARENCE C

EMGEBRETSON, DONALD E

ENGEN, KENNETH M

ENGEN, S F

ENGLER, JOHN W

ENGLER, ROBERT F

ENGLESON, ALBERT L

ENGLESON, ROBERT L

ENGLESON, RALPH (BUD)

ENLOE, HALEY M

ENLOW, JACK H

ENNIS, ART

ENNIS, PAT

ENNOCENTI, ARNOLD R

ENNOCENTI, CHESTER V

ENNOCENTI, RUDOLPH

ERBACH, JOHN F

ERICKSON, ANDREW

ERICKSON, CLIFFORD C

**ERICKSON, EDWARD

ERICKSON, EDWIN

ERICKSON, OLAF C

ERICKSON, RALPH W

ERTZ, DONALD J

ESCH, WILLIAM

ETCHIN, JOSEPH S

EUCHER, RAYMOND SR

EUCKER, ROGER

EULLER, CARLTON

EVANS, ELVIN

EVANS, ELVIN J

EVANS, TOMMIE R

**EVANS, WALTER F

EVANS, WILLIAM

EVENSON, DONALD R

EVERSON, TALLIE E

**EVERSON, ELLSWORTH

EWALD, GAYLORD R

EWERS, CONRAD E

EWERS, RONALD B

EZDON, ROBERT A

F

FABISZAK, THOMAS

**FAFFNEY, GEORGE

**FAGERLAND, LAURUS

FAGO, DANIEL

FAGO, FRED

FAGO, GEORGE

FAGO, GEORGE C JR

FAGO, JOHN

FAIRBERT, ELMER

FAIRCHILD, DAVID W

FAIRCHILD, PHILIP J

FAITH, LEONARD F

FAIRBERT, JACOB

FAIRBERT, ROBERT K

FALDEST, MARVIN S

FALK, HARVEY

FALLIN, WILLIAM V

FALLON, ANDREW F

**FARLEY, MICHAEL

FARMER, HAROLD C

FARMER, RUTH H

FARNUM MARK J

FARRAR, DONNIE T

FARRELL, LLOYD T

FARRELL, RICHARD W

**FAST, HAROLD W

FAUST, WILLIAM

FAVOUR, RICHARD R

FAY, DONALD D

FAWCETT, THORALD

FEELY, HARRY

FEIBEL, BOBBY

FELDER, WAYNE H

FELDMILLER, BENNETT W

FELDON CARL J

FELL, ARTHUR L JR

FELL, ARTHUR L SR

FELL, RICHARD C

FELLENZ, WAYNE R

FENNE, JOHN B

FENRICK, DARYL L

FENSKE, E CHARLES

FERGER, BERNARD L

FERGUSON, BASIL K.

FERGUSON, GEORGE

FERGUSON, GEORGE T

FERGUSON, GREGORY I.

FERGUSON, RAYMOND D

**FERRIS, HUGH

FERWERDA, DAVID

FERWERDA, EUGENE

FERWERDA, ROLAND

FEUERSTEIN, FREDERICK J

FIEBIG, ARTHUR

FIELD, ARNOLD

**FIELD, ARNOLD E

FIELD, ARNOLD L DR

FIELD, EARL

FIESE, JOSEPH

FIESE, LEROY

FILA, EDWARD J

FILIP, ALEX

FILLION, DAVID

FILLION, PAUL R

FINGERHUT, JERRY

FINGERHUT, LAVERNE

FINK, JERRY E

FINK, ROBERT D

FINK, ROGER D

FINLEY, DONALD

FINLEY, ROBERT C

FINNEGAN, ARTHUR L

FINNEGAN, CY T

FINNEGAN, CYNTHIA D

FINNEGAN, JEROME

FINNEGAN, JOSEPH E

**FISCHER, CARL

**FISCHER, GEORGE A

FISCHER, GERALD W

FISCHER, HENRY

FISCHER, JOHN D.

FISCHER, JOHN H

FISCHER, THOMAS J

FISHER, GERALD

FISHER, MERLE

FISHER, MERLE E

FISHER, WARREN

FITZGERALD, RUSSEL

**FITZGERALD, THOMAS

FITZGERALD, WILLIAM M DR

FLARITY, THOMAS J

FLEMING, JOESPEH W

FLEMING, RUSSELL G

FLINT, DONALD F

**FLOOD, THOMAS

FLOREY, CHARLES W

FLOREY, COL TED

FLUECKIGER, FRED

FLYNN, DAVID

FLYNN, JOHN

FOBES, CHARLES A

FOCHS, WILIFRIED C

FOGLE, ARNOLD

FOGLE, FRED

FOLYER, ELMER C

FOLTZ, EVERALD G

FONDA, ERVIN R

FONDA, OLIVE

FORBES, RUSSELL

FORD, LEONARD G

FORREST, WILLIAM H

FORRESTAL, JAMES O

**FORRESTAL, ROBERT

FORRESTER, HERBERT M

FORRESTER, VERNON F

FOSBINDER, HUBERT L

**FOSMOEN, NORMAN E

FOSS, MELVIN C

FOSS, GERALD P

FOSSE, BENJAMIN O

FOSSUM, JAY

FOSTER, JOHN W

FOWLER, HENRY O

**FOWLER, RALEIGH

FOWLER, RILEY

FRANCIS, JOHN J

**FRANCOUER, LEONARD

FRANK, HAROLD L

FRANK, JORDON DR

**FRANK, WILBER J

**FRANKE, LOTHIAR A

FRANKLIN, EUGENE F

FRANKLIN, FRANKIE B

FRANKLIN, GREGORY

FRANKLIN, JAMES F

**FRANKLIN, WILLIAM C

FRANSEEN, KENNETH

FRANZE, ROGER D

FRAYER, EARL JR

FREDERICK, PAUL

**FREEMAN, BORCHERT

FREEMAN, EDWARD

FREEMAN, ROBERT V

FREIDL, JOHN ANTHONY

FREITAG, DUANE

FREITAG, GERALD J

FREITAG, LAWRENCE

FREITAG, LEON

FREITAG, LEONARD J

FREITAG, WARREN

FRENDAHL, ARNOLD E

FRIDAY, CAPT. CARL

FRIDDLE, RICHARD M

**FRISBEE, DENNIS W

FRISCH, CHARLES

FRISCH, DENNIS

FRISCH, VERNON

FRITZ, HAROLD

FROEMMING, THEODORE

FRYE, DEWAYNE

FRY, EUGENE

FRY, EUGENE H

FRY, MARION E

FRYE, GAIL P

FRYE, JOHN T

FRYE, LLOYD

FTERKEM, GERALD

FUDALEY, JOHN S

FULLER, KENNETH T

FULTON, JOHN H

FUNK, DONALD

FUNK, JACK M

FUNK, JOHN E

**FUNK, LAWRENCE F

FUNK, LEONARD

FUNK, MARVIN

FUNK, ROBERT

FUNK, WALTER

FURMAN, ANN

FURMAN, CHARLES

FURMAN, DONALD D

FURMAN, HAROLD A JR

FURMAN, NORBERT

FURMAN, ROBERT D

FURMAN, WALTER

G

GABBARD, DARYL KAY

**GABRIEL, WILLIAM

GABRIELSON FLOSSIE R

GAFFEY, GRANT

GAFFREY, EDWARD P JR

GAHL, WALTER W

GALLAGHER, RAYMOND L

GALLAGHER, WILLARD J

GALLAGHER, WILLIAM

GALLESTER, GEORGE

GALUSHA, DAN

GAMNELL, NOBLE F

GANDER, RICHARD D

GANDER, VERLIN

GARDE. GORDON R

GARDE, REX A SR

GARDE, ROGER W

GARDINER, DONALD L

GARDNER, DONALD E

GARDNER, HEYWARD B

GARETSON, GARY L

GARETSON, WESLEY I

GARNER, CLYDE

GAROFOLO, THOMAS S

**GARRETT, HASKELL

GARRETT, JOHN C

GARRETT, ROBERT O

GARRIGAN, GEORGE

GARROW, RAYMOND

GARSTECKI, ALEX C

GARSTECKI, ISABELLE K

GARRY, THOMAS E

GASSER, THOMAS M

GATES, BRUCE D

GATES, JAMES

GAV, ERNEST HENERY

GAVIN, JANELLE

GAVIN, PAUL F

GAVNEY, JOHN R

**GAYLORD, GORDAN

GAYLORD, ROSS

GEARHART, DONALD J

GEARHART, DOUGLAS J.

**GEARY, HARRY C JR

GEFFERS DAVID N

**GEISE, MARVIN F

GEISTER, NORMAN C

GELBACH, RILEY E

GENORE, ROBERT M

**GENUNG, HARRY K

GENUNG, LE ROY

GENZ, ERNEST J

GEORGE, KEN

GEORGE, KENNETH B

GEORGEFF, THOMAS M

**GERALD, CHARLES

GERARD, EDWARD A

**GERALD, GEORE M

GERHARDT, GEORGE P

GeRUE, JOHN E SR

GERKE, EDWARD A

GERKE, VAUGHN W

GESTRICH STEVE

GESTRICH, THOMAS

GHINAZZI, ALVIN

**GHINAZZI, GUSTINO

GIACALONE, SAMUEL L

**GIBBONS, EDWARD

**GIBBONS, FREDERIC

GIBBS, ARDEN C

GIBBS, ARTHUR R

**GIBBS, ROBERT

GIBBS, ROSS JR

GIBSON, JOHN W

GIDDINGS, COLLIN A

GIESSINGER, JAMES

**GIFFIN, F F

GILBERG, HELEN D

GILBERT, CHARLES W

GILBERT, DENNIS R

GILBERT, DONALD C

GILBERT, HELEN D

GILBERT, LEONARD

GILBERT SR, ORVILLE C

GILBERT, RAYMOND G

GILBERT, RICHARD D

GILBERTSON, ALLAN J

GILBERTSON, JAMES

GILES, MARSHALL

GILL, ROY EDGAR

GILMOUR, HAROLD L

GILMOUR, ROBERT O

GIRARD, RUTH NAOMI

GIROLAMO, TOM

GITCHEL, ROBERT R

GJERE, JAMES G

GJERSETH, THOMAS

GLACKIN, FRANCIS L

GLAD, JOSEPH L JR

GLADOWSKI, JOHN

GLAND, HARRY G

GLEASMAN, RICHARD A

**GLEASON, JESSE

GLEICHSNER, FRANK W

GLOEDE, LOUISE

GLOEDE, ROBERT C

GLOS, GEORGE

GLOS, STANLEY

**GLOVER, RAY

**GODDARD, EDWARD A

**GODFREY, WILLARD A

GOESSEL, EDWARD F

**GOFF, ALTON

GOIFFON, DONALD P

GOLDEN, ALFRED

GOLDEN, CURLEY B

**GOLDEN, ROBERT

**GOLDSTEIN, CHARLES

**GOLDSWORTHY, JAMES

GOLDSWORTHY, JAMES E

GOLDSWORTHY, JOHN

GOLDSWORTHY, L. ROBERT

GOLDSWORTHY, WILLIAM A

GOLDSWORTHY, WILLIAM D

**GOLDY, DAVID C

**GOLZ, KENNETH

GONNERING, HAROLD

GONSTEAD, CURTIS W DR

GONZALES, HENRY

GOOD, DONALD

GOOD, JAMES

GOOD, J. THOMAS

GOOD, ROBERT

GOODE, WENDELL

GOODMAN, LLOYD W

GOODRICH, VIRGIL A

GOODSELL, DELBERT

GOODWIN, FRANCIS

GOODWIN, GERALD JR

GOODWIN, PAUL E

GOODWIN, WAYNE W

GOODYEAR, DON

GOODYEAR, EDWARD

**GORGAS, WARREN

GORMAN, DONALD L

GORSUCH, P A

GORTON, JEFFEY H

GOSS, GEORGE W

GOSSEL, EDWARD SR

**GORDON, ALEXANDER JR

GOULD, KENNETH A

GRABAREK, HENRY

GRADE, DONALD R

GRADY, RENZY B

GRAHAM, DALE D

**GRAHAM, ROBERT

GRAHAM, STEVE W

**GRAHAM, WALTER

GRAHAM, WILLIAM H

GRAM, ROY R

GRANDHOLM, GERALD S

GRASSL, ARTHUR M

GRATZ, EARL

**GRAVES, JAMES H

**GRAVES, WILLIAM S

GRAWEY, WILLIAM S

**GREBBY, ROBERT W

GREEN, CHARLES

GREEN, GRACE B

GREEN, HARVEY

GREEN, JAMES F

GREEN, JAMES J

GREEN, JAMES P

GREEN, JEROME THEODORE

GREEN, MALCOLM JR

GREEN, MARLOW

**GREEN, THOMAS

GREENFIELD, GARY R

GREENFIELD, HARLAND D

**GREENWAY, TED

GREENWELL, MARVIN A

GREGUS, LOUIE

GREVOUS, JOHN

GRICE, STEWART R

GRIDER, ALBERT H

GRIEP, DALE O

GRIEP, FRED D

GRIEP, ORVILLE H

GRIEP, ROBERT J

GRIFFIN, DAVID C

GRIFFIN, EDMUND J

GRIFFIN, ERNEST E

GRIFFIN, JAMES R

GRIFFIN, KEITH

GRIFFIN, LAWRENCE E

GRIFFIN, LAWRENCE G

GRIFFITH, JACK

GRIFFITH, ROBERT A

GRIMM, CLIFFORD B JR

GRINDLE, NORMAN

**GRINNELL, W H

GROSS, WILLIAM G

GROVER, MARVIN D

GROVER, MARVIN R

GRUBER, BERLYN C

GRUTSCH, ALBERT J

GUELZLOW, WILLIAM R

GUETSCHOW, DONALD L

GUETSCHOW, PHILLIP

GUETSCHOW, WILLIAM F

GUETZLAFF, HARRY

GUGDAHL, LAWRENCE E

**GUIF, HOWARD E

GUMS, DAVID D

GUNDERMAN, ARTHUR A

GUNDERSON, BUEL H

**GUNDERSON, LESLIE

GUNDERSON, RUSSELL

GUNDRY, JOHN SR

GUPTILL, VERNON JR

GUPTON, BILLY E

GUPTON, FRANK

GUPTON, RICHARD L

GUSK, MELFORD E JR

GUSTAFSON, DAVID R

GUSTINA, LAWRENCE

GWIN, JOHN P

H

HAASE, BRUCE

HAASE, GILBERT F.

HAASE, JAMES

HAASE, RICHARD J

HABERLE, CHARLES R

**HACKETT, JOSEPH

**HACKETT, HORACE

HACKETT, ROY

HADLEY, HIRAM J

HAFFEY, FERDINAND W.

HAFFEY, JOSEPH V

HAGAR, DELMAR F

HAGSTROM, COLE

HAHN, GLENN H

HAHN, EUGENE R

HAHN, MARVIN

HAIME, WILLIAM

HALBMAN, GLEN R

HALBMAN, ROBERT L

HALE, GEORGE W

HALE, ROBERT W

HALE, RODGER E

HALL, DANIEL J

HALL, FRANK

HALL, HENRY

HALL, SIGWARD O

**HALLBERG, CARL

HALLBERG, CLAYTON C

HALLIDAY, JEAN

**HALVERSON, ANDREW

HALZEL, CARL

HAMER, CLAIR

HAMILTON, CARL L

**HAMILTON, JOHN F

HAMILTON, LARRY W.

HAMILTON, RONALD L

HAMM, BOB

HAMMEKE, ALLAN J

**HAMM, ROBERT

HAMMEL, FRANCIS J

HAMMELL, DANIEL G SR

HAMMILL, FREDERICK M

HAMMILL, RICHARD W

HANAMAN, ARTHUR G

HANAMAN, ETHAN

HANAMAN, ROBERT C

HANAMAN, RONALD L

HANAMAN, WILLIAM J

**HAND, VICTOR

HANKINS, JAMES B

HANNAWELL, BOB

**HANNAWELL, EVERT

HANNAWELL, TONY

**HANKINS, ROY A

HANSBERRY  LAURENCE L SR

HANSEN, AL

HANSEN, BERNEDETTE

HANSEN, BLAINE

HANSEN, CHARLES (ZEK)

HANSEN, CHARLES L

HANSEN, HERBERT

HANSEN, JAMES M

HANSEN, JEROME DOYLE

HANSEN, LAWRENCE W

HANSEN, MORRIS

HANSEN, PAUL B

HANSEN, RICHARD M

HANSEN, ROBERT W

HANSEN, RONALD

HANSEN, RAY

**HANSEN, ROY L

HANSON, CLAIR

HANSON, GLENN E

HANSON, HARLEN K

HANSON, JERRY

HANSON, LAVERNE

HANSON, LEROY

HANSON, LLOYD L

HANSON, ORION

HANSON, ROY

HANSON, TENNER A

HARBISON, CHARLES E

HARDY, ANNICE J

HARNISH, ROBERT

HAROLD, DELMAR A

HARPER, EDWIN J

HARPER, WILLIE JR

HARRED, HANS

HARRED, ROY

HARRELL, BUFORD F

HARRELL, GEORGE L

HARRELL, LEE R

HARRER, ROBERT M

HARRINGTON, MICHAEL J

HARRIS, AL

HARRIS, ALFRED

HARRIS, PAUL

**HARRIS, PHILIP

HARRIS, RALPH

**HARRIS, RAY

HARRIS, ULYSSES E

HARRIS, RICHARD

HARRISON, DONALD W

HARRISON, FRAN M

HARRISON, HYMAN S

HARRISON, JOHN

HARRISON, KENNETH L.

HARRISON,  LAWRENCE E SR

HARRISON, RALPH

HARSEVOORT, EUGENE H

HARSTAD, LES

HARSTAD, RICHARD L.

HARTENBERGER, JACK S

HARTER, JAMES T

HARTJE, WILLIAM

HARTLEY, ARLO C

HARTLEY, ROLAND D

HARTMAN, DUANE H

HARTMAN, JOHN F

HARTSTERN, DANIEL J

HARTWICH, ALLAN R

**HARTWICH, RICHARD L

HARVEY, CLYDE F

HARWICK, JAMES C

**HARWOOD, GEORGE W

HASELTON, DALE L

HASKELL, EVERETT

HASKELL, ROBERT “BIBBS”

**HASKELL, ROBERT G

HASS, MELVIN

HASSE, JAMES

HATCH, LEROY

HATCH, WILBURN E

**HATLEN, EDWIN

**HATLEVIG, KENNETH

HATWITCH, RICHARD

**HAUNS, VALEGRIAN

HAURI, HARRY

HAURI, RICHARD

HAURI, WERNER E

HAUSER, MARTIN JAMES

HAWES, KENNETH W

HAWKINS, DONALD K

HAWLEY, ANNA L

HAWLEY, HAROLD G

HAWLEY RONALD

HAWVER, DONALD S

HAY, ERIE P DR

HAYDEN, EUGENE E

HAYDEN, HOWARD

HAYDEN, LAWRENCE, JR.

HAYDEN SR, RUSSELL

HAYNES, MARVIN J

HAYENGA, JOHN W

HAYES, CHARLES R.

HAYES, JOHN

HAYES, ROBERT

HAYES, RUSSELL E

**HAYFORD, EUGENE R

HAYLOCK. ROBERT

**HEATON, CLAUDE L

HEATH, DAVID

HEATH, RUDOLPH

HECKLE, LAWRENCE J

**HEDDLESTON, DONALD

HEDRINGTON, JAMES

**HEFFELMAN, AUSTIN

HEFTI, MARVIN

HEGEE, OSCAR

HEGGE, LOUIS

HEGNA, HAROLD L

HEIBERG, IRVING

HEIDEMAN, CLARENCE

HEIDEMAN, FRANK

HEIDT, FRANCIS JAMES

HEINE, DALE

HEINRICH, KEITH

HEINRICH, PAUL D

HEISEL, BRUCE W SR

HEITKE, RICHARD L

HELBOCK, LEON L

**HELLECK, OLE

HELGESON, CLARANCE E

HELMS, DONALD

HELMS, JOHN W

HELSER, WYMANN “SKIP”

HELSER, VICTOR

HEMMER, ALBERT J

HEMMERLING, GREGORY G

HEMMERLING, MICHAEL K

HENDERSON, ROLLIE L

HENDRICKS, DEBORAH A

HENDRICKS, FREDERICK B

HENDRICKS, RICHARD A

HENDRICKSON, DONALD

HENDRICKSON, HAROLD J

HENDRIX, THOMAS T

HENDEE, LaVERNE J

HENNING, EUGENE C

HENNING, HENRY W

HENRY, ROBERT C

HENRY, RUFUS W

HENRY, WESTON L

HENTHORN, HERBERT

HENTHORN. JOHN R

HENZ, JAMES

HEPITONE, PETER J

HERD, WILLIAM J SR

HEREFORD, DALE E

HEREFORD, GERALD

HEREFORD, PAUL SR

HEREFORD, PAUL JR

HEREFORD, WILLIAM P

HERITAGE, FRANCIS

HERMAN, MELVIN

HEROLD, BUFORD

HERRAMANN, LOUIS ”JUNE”

HERRICK, SCOTT

HERRIED, PAUL C

HERSTAD, ARNOLD

HESS, DONALD A

HESS, DONALD E SR.

HESS, HAROLD L

HESSLER, RICHARD W

**HIBBARD, ALBERT L

HILDEBRANDT, HAROLD A

HILDEBRANDT, HERB J

HILDEBRANDT, LEON

HILL, ARNOLD JR.

HILL, BOYD M

HILL, BURNICE

HILL, LYLE G

HILL, GWENDOLYN G

HILL, WILLIAM

HILLARD, NIMROD SR.

HILLISON, OGDEN A

HILLS, LT. COL C E

HILLS, CHARLES D

HILLS-PATRICK, HELEN

HILLS, WALTER

HILST, GENE

HINDERLITER, JAMES E

HINES, GEORGE

HINKLE, ABIE

**HINSHAW, DONALD R

HINZE, LYNN G

**HIRST, CLAUDE W

HISNER, ROY A

**HIX, JAMES C

HOADLEY, RALPH C

**HOAG, BENJAMIN F

HOARD, EARL

HOBART, CHARLES

**HOBART, JAMES A

**HOCRATH, EDWARD

HODDER, (MARTEL) KEN A

HODDER, THOMAS W

HODGES, DONALD C

HODGES, JAMES L SR

HOEFER, VINEYARD DWAIN

HOEKMAN, JOHN O

**HOEY, BENJAMIN F

HOEY, GEORGE F

**HOFF, ALFRED OSCAR

HOFF, MILO R

HOFF, THORVAL M

HOFFMAN, EUGENE N

HOFFMAN, GEORGE

HOFFMAN, HARRY C

HOFFMAN, RICHARD E JR

HOGAN, CHARLES W

HOGAN, DAVID P

HOGAN, JOHN

HOGAN, KENNETH

HOGAN, LEONARD R

HOGAN, MICHAEL T

HOGAN, SELMER

HOGAN, SIDNEY D

HOKE, WILLIAM

HOLCOMB, ROY

HOLDEN, RICHARD E

HOLLENBACH, FRANK

HOLLENBERGER, BRENT L

HOLLIBUSH, LEROY

HOLLIBUSH, WILLIAM

HOLLIDAY, DWIGHT

HOLLINGSHEAD, MERLE

HOLLIS, DONALD G

HOLLISTER, DON

HOLLISTER, GEORGE

HOLLOWAY, WILLIAM

HOLLOWY, GERALD E

HOLLST, HAROLD A

HOLM, OSCAR

HOLMBECK, DONALD A

HOLMBO, JOSEPH N

HOLMES, ROBERT E

HOLT, H, HERB

HOLZ, DONALD J

HOLTZ, DONALD G

**HOLTZ, FRANK

HOMER, PERCY A

HOLTZ, GEORGE

HOLUB, BOHUMIL “BO”

HONOR, MYRON

HOOAM, LEONARD

HOOVER, ELWIN

HOOVER, RAY

HOPKINS, GUY M JR

HOPKINS, RALPH B

HOPKINS, WILLIAM J

HOPPER, BURTON

HOPPER, CHARLES A

HOPPER, DEWAYNE

HOPPER, EUGENE C

HOPPER, HARRY E

HOPPER, ORVILLE

HOPPER, RICHARD F

HORNBOSTEL, LLOYD JR.

HORNER, HORACE W

**HORNKE, EMIL

**HORVATH, ED

HOSEY, LEONARD

HOSTERMAN, HENRY R

**HOTCHKISS, WM LT

HOUCHINS, ROBERT T

HOUGH, ALBERT R

HOUGH, DENNIS R

HOUNSELL, MELVIN W

HOSEY, JAMES

HOUNSELL, MELVIN W

HOWARD, ELDGRET SR

HOWARD, RALPH

**HOWARD, RAY

HOWARD, RICHARD

HOWARD, ROY

HOWE, JAMES

**HOWE, JOHN LOUIS

HOWE, PAUL C

HOWE, PHILLIP

HOWE, PHILLIP D

HOWE, RALPH D

HOWELL, JOHN C

HOWLAND, JOHN F

HOYE, PATRICK H

**HUBBARD, ROBERT

HUBENER, WILLIAM

HUDSON, EUGENE

HUDSON, WILLIAM SR.

HUDSON, WILLIAM G JR.

**HUEBNER, RONALD

HUEBNER, WILLIAM

HUEMPFNER, WILLIAM J

HUFFMAN, THADDEUS J

HUGES, EDWARD

HUGHES, CLINTON F JR.

**HUGHES, ELMER J

HUGHES, JAMES E

HULBURT, C F

HULBURT, TIMOTHY

HULBURT, THOMAS

HULBURT, RICHARD

HUMKE, RAYMOND B

HUMPHREY, RONALD G

HUNT, CHARLES L

HUNT, RICHARD A

HUNTER, GENE

HUNTER, KENNETH L

HURD, DONALD J

HURLEY, ANDREW D

HURLEY, ROBERT E

HUTTER, WAYNE N

HUYCK, LEONARD D

**HYATT, JABEZ A

I

IHDE, DR D E

IHDE, ROBERT L

INGHAM, DONALD K

**INGRAM, GEORGE

IRVING GEORGE

**ISAACSON, LEWIS C

ISAACSON, SIGURD J

IVERSEN, JAMES

**IVERSON, FRANKLIN

IVERSON, GORDON

IVY, JOANNE E

J

JABUSCH, VIRGIL

JACK, KENNITH

JACKOBSON, ARTHUR M

**JACKSON, ELLSWORTH

JACKSON, FRED

JACKSON, JAMES E. SR.

JACKSON, MARLON

JACOBS, JOHN F

JACOBSON, GERALD

JACOBSON, LOUIS

JACOBSEN, H (JAKE)

**JACOBSEN, RAYMOND

JACOBSON, CLINTON LLOYD

JACOBSON, ERNEST I

JACOBSON, JACK

JACOBSON, JOHN B

JAEDKE, DENNIS E

JAHR, DOUGLAS A

JAMES, DONALD E

JAMES, LEROY H

JANISCH, DENNIS J JR

JANISCH, KENITH

JARMAN, MILTON

JASCHEK, JACK

JAYSON, HERMAN

JAUER, ROBERT J

JECKLIN, PETER E

JEFFERS, JACK

JEFFERS, ROBERT SR

JEFFOLONE, JAMES

JENSEN, DONALD L

JENSEN, DORIS

**JENSEN, JAMES A

JENSEN, JANE

JENSEN, JOHN L

**JENSEN, KENNETH LYLE

JENSEN, PAUL J

JENSEN, RALPH

JENSEN, RONALD C

JENSEN, WARREN H.

JENSON, JOHN

JEROME, DONALD

JEROME, FRANK JR (SONNY)

JESTER, TODD F

JINKERSON, ORIE L

JOCZ, DANIEL G

JOHANSEN, ROBERT

JOHNS, GEORGE H

JOHNS, PHILLIP W

JOHNSON, ARNOLD J

JOHNSON, ARNOLD JACOB

JOHNSON, ARTHUR

JOHNSON, BASIL H

JOHNSON, CARLETON

JOHNSON, CHRISTOFER

JOHNSON, DONALD C

JOHNSON, DONNALD G

JOHNSON, DWIGHT D

JOHNSON, FLOYD N SR

JOHNSON, FRANCIS D

JOHNSON, FRANCIS J

JOHNSON, GEORGE M

JOHNSON, HAROLD

JOHNSON, HAROLD R

JOHNSON, HARVEY E

JOHNSON, JAMES S

**JOHNSON, JENS

JOHNSON, KARL J

JOHNSON, KERMIT C

JOHNSON, LELAND F

JOHNSON, LeROY

JOHNSON, LYLE E

**JOHNSON, NORMAN

JOHNSON, PAUL A.

JOHNSON, RAYMOND J

JOHNSON, REX D

JOHNSON, RICHARD P

JOHNSON, ROBERT B

**JOHNSON, ROBERT J

JOHNSON, ROBERT L

JOHNSON, WALLACE E

JOHNSON, WALLACE M

JOHNSON, WILLIAM O

JONES, CHARLES B

JONES, CLAUDE

JONES, DAVID B

JONES, EDWARD W

JONES, FRED

JONES, GORDIA L

JONES, JAMES A

JONES, JODY A

JONES, JOHN H

JONES, KENNETH L

JONES, LEROY H

JONES, MAURICE

JONES, ROBERT W

JONES, SAMUEL

JONES, STANLEY L

JONES, WILLIAM

JONES, WILLIARD V

JORANLLIEN, HARRY J

**JORDAHL, DUANE

JORDAN, DONALD

JORDAN, RANDALL (RANDY)

**JORGENSEN, ARTHUR

JOSH, RONALD M

**JOY, ROBERT I

JOYCE, DONALD

JUDSON, KENNETHL

JUDY, DR JOSEPH D

JUHL, PAUL W

JULIUS, EDWARD A

JUNIG, ROBERT D. SR

JUNO, JOHN

JUNO, ROBERT J

K

KAGEL, BILL

KAI, LEROY

KAIL, JOHN T

KALAS, CLYDE

KALB, ARNETT

KALSTED, ROBERT

KALT, ERWIN W SR

KALTENBACH, JAMES R

KAMPPI, ROBERT SR

KAMPROOD, GARY

**KANEL, STAVROS (MIKE)

**KAPRALOS, JOHN

KARASHINSKI, BERNARD C

KARSETTER, ROBERT S

KARSTAEDT, MARTIN F

KASBOHM, JOHN

KASTEN, EDWARD

KASTER, WALTER R

KATH, ALBERT H. JR

KATH, RICHARD E.

KAUFMANN, EDWARD H

**KAUTZ, DONALD E

KAY, RAYMOND F

KEARN, LELAND

KEEFER, WILLIAM

KEEGAN, JERRY W

KEEGAN, JOSEPH E

KEEGAN, LE ROY

KEEGAN, MICHAEL P

**KEELEY, THOMAS

KEEN, ELMO C

KEENAN, KEVIN

KEEPERS, WILLIAM O

KEHOE, JAMES T.

KEHOE, ROLAND P.

**KEISER, JACK

KELLER, JOHN

KELLER, ROBERT J

KELLER, WILLIAM

KELLER, WILLIAM C

KELLEY, DANIEL THOMAS

**KELLEY, MICHAEL

**KELLEY, VERNON

KELLY, EUGENE

KELLY, HARL E

KELSEY, FRANCIS E

KENISTON, FLOYD E

KENNAN, JOHN

**KENNEDY, CLYDE J

KENNEDY, DONALD

**KENNEDY, RAY

**KENUCANE, EUGENE

**KENUCANE, MYLES

**KERKSTRA, HARRY

KERWIN JOHN E

KEVARI, LAWRENCE

KICKER, ALLEN N

KICMOL, MATTHEW R

KIES, ROBERT JR

**KIESELBURG, GARY R

**KIESLING, GEORGE L

KIESOW, KEN D

KIESOW, KENT P

KILDAY, ROBERT J

**KIMBIRK, WALTER

KIMPLING, KENNETH E

KINAST, FRANK X

KINAST, FR. TIMOTHY J

KINCAID JAMES F

KINCAID, MELVIN R

KINCAID, RICHARD L

KINDSCHI, ALVIN

KING, ARTHUR

KING, C

KING, DONALD R

KING, JOHN SR

KING, WILLIE F

KINKADE, RICHARD

KINNEY, CARTON E

KINSEY, DONALD

KINSEY, KENNETH

**KINSMAN, PHILONAS

KINYON, DONALD K

KINZER, RALPH E

KIPP. DAVID

KIPP. DELMAR

KIPP, DONALD

KIRBY, JAMES L

KIRCHHOFF, WILBERT

KIRKEENG, LAWRENCE A R

KIRKPATRICK, JAMES W

KISSLING, CHARLES

KISSLING, GEORGE

KITELINGER, ROBERT L

KITZMAN, ALBERT

KLEIN, ARTHUR R

**KLEINSMITH, ROLLAND

KLETT, FRED G

**KLINE, JOHN

KLINE, LARRY

**KLINGBIEL, P C

KLINKHOMMER, JON P

KLIVER, CHARLES

KLIVER, GEORGE

KLOPE, JAY N.

KNAUB, GLEN H

KNADEL, WILBERT

KNAPP, JAMES

**KNAPP, JONATHAN

KNAPP, WILLIAM H JR

KNAVEL, RICHARD

**KNECHT, MARTIN

**KNELL, SIDNEY

KNIPP, GEORGE

KNISELY

KNOLL, JAMES F.

KNOLL, JEROME S

KNOLL, ROBERT

KNUTSON, ALBERT L

**KNUTSON, EARL JR

KNUTSON, ERLING

KNUTSON, EUGENE P

KNUTZEN, CLARENCE R

KOBER, R. CLARK

**KOBISCHKA, FRED

KOBYLKA, JOSEPH P

KOCEN, DONALD G

KOCHER, TERRY J

KOCHICAS, GEORGE

KOEBERNICK, DONALD W

KOENIG, CHARLES L

**KOEPPEN, HOWARD

KOHL, THOMAS

KOHL, THOMAS K

KOHL, WILLIAM L

KOHN, MERTON

KOLLS, WILLIAM E

KOLOFF, DORTHY

KOLOSKI, GEORGE E JR.

**KONDZELLA, FRED JOHN

KONICEK, RICHARD R

KONTER, GEOEGE P

KONZEN, FRED

KOOPMAN, KENNETH S

**KOPER, ROBERT C

KOPP, ALVIN

KOPP, LeROY

KOPPLIN, OTTO W

KORBACK, GENE

KORBOL, RONALD A

KORLESKI, KENNETH A

**KOROLL, ROBERT

KORSBERG, CARL

KORTENDICK, JOHN W

KOSAK, ADOLPH C. JR

KOSLOFSKI, JERRY

KOSTRZEWA, CHESTER J.

KOTENBERG, ROBERT H

KOTENBERG, RUSSELL G

KOUL, MELVIN “SPIDER”

KNUTSEN, CLARENCE R

KRAMER, CHARLES L

KRAMER, ELMER

KRAMER, HOWARD J

**KRAMER, RAYMOND E

KRANTZ, THOMAS L

KRANTZ, WESLEY

KRUASE, RICHARD

KRAUSE, THOMAS G

KRAUSS, CARL

KRAVICK, STANLEY

KREBS, LELAND

KREBS, PAUL

KREINZ, TYLER R

KREMER, JOHN R

KREMKOSKI, ALVIN J

KRESS, JEROME C

KREYER, LARRY

KRINKEY, ROGER D

KROEGER, WILLIAM A

KRUEGER, DONALD

KRUEGER, EDWIN G

KRUEGER, GEORGE W

KRUEGER, RALPH

HUEHL, KENNETH

KUBLY, RALPH T

KUBSH, LEROY

KUCA, EDWARD

KUCHARCHUK, RICHARD

KUJAK, ARTHUR J

KULAWINSKI, EDWIN L

**KULL, GEORGE P

KUNKLE, DONALD E

KURTH, STUART I

KUTZ, WAYNE A

KUYKENDALL, ROBERT N

L

LAABS, GORDON

LaCHAPELL, ROGER D

LaGRANGE, JIMMY

LaROSA, GLEN

**LADUE, G WAYNE

LADWIG, JERRY

LADWIG, JOHN R

LAGHLIN, E

LAIRD, DONALD

LAIDIG, MARVIN

**LAKE, GEORGE W

LAMB, EDGAR L

LAMBER, EUGENE B

LAMBER JOSEPH J

LAMENDOLA, ALFONSO

LAMPHEAR, ROBERT L

LAMPHEAR, ROSEMARY

LAMPHER, HAROLD C

LANDIS, CHARLES M

LANDWIG, JERRY

**LANE, BENJAMIN M

LANE, NORMAN O

LANG, RAYMOND R

LANNING, BILL

LANNING, CLIFFORD

LANNING, EUGENE A

**LANNING, IRVING M

LANNING, KENNETH B

LANNING, JOHN L

**LANNING, ROBERT W

LANNON, JAMES

LANNON, PATRICK H

LANS, BERTRAM B

LANS, WILLIAM B

LANSON ORION

LANZENDORFER, GLENN E

**LAPOINT, WILLIAM

LaROSA, BENJAMIN

LARSEN, BRUCE V

LARSEN, HARRY L

LARSEN, RICHARD W

LARSON, ARTHUR

LARSON, CHARLES

LARSON, CURTIS

**LARSON, DONALD E

LARSON, DONALD M

LARSON, GEORGE R

LARSON, HARVEY

LARSON, MICHAEL L

LARSON, ROGER

LARSON, WILEY C

LARSON, WILLIAM C

LASHER, VERNON L

LASURE, LEONARD

LATHERS, JAMES R SR

LATTA, WALLACE

LAUDICINA, VITO

LAUGHRAN, LEO K.

**LAUGHREN, DONALD

LaVELLE, JOHN H

LAWRENCE, PAUL

**LAWRY, DONALD

LEAHY, TERANCE

LEDELL, JULIUS

LEE, DARWIN C

LEE, DeWAYNE C

LEE, JAMES R

LEE, LARRY D

LEE, ROBERT E

LEE, WILLIAM JR

LEE, WILLIAM III

LEEDER, DEAN A

LEEDER, RAY L

**LEFEW, WALTER

LEHAMAN, WALLACE T.

**LEHR, MANDERSON

LEIBFRIED, JOSEPH L

LEINDECKER, MELVIN J

LEINDERKER, WILLIAM G

LEISHER, GEORGE, R

LENGJAK, CHARLES

LENGJAL, FRANK

LENGJAK, JOHN

LENGJAK, MICHAEL

**LENNO, DONALD

LENSTROM, RALPH E

LENTHART, BARBARA O

LENTHART, ROBERT

LENTINE, JOSEPH

LENTZ, GARY A

LENZ, JAMES W

**LENZ, ROBERT

LERNOR, PAUL

LERNOR, SIMON

LESCHINSKY, WALLACE

LESKO, ALBERT

LETCHER, DENNIS O

LEUSINK, GILBERT J

LEWIS, GEORGE

LEWIS, LINCOLN

LEWIS, NATHAN

LEWIS JR, RAYMOND P

LICHTENBERG, JAMES W

**LIDDLE, RALPH P

LIERMAN, LEWIS W

LIERMANN, WALTER W II

LIES, ELMER L

LIFER, JACK L

**LIFFIN, MARTIN

LIGMAN, ARTHUR E

**LIKERT, GILBERT

LILJA, HELEN

LINDBLOM, EUGENE

**LINDEN, JUSTIN

LINDENBERG, GLEN W

LINDENMAN, LLOYD P

**LINDGREN, ROBERT C

LINNER, ELMER

LIPPERT, ROBERT H

LIPPITTT, RICHARD SR

LISTENBEE, BROOKS D

LISTENBEE, GERALD E

LISTON, CONRAD

LITTENBERG, JAMES

LITTLE, EZRA

LLEWELLYN, EDDY J

**LOBDELL, LOYD

LOCKNER, RICHARD L

LOCKRIDGE, JEFFERY L

LOCKWOOD, LEONARD R

LOEHRE, GEORGE L

LOERKE, DAVID

LOESCHER, GEORGE H

LOFTUS, NOLAN

LORHMAN, DAVID

LOLMAUGH, HERSHEL

LOKKEN, STANLEY

LOKRANTZ, DONALD U

LOLMAG, HARSCHEL

LOMBARD, HAROLD F COLONEL

LONG, ADDISON J

**LONG, CHARLES M

LONG, CLIFFORD N

LONG, JOHN F

LONG, MICHAEL J

LONG, RICHARD J

**LONG, ROBERT O

LONG, WILLIS C

**LONGMIRE, K E

LOOMIS, ALVIN C

LOOMIS, CARL E

LOOMIS, EUGENE A

**LOOMIS, LEROY

LOOMIS, RAY W

LOOMIS, ROBERT A

LOPEZ, GONZALO

LORRANTZ, DONALD J

LORENZ, JAMES K

LORENZINE, LOUIS

LOSEY, ERWIN

LOSEY, EUNICE F

LOSEY, GEORGE CLARKSON

LOSEY, KENNETH

LOUCKS, CHARLES A

LOUCKS, EUGENE R

LOUCKS, RICHARD LT COL

LOUNSBURY, GEORGE S

LOUT, WALTER A

LOVAAS, DONALD A

LOVE, BERT C

**LOVE, NORMAN

LOVELACE, DON

LOVELESS, CLETIS ONEAL

LOVELETT, VERNON H

LOVELL, BURRELL B

LOVELL, JOEL A

LOWRIE, GERALD L

LUBITZ, EMIL

LUBITZ, ROLAND

LUCAS, FRANK

LUCAS, GUS M

LUCAS, MICHAEL

LUCAS, CHARLES W

LUCE, HARRISON P

LUCE, WORTHINGTON

LUDEMAN, DAVID R

LUDLUM, RONALD J.

LUDOIS, CHARLES W

LUDTKE, RAYMOND A

**LUEBKE, ARDEN D

LUEBKE, ARTHUR L

LUETHJE, BERNARD E

LUETY, GEORGE R

LUETY, LAWRENCE G

LUETY, PAUL “PETE”

LUETY, ROGER F

LUNAS, CLEM D

**LUND, JACOB

LUND, JAMES

LUND, ROBERT A

LUND, ROLAND

**LUND, RUDOLPH

LUND, SYLVESTER

LUNN, CLARENCE

LUNN, BENJAMIN

LUNN, JACOB

LYDICK, JAY W

LYNCH, LAWRENCE K

**LYNCH, PAUL

M

MABLE, ROBERT

MACGOWAN, ROGER

MACHULA, RONALD L

MACK, DANIEL

MACKEY, THOMAS E

MACKECHNIE, CHARLES R

MACKECHNIE, JOHN C

**MACOT, CHARLES A

**MADISON, THOMAS V

MAGNER, HUBERT J

MAGNUS, MARVIN E

MAGNUS, PAUL

MAGNUSON, BURDETTE H

**MAHAR, HENRY E

MAHLER, LEROY E

MAHLUM, WARREN

**MAHONEY, CORNELIUS

MAIKEN, PETER T

MALDONIS, JOSEPH V

MALINSKY, DAVID A

MALIZIO, CARL

MALLETT, ALBERT VICTOR

MALTESE, ROCCO S

MANDELA, GEORGE L

MANN, THOMAS

MANLEY, JOSEPH T

**MANLEY, LLOYD A

**MANNING, HUBURT

MANTHEY, GERALD A

MANTHERY, STUART

MARGESON, DANIEL C

MARGIS, FRANK

MARGIS, GILBERT

MARK, RICHARD J

MARKIN, WILLIAM H.

MARKLEY, ABRAHAM

MARKLEY, BENJAMIN F. SR

MARKLEY, MICHAEL

MARKO, JOHN S

MARKS, LLOYD

MARKS, RALPH H “WHITEY”

MARKS, ROBERT

MARKS, THOMAS

MARKS, VERNON A

MARKYTUS, JOSEPH

**MARLOWE HAROLD D

MARSDEN, FRANK J

MARSHALL, DONALD W

MARSHALL, ELGEE L.

MARSHALL, RAY (BUD)

MARSHALL, ROBERT J

MARSHALL, WILLIAM SR

MARSTON, RICHARD

MARTALOCK, ELMUTH F

MARTENSON, RICHARD D

MARTIN, DALE L

MARTIN, GARRY L SR

**MARTIN, GERALD A

MARTIN, HAROLD

MARTIN, HOWARD M

MARTIN, JAMES

MARTIN, JAMES P

MARTIN, MAURILE

MARTIN, MINOR

MARTIN, RALPH F

MARTIN, RAYMOND D

MARTIN, RICHARD

MARTIN, ROGER

MARTIN, THOMAS H

MARTIN, WILLIAM

MARTIN, WILLIAM B

**MARTIN, WILLIAM P

MARTIN, WILLIAM R

MARTINGILIO, LEO J

MARTINSON, HERMAN A

MARU, GEORGE

MARVIN, CLAUDE

**MARVIN, ROBERT

MARVIN, WILLIAM

MASSEW, PATRICK N

MASON, HAROLD D

MASON, RICHARD N

MASON, STEVEN J

MATCHETT, EDWARD

MATHEWSON, CHARLES

MATHEWSON, LEROY D

MATHEWSON, MATT

MATHEWSON, RICHARD

MATHIS, CLYDE J

MATHIS, JACK G

MATSON, JOSEPH E

MATTISON, LUCILLE

MATTISON, MARVIN

MATTISON, NEIL F

MATTISON, ROBERT

MATTISON, RONALD

MATTAROCCHIO, ALMEDORE

**MATTESON, ROBERT C

MATTHES, BYRON

MATTSON, TOIVO

MATZ, WILLIAM J

**MATZKE, RAYMOND

MAUEL, ROBERT E

MAUERMANN, DR. WILLIAM

MAURIZZI, JOSEPH G

MAUTHE, ROBERT C

MAVROULIS, GEORGE J

**MAVEUS, FRANK JR

MAXTED, HAROLD PAUL

MAXTED, ROBERT J

MAXTED, STUART C JR

MAXTED, STUART C SR

MAXWELL, HOWARD F

MAXWELL, LAWRENCE A

**MAY, EDDIE

MAY, LARRY SR

MAYFILED, CRAIG

MAYFIELD, WAYNE

MAYHEW,DONALD W

MAYNARD, BELLARD

MAYOR, JAMES CLIFFORD

MAZZONI, WILLIAM

McBRIDE, WILLIAM EZELL

**McCABE, JOHN D

McCALL, VIRGIL L

McCARTHY, DAN

**McCARVILLE, LOUIS JOHN

McCARVILLE, PAUL E

**McCARVILLE, ROBERT

**McCATHERAN, NIEL

McCAUL, DICK

McCAULEY, RICHARD D.

McCELLAN, LEROY J

McCLAREN, EARL

McCLASSIN, CARL

McCLEARY, EUGENE J

McCLELLAN, DAVID

McCLELLAN, GUY

**McCLEILAN, JOHN H

McCOLLUM, NORMAN H

McCOLLUM, STEVEN A

**McCONNELL, JAMES P

McCONNELL, LEONARD M

McCOMB, RAYMOND

McCOMB, ROBERT G

McCORD, CLINTON R

McCORD, JESSIE B

McCORD, JESSIE E

McCORD, JOHN

McCORD, JOHN D.

McCORD, LEROY

McCORMICK, FRANK D

McCORMICK, PATRICK J

McCORMICK, THOMAS J

McCRALEY, GEORGE JR

McCULLOUGH, DONALD R

McCULLOUGH, MAYNARD A

McCOLLUM, LOUIS M.

McDONALD, JOHN

**McDONALD, THOMAS

McDONALD, WILLIAM F

McGAUCHLIN, CHARLES D

McGILL, JOSEPH “JACK”

**McGILVRA, FLOYD

**McGLAFLIN, CARL E

McGLAUCHLIN, DONALD

McGONIGAL, LEWIS J

McHAFFEY, ROBERT W

MCHONE, DANIEL SR.

McHONE, KENNETH

**McINTOSH, WALTER L JR

McINTYRE, LEE W

McKEARN, FRANCIS E

McKEARN, GERALD A

McKEARN, JAMES

McKEARN, JOHN D “JACK”

McKEARN, JOSEPH

**McKEARN, JOSEPH A

McKEARN, JOSEPH D

McKEARN, RICHARD

McKEARN, RICHARD E

McKEARN, THOMAS C

McKEARN, THOMAS E

McKEARN, WILLIAM D

McKEARN, WILLIAM J

McKECHNIE, CHARLES R

McKEE, JOSEPH L

McKIE, THOMAS G

McKILLIPS, CHARLES

McKILLIPS, DAVID L

McKILLIPS, ROBERT

McKINNEY, NORMAN

McLELLAN, ESTHER

McLEOD, THEODORE

McLINN, ERNEST L

McMAHAN, JOHN

McMAHON, BERNARD

McMAHON, CLAUDE R SR

McMAHON, CLAUDE R. JR

McMAHON, DENNIS C

**McMAHON, IVAN J

McMILLAN, CLIFFORD R JR

McMILLAN, DAVID

McMILLAN, JAMES

McMILLAN, JOHN W

McMILLEN, VERLE

McMILLIN, GLEN

McMILLIN, VIRGIL J

McMULLEN, GERALD

McNETT, QUENTEN

McNABB, JERRY

McNAIR, DAVID

McOTIS, GERALD D

MCOTIS, LAWRENCE

McOTIS, GUY LEE

McQUISTEN, GEORGE A

**McVEY, ROBERT

**MEAD, CHARLES W

MEAD, DENNIS E

**MEAD, GLEN

MEAD, ROLAND

MEADE, CLOREN A

MEADE, DONALD

MEADOWS, CLAUDE JR

MEALY, EDWARD J

MEALEY, ROBERT

MEALEY, ROBERT E

MIEDEMA, GARY L SR

MEIER, FRED A

MEIER, GORDON

MEIER, RUDOLF F

MEINDL, DONALD O

MELBY, HAROLD

MELBYE, HAROLD

MELCHER, HAROLD R

MELLOM, CHARLES

MELLOM, CLARENCE

MELTON, JAMES

MELTON, JAMES C

MENDEZ, ALFONSO

MENKE, HENRY J

MENTELE, DONALD

MERCER, DOUGLAS

**MERCHANT, AARON

MERCHANT, GEORGE D

MEROW, JOHN R

MERTES, GEORGE T

MESEROLE, EDWARD

MESSER, DONALD A

MESSER, GEORGE JH

MESSERLI, WILLIAM

MESSNER, ARTHUR

MEYER, CLAYTON

MEYER, ALLOISE

MEYER, LEONARD R

MEYER, OLLIE RAY “TUCK”

MEYERS, PHILLIP E

MEYERS ROBERT K

MEYERS, WILLIAM E SR

MICK, HENRY

MICK, MIKE

MICK, THERON

MICKELSON, RUSSELL E

MIEDEMA, GARY

MIEDEMA, WILLIAM

MIELKE, REINHARD A

MIKRUT, EUGENE T

MILLAN, JOHN W

MILLAY, VICTOR J

MILLER ARTHUR

**MILLER, CALVIN

MILLER, CHARLES

MILLER, GORDON C

MILLER. JOSEPH

MILLER, LELAND E

**MILLER, LEON

MILLER, LILLIAN E

**MILLER, MARK

MILLER, RICHARD

MILLER, TERRANCE

MILLER, VIRGIL H

**MILLER, WILLIAM S

MILLHEAM, CURTIS

MILLHEAM, DUANE R

MILLIGAN, GORDON

MILLS, BURTON A

MILTON, MAXWELL M

MILNER, HOWARD A

MINEFF, DONALD P

MINGS, DONALD C

MINOR, LOMA D

MITCHELL, AVERY D

MITCHELL, DONALD

MITCHELL, ELMER

MITCHELL, GEORGE B

MITCHELL, HARLAN K

MITCHELL, HUGH D

MITTELSTEADT, RONALD C

**MOCKUS, JOHN PETER

MOE, NORRIS B

MOEN, BATON S

MOEN, EDWARD G

MOEN, GARY F

MOEN, GERALD W.

MOEN, JOSEPH E

MOEN, ORRIN

MOFFITT, HAROLD E

MOFFITT, WAYNE

MOHNEY, ROBERT L

MOKUS, PETER

MOLASH, DAVID J

MOLDENHAUER, LEANDER

**MOLLESTAD, MACE

MOLLER, HELEN “JANE”

**MOLTHEN, VICTOR

MONAGHAM, REVERAND

MONAHAM, JAMES

MONDAY, WILLIE E

MONROE, GERALD

MONROE, LLOYD

MONROE, MAJ. FLOYD

MONSEN, GLEN O

MONSON, NORMAN M

MONTENERO, RICO

**MONTGOMERY, KENNETH

MONYELLE, DONALD L

**MOONEY, WILLIAM S

MOORE, ARTHUR W

MOORE, CHARLES E

MOORE, HARRY B

MOORE, JIM

MOORE, MELVIN M

MOORE, ROBERT L

MOORE, THERON

MOORE, VERNON H

MOORE, WALTER

**MORAN, JOHN

MOREAU, ROBERT E

MORGAN, JAMES P JR

MORGAN, ROGER H

MORK, IVAR G

**MORRIS, C J

MORRIS, CLARENCE

MORRIS, GERALD W

**MORRIS, ELWOOD

MORRIS, HAROLD G

MORRIS, KEITH L

MORRIS, MERTON

MORRIS MYRON J.

MORRIS, RICHARD J

MORRIS, ROBERT

MORRIS, THEODORE J

MORRIS, WILLIAM

**MORSE, CASSIUS

MORSE, CHARLES W

MORSE, JUSTICE A.

MOSCHEL, CHARLES E

MOSE, CLARENCE

MOSEMAN, JOHN C

MOSES, CLARENCE M

MOSES, J W

MOSES, ROBERT

MOSHER, LLOYD

MOSHER, LLOYD S

MOSHER, ROBERT J

MOTT, ROBERT

**MOULTON, V R

MOUNTS, THOMAS L SR.

MOWERS, JAMES SR

MOWERS, MICHAEL J

MOYER, ADAM D

MUELLER, CHARLES J

MUELLER, LARRY G

**MUELLER, OSCAR

MUELLER, ROBERT E

MUETZ, ALLEN P

MUGNANI, EMO

**MUIR, MILTON

MULLEN, DONALD L

MULLINS, H C

MULLRANIN, GENE

MULLVAIN, BRUCE J

MULLVAIN, MAURICE

MUNDAY, KENNETH

MUNGER, EDWIN C

MUNN, JOHN T

**MUNSON, LT. BRAND

MURPH, CALVIN

MURPHY, JAMES L

MURPHY, MARVIN G

MURPHY, CHARLES J

MURPHY, LOUIS

MURPHY, VICTOR A

MURRAY, CECIL

MURRAY, CURT

MURRAY, EARL E

MURRAY, GERALD A

MURRAY, LEDELL L

MURRAY, ORVILLE “JACK”

MURRY, FRANCIS

**MUSSELMAN, BOYD L

MUTH, FRANK L

MYERS, DANIEL B

MYERS, PAUL SR

MYERS, WAYNE

MYERS, WILLIAM H

**MYSLIK, OTTO W

N

**NAATZ, ROBERT

NALAN, HARVEY JR.

NALAN, HARVEY SR.

NAPPER, WENDELL E

**NAPPER, WILLIAM M

NARBONE, ARTHUR J SR

NASH, ROY A

NASS, ROBERT L

NATALE, PAT A

NEAL, CPL. BENJAMIN H

NEAL, REV. ROBERT C

NEBLOCK, HARRY K

NEESE, ELBERT H JR

NEHLS, HENRY

NELSO, GEORGE E

NELSON, ALLEN

NELSON, ANDOR J

NELSON, ARLAND P

NELSON, BEV

NELSON, CARL B

NELSON, DALE E

NELSON, DAVID M

NELSON, EDDIE L

**NELSON, EDGAR R

NELSON, EDWARD

NELSON, EDWIN

**NELSON, ELEANOR

NELSON, ELEANOR M

**NELSON, GEORGE E

NELSON, GEORGE

NELSON, JUNE L

NELSON, LORREN G

NELSON, LOWELL D

NELSON, LESTER S

NELSON, MELVIN

NELSON, NORMAN E

NELSON, RAYMOND L

NELSON, RICHARD A

NELSON, ROBERT A

NELSON, RODNEY G

NELSON, ROGER D

NELSON, RONALD T

NELSON, ROY

NELSON, ROY V

NELSON, RUEBEN

NELSON, THOMAS

NELSON, WALTER T

NEUBAUER, JEFF

NEUMAN, PAUL

**NEWHOUSE, C N

NEWKIRK, JACK W SR

NEWLAND, LESTER H

NEWMAN, FRED J

**NEWMAN, MYRON

NICHALS, KENNETH

NICHOLS, CLAUDE G

NICHOLS, ELDON

NICHOLS, “GUY” L

NICHOLS, ROBERT L

NICKEL, JAMES E

NICKEL, JOSEPH

NICKELSON, GERALD D

NICKS, JAMES

NIDER, JAMES R

NIELSEN, HARVEY

NIELSEN, JORGEN N

**NIELSEN, MICHAEL C

**NIELSEN, PAUL N

NIELSEN, RICHARD E

NIELSEN, VICTOR J

NIELLSEN, MICHAEL E

NIGHTINGALE, DICK

**NILES, PAUL E

NILSON, FRANK E

NIMM, HARRY F

NINES, RICHARD J

NOLL GERALD W.

NORBY, HELGE O

NORBY, RONALD J

NORDENG, JOHN P

NORGAARD, MELVIN

NORMAN, TERRY L

**NORMAN, TIMOTHY J

NORTH, DONALD E

NORTH, EDWARD L

NORTH, JESSE R

NORTHEY, KENNETH C

NORTHRUP, RONALD SR

NORTHVETE, CLYDE

NOSS LEON

**NOTHNAGEL, FREDERICK

NOVAK, FRANK J JR

NUCIFORO, DAVID S

NUCIFORO, DENNIS M

NUCIFORO, RITA

NULL, PETER

NULL, WALTER (BABE)

NUNDAHL, KENNETH O

NUNDAHL, MERLIN C

NUSSBERGER, RONALD M

**NYMAN, BERNARD A

O

OAKES, JAMES

OAKLEY, WILLIAM (BILL)

OBERST, GENE F

O’BRIEN, AL

O’BRIEN, DENNIS E

**O’BRIEN, EDWARD

O’BRIEN, FRANCIS

O’BRIEN, JAMES L

O’BRIEN, KEITH D

O’BRIEN, LOUIS P

O’BRIEN, PETE SR

O’BRIEN, WALTER SR

**O’CONNOR, EDGAR

O’CONNOR, JOHN W

O’DONNELL, EDWARD

OESTREICH, VINCENT

OHLAND, LOUIS F SR

O’KELLY, CHARLES E

**O’LARSON, CHARLES

**OLCOTT, BYRON

OLDENBURG, CLARENCE H

OLDENBURG, FREDERICK

OLDENBURG, HAROLD E

OLDS, RAYMOND C

OLEN, ANDREW

**OLESON, CHARLES

OLMSTEAD, DONALD P

OLIVER, CLARK F

**OLMSTEAD, HARLAN W

OLMSTEAD, LAVERNE

OLMSTED, NILE

OLSEN, DAVID EARL

OLSEN, DONALD

OLSEN, HARRY

OLSEN, JAMES

OLSEN, JAMES W

OLSEN, JOHN

OLSEN, KENNETH D

OLSEN, RICHARD W

OLSEN, THEODORE

OLSEN, SGT VINCENT

**OLSEN, WILFORD

OLSON, ARDELL L

**OLSON, CHRISTIAN

**OLSON, DONALD A

OLSON, DOUGLAS W

**OLSON, ELVIN

OLSON, GLENN K

OLSON, GORDON P

OLSON, HOLGER “OLE”

OLSON, IRVING A

**OLSON, JOHN

OLSON, JOHN M

OLSON, KENNETH C

OLSON, LESTER “OLE”

OLSON, PERRY

**OLSON, RICHARD

OLSON, ROBERT

OLSON, THEODORE

**OLSON, VINCENT

OLSTEAD, EDWARD

OLVER, GERALD L

O’NEAL, ROGER D

**O’NEIL, PATRICK

OPDYKE, BERNICE

OPDYKE, JAMES E.

**OQUIST, ROBERT PETER

**ORCUTT, JOHN R

**ORMSBY, HORACE

**ORTMANN, MERTON

OSBORN, DAN

OSBORN, WILLIAM T

OSBORNE, PAUL

OSCAR, HAROLD “HAL”

OSEN, VINCENT

OSENGA, LeROY H

**OSGOOD, CLARK

**OSGOOD, JAMES

OSMOND, GLEN A

OSTENSON, DONAD L

OSTENSON, NILE C

**OSTENSON, RONALD

OSTER, HARRY SR

OTTO, CARL A

OTTO, CARL JR

OTTO, LOWELL

OTTOW, DUANE A

OVIST, WARREN A

OWENS, CLARENCE

OWENS, DONALD W

OWENS, DOUGLAS

OWENS, ROSCOE E

OWENS, STANLEY

OWENS, THOMAS M

P

PADDOCK, WESLEY D

PADDOCK, WESLY W

PADON, ALLEN J

PADON, HARRY J

PADON, MERLE

PADON, ROBERT

PAHLAS, JOHN M

PALERMO, TONY

PALMER, MELVIN L

PALUBINSKI, ALBERT

PALUBINSKI, ALPHONSO

PALUBINSKI, ANTHONY

PALUBINSKI, ROBERT

PALUBINSKI, WALLACE P

PALUBINSKI, WALTER P

PANKHURST, ARTHUR

PANN, HAROLD G

PANOS, GUS

PAPENDORF, BEN

PARGMAN, RUPERT

**PARK, JAMES R

PARKER, FRANK W

PARKER, RAYMOND H

**PARKER, WILLIAM F

PARLATO, ROBERT S

PARRISH, OMAR O

PARRISH, ROBERT B

PARTLOW, EDGAR

PARTLOW, GEORGE W

PARTRIDGE, MILTON A

PARTRIDGE, ROBERT G

PASCHKE, ALFRED F SR

PASCHKE, DONALD F

PASCHKE, RUSSELL A

PASTORE, CARMELO P

PASTORE, PHILLIP

PATE, JACK

PATRICK, LARRY

PATTEN, HAROLD

PATTERSON, HUGH E

PATTON, HAROLD

**PAULSEN, AVEND ALFRED

PAULSON, CLIFFORD

PAULSON, HAROLD

PAULSON, NORMAN L

PAVELICH, JAMES E

PAVELICH, JOHN

**PAVLACKY, LOUISE A

PAYNE, HOWARD D

PAZERA, ANTHONY J

PEARCY, KENNETH

PEARSALL, CLARENCE

PECK, FRANCES

PECOTTE, KEITH F

PEER, SAMUEL A

PEET, JOSEPH L

PELTON, CLARENCE

PENEWELL, EARL VICTOR

PERKINS, EARL

PERKINS, HARRY B

PERKINS, NELSON A

PERKINS, THOMAS J

PERONA, STEVE

PERRIN, DON

PERRY, DONALD W

PERRY, ROBERT E

**PETCOFF, GEORGE

**PETERS, RUSSELL

PETERS, THOMAS A

PETERS, WAYNE H

PETERS, WILLIAM L

PETERS, VERNON A

**PETERSON, ARNOLD

PETERSON, ARNOLD J

PETERSON, ARTHUR

PETERSON, DEWAYNE

PETERSON, DONALD

PETERSON, DONALD L

PETERSON, LARRY

PETERSON, LOIS A “OLE”

PETERSON, OWEN

PETERSON, PETER G

PETERSON, ROBERT

PETERSON, ROGER ALLEN

PETERSON, THOMAS R

PETIT, CHARLES W

PETIT, WAYNE T SR

PETITT, CARL

PETITT, CHARLES H

PETTIT, DALE

**PETITT, DELOSA

PETITT DONALD

PETITT, GLEN

PETITT, JAMES

PETTITI, WARREN

**PETKOFF, JOSEPH I

PETRICK, JOSEPH JR

PETRICK, DON

PETRICK, DONALD

PETRICK, DONALD J

PETROFF, PETER N

PETROSIK, FRANK

PETTERSON, CARL A

PETTERSON, LESLIE NELSON

**PETTERSON, GORDAN A

PETTERSON, J NELS

PETTITT, RUSSEL, R

PFAFF, KEN

PFEIFFER, RAYMOND

PFUNDHELLER, RICHARD A

PHELPS, ARTHUR W

**PHELPS, BAYNARD

**PHELPS, LOWELL

PHILLIPS, BUFORD

PHILLIPS, CHARLES

PHILLIPS, DEWEY

PHILLIPS, EDWARD G

PHILLIPS, FRANK T

PHILLIPS, IRVIN J

PHILLIPS, JAY L

PHILLIPS, PATRICK

PHILLIPS, ROBERT

**PHILLIPS, VERNON

PHILLIPS, WILBERT

PHILLIPSON, PAUL L

PHELPS, DEAN J

PHELPS, LOWELL K

PHUNDHELLER, RICHARD

PIAZZA, PETER C

PICCIONE, ANGELO

PICKETT, GAYLORD

PICKETT, GORDON A

PIERCE, REX R

PIERSON, JOHN W

PIKE, DAVID L

PINES, FRED E.

PINNOW, MICHAEL

PINNOW, ROBERT J

**PIPER, DONALD L

PIPER, GEORGE R

**PIPER, WESLEY JR

PIPITONE, JOEL A

PIRANIO, MICHAEL

PISIDAL, CHARLES

PIZZA, PAUL D

PLACE, STANLEY E

PLENCNER, FRANCIS

PLENCHNER, JOHN S

PLENENER, JOHN W

**PLUMBTEAUX, RAYMOND

PLUNKETT, LESLIE H

PODWELL, AL

PODY, JOHN N

POFF, PHILLIP H

POHL, GERALD

POHL, JAMES E

POHL, JOHN

POHLMAN, GEORGE M

POLASKI, PHILIP T

POLHILL, CLARENCE

POLGLAZE, EDWARD J SR

POLGLAZE, ERNEST M JR

POLGLAZE, HORACE E

POKORNEY, ROBERT

POLLARD, FREDERICK D

POLLARD, THOMAS J

POLLOCK PAUL K.

POLZIN, GEORGE S

POLZIN, ORVILLE

POMEROY, JESSE

PONTENBERG, GARY L

POOLE, BERNARD E

POPISCHIL, KEN

POPP, ROBERT J

POPPLE, HAROLD C

PORTER, CHESTER

PORTER, DEAN F

**PORTER, DANIEL W

PORTER, GERALD L

PORTER, JAMES

PORTER, JULIUS

PORTER, RICHARD SR.

PORTER, RICHARD L

PORTER, RODNEY W

PORTER, RUSSEL D

PORTER, TREVOR G

PORTER, WILBUR L

POSPECHIL, ALLEN

POSPECHIL, OTTO F.

POSPISCHIL, ALBERT R

POSPISCHIL, EDWIN J

POSPISCHIL, KENNETH J

POSPYCHALA, W. FRED

POST, JOHN M

POULA, MILO J JR

POUNDS, M C

POWELL, JOHN T

POWELL, MARION E

POWERS, LARRY

POWERS, MILLARD E

POWERS, TERANCE

POZZANI, JACK L

PRATT, EUGENE E

PRATT, FRED H

PRATT, FRED X

PRATT, LORREN

PRATT, PAUL F

PREMO, DANIEL G

PRESTON, DONALD P

PRESTON, LAWRENCE

PREWETT, WILLIAM T

PRICE, DONALD C

**PRICE, GARY D

**PRICE, HUGH

PRICE, THEODORE A

PRIEN, GEORGE W SR

PRIEVE, RICHARD W.

PRINDLE, HOWARD

PROPP, SHELDON E

PROWSE, ROGER

PRYOR WILLIE LEE

**PSAJDL, CHARLE J

PUCKETT, JOELLE E

PUKSZTA, JOHN

PULLIAM, WILLIE H

PUNZEL, FRED A

PUNZEL, HERBERT H

PUNZEL, RAYMOND F

PURDY, CHARLES

**PURDY, KENNETH E

**PURVIANCE, NORMAN

Q

QUADE, ROBERT A

QUAITE, DAVID D

QUINCE, L J

QUINCE, WILLIAM

R

RABUCK, STEVEN

RADDANT, LEO C

RADDANT, RICHARD D

RADKE, HARRY J

RADKE, RAYMOND C

RADTKE, LAWRENCE

RADTKE, RICHARD A

RAETHZ, WALTER

RAHJA, ERNEST

RAINS, JUNIOR R.

RALLO, ANTHONY SR

RAMBO, WILLIAM F

RAMBOLDT, WILLIAM F

RAMQUIST, GERALD

RAMQUIST, ROY R

RAMSDEN, JAMES

RAMSEY, DALE

**RAMSEY, FLOYD

RAMSEY, FLOYD G

RAMSEY, RAYMOND

RAMSEY, RAYMOND R

RAMSEY, REX

RAMTHUM, GERALD H

RANDALL, FRANCIS B

**RANN, LUCIUS

**RASCH, ROBERT

RASMUSSEN, AUDLEY K

RASMUESSEN, CHRIS

RASMUSSEN, GRANT E

RASMUSSEN, HOWARD

RASMUSSEN, LEWIS

RASMUSSEN, RALPH R

RATH, GEORGE E SR

RATTRAY, GEORGE W

RATZLOW, ROBERT

RAWSON, JACK A

RAY, CHARLIE

RAY, WILLIAM L

RAYMER, LARRY

RAYMER, PHILIP A

RAYMER. RONALD E

RAYNER, ARLIN W

RAYNER, HAROLD

RAYNOR, PHILLIP A

REA, STUART A

REA, WILLIAM G

REAF, JOHN

REAL, GEORGE IRWIN SR

**RECKNAGEL, BENNET

**RECOB, CARYLYE

REDDITI, JOSEPH T

REDICAN, JOHN A

REDMOND, MARTIN

REED, RONALD R

REED, VINCENT V

**REED, WILLIAM W

REETZ, WILMER

REGER, HAROLD F

REHBEIN, JAMES R

REICHARD, DONALD L

REID, CLARENCE

REID, JAMES L. SR

REIDENBACH, KENNETH

REIGLE, WILLIAM T

REIMER, GORDAN

REIMER, JOHN D

REIMER, STUART

REIMER, WILLIAM B JR

REIMERS, ERNEST O

REINHOLD, DALE B SR

**REMEL, MELVIN L

REINER, JOHN S

REINHARDT, JOHN E

RELERFORD, AARON

RENEAU, THOMAS

RESEBURG, ELROY

RETZLAFF, WES

REYNOLDS, BARTON

REYNOLDS, CHARLES

REYNOLDS, CURTIS J

REYNOLDS, MAURICE H

**REYNOLDS, RALPH

REYNOLDS, ROBERT

RHEINSCHMIBP, LEWIS

RHEINSCHMIDT, LEWIS

RHEINSCHMIDT, NORMAN

**RHOADES, ACCY

RHODES, JOHN W. SR

**RICE, GLEN

RICE, KENNETH E

RICE, LAVAUGHN SR

RICE-HOUGHTON, LEONA M

RICHARD, BICKFORD C

RICHARDS, DUANE E

RICHARDS, ERWIN C

RICHARDS, JAMES C

RICHARDSON, DONALD E

RICHARDSON, EARL C

RICHARDSON, LEWIS “JACK”

RICHARDSON, MELVIN

RICHARDSON, ROY

RICHLING, JOSEPH A

RICHMOND, JOHN

RICKI, HOWARD

**RICKLI, RODNEY H

RICKSECKER, STANLEY W

**RIDDLE, FREEMAN B

**RIEFF, THOMAS G

RIEMER, DAVE

RIEMER, GORDAN L

RIEMER, HARRY

RIEMER, ROBERT

RIEPL, RALPH A

RIEPL, WILLIAM

RIESE, LAVERNE

RIESE, WILLIAM P

RIGDON, CHARLES C

RIGGINS, LEOL L

**RILEY, DAVID J

**RILEY, L T

RILEY, RICHARD B

**RIMSTIDT, HERBERT E

RINDFLEISCH, DOUGLAS

RINEHARD, CHARLES W

RING, DONALD J

**RING, HARRY

RING, JACK

RISMEYER, PAUL A

RISSEEUW, NAN

RITTER, DON R

**ROBB, EDWARD L

ROBBINS, RUSSELL

ROBBINS, RONALD

ROBBINS, EUGENE

ROBBINS, REX

**ROBERTS, EVERETT M

ROBERTS, GLYNTON M

**ROBERTS, LAVERNE

ROBERTS, LAWRENCE B

ROBINS, RUSSELL

ROBINSON, BERNARD

ROBINSON, CHARLES E

**ROBINSON, RAYMOND L

ROBINZINE, WILLIAM E

ROBOTKA, GEORGE

ROBOTKA, RICHARD R

ROCHESTER, LEONARD J

ROEHL, ERVIN (MIKE)

ROELS, RICHARD H

ROGERS, HARLAND B

ROGERS, JACK D

ROGERS, ROBBIE

ROGERS, ROBERT

ROGSTAD, ERNEST L

ROLLETTE SR, ROBERT C

ROMAN, BRUCE

RONAN, STANLEY T

RONDON, ALVARO W

RONEY, LEXIE

ROSENCRANCE, JACK

ROSENOW, LOREN C

ROSENOW, ROBERT J

ROSMAN, FRANK

**ROSS, CLYDE M

ROSS, GAYLORD

**ROSS, GLENN

ROSS, HERMAN

ROSSELL, LAWRENCE W

**ROTH, ANTON H

**ROTH, ROBERT A

ROTH, ROBERT E

ROTKOVICH, ROBERT J

ROUEY, LEXIE

ROUNDS, GILBERT

ROUNDS, JOHN J

ROUNDS, JOHN L

ROUNDS, MELBOURNE

ROUNDS, MICHAEL JEREMEY

**ROWE, BRANDON

ROWLAND, HANNIE

ROYCE, LESLIE W

ROYCE, LLOYD A

ROYCE, RICHARD

ROYCE, RONAD E

ROZELLE, ELVIN

ROZELLE, GARY R

ROSELLE, JARAMIH REV

ROZELLE, MICHAEL

RUBNITZ, DOUGLAS D

RUCK, EDGAR

RUCK, WILLIAM F

RUDOLPH, DENNIS

RUMAGE, CLAYTON

RUMAGE, HAROLD K

RUMMAGE, LESLIE R

RUNAAS, LESTER W

RUNAAS, WILLIAM M

RUNICK, DAVID

RUNYON, JANIE I

RUNYON, ROLAND

RUPPERT, RAYMOND J

RUSCONI, CHARLES

RUSSELL, ARTHUR

**RUSSELL, DAVID C

RUSSELL, EDWARD J

RUSSELL, RALPH

RUSSELL, RAYMOND

RUSSO, FRANCIS R MD

RUSTAD, TORFIN

RUSTER, LOYD

RYDBERG, HENNING

RYLATT, DONALD L

S

SACKETT, KEN

SAGEN, ALFRED O

SAGER, EUGENE

SALADINO, AUGUSTINO S

SALADINO, JOHN E

SALADINO, JOSEPH C

SALADINO, SAM

SALADINO, STEVEN

SALISBURY, JOSEPH

SALLINGER, ROBERT R

SALMONS, GEORGE “RAY”

SAMMARCO, FRANK

SAMP, CARL F

SAMP, JOSEPH

SANBORN, LT COL HARRY

**SANDALL, SAMUELS

**SANDELL, CAPT E H

SANDERS, FLOYD L

SANDERS, RANDALL B

SANDERSON, BRADDOCK L

SANDS, CLARENCE V

SANDS, FRANK

SANDS, JAMES

SANDFORD, CHARLES L

SANDWICK, ERNEST L

SANNES, CARL R

SARGENT, JOHN E

**SARIS, JOE

SAROW, FRANK

SAROW, MELVIN

**SAUER, GEORGE

SAUNDERS, JERRY L

SAUNDERS, LARRY L

SAUNDERS. MERRITT

SAUNDERS, ROBERT E

SAVAGE, CURTIS

SAXON, JESSE

**SCANLON, RAYMOND

SCHAEFERMEYER,  JEROME P

SCHAFER, SAMUEL S JR

SCHAFFE,FRANCIS

SCHAFFER, BERNARD

SCHAFFER, BRUCE

SCHEAR, ROBERT

SCHEFELKER, G. IRVING

SCHEIBEL, CLARENCE E F

SCHEIBEL, HAROLD

SCHEIBEL, RUSSELL H

SCHELLENBERGER, CHARLES H

SCHENCK, WARREN W

SCHENCK, WILLIS J

SCHENCKE, MARLIN E

**SCHENEIBERG, LAURA

**SCHEURELL, THOMAS

SCHEWE, LARRY R

SCHIBLER, JOE

SCHIBLEY, RICHARD W

SCHINDELHOIZ, DONALD D

SCHINDLER, KENNETH G

**SCHIPMAN, FRANK

SCHIPPER, JOHN F

SCHLEGEL, DON SR

SCHLICHTING, HOWARD J

SCHLICHTING, LARRY R

SCHLIEM, ALBERT

SCHLIEM, DAVID D

SCHLIEM, DAVID F

SCHLITTER, MELVIN

**SCHLITTLER, ZENO JR

SCHMALE, GENNETTE M

SCHMIDT, CHRISTIAN W

SCHMIDT, DONALD L

SCHMIDT, JAMES K

SCHMIDT, KARL

SCHMIDT, ROLAND E

SCHMOLD, MYRON E

SCHMOLDT, ROGER L.

**SCHNEIDER, SEAN

SCHNEIDER, DIETMAR

SCHNIDE, PETER

SCHNIDE, PETER L

SCHOBER, ROBERT E

SCHOENFELD, ALLEN D

**SCHOENGRUD, GERHARDT

SCHOLTEN, WALTER DR

SCHOMBER, DENNIS R

SCHOVILLE, LAWRENCE

SCHOOF, JOHN E

SCHOON, ALFRED R

SCHOON, LEE R

SCHOONOVER, GEORGE A

SCHREIBER, FRANK

SCHREIBER, LELEND

SCHREIBER, MATTHEW

SCHREIBER, PETER C

SCHREVE, HENRY

SCHROCK, RUSSELL

SCHROEDER, EDWARD

SCHROEDER, EVERETT E

SCHROEDER, JOHN A

SCHOEDER, ROBERT G

SCHOVILLE, GARY G

SCHOVILLE, JAMES H

SCHUETT, ROBERT H

SCHULTZ, ERNEST W

SCHULTZ, FREDERICK H

**SCHULTZ, GERALD WAYNE

SCHULTZ, HERMAN

SCHULTZ, JESS

SCHULTZ, KENNETH W

SCHULTZ, MICHAEL E

SCHULTZ, QUINTIN A

SCHULTZ, WILLIAM N

SCHULZE, HARVEY F

SCHUMACHER, EHLER

SCHUMACHER, FRED

SCHUMACHER, WILLIAM

**SCHUREN, ROBERT

SCHUSTER, J REXFORD

SCHUT, HARLAN

**SCHUTT, RUDOLPH

SCHUTZ, GILMORE G

SCHWARP, HERMAN

SCHWARTZ, CHESTER

SCHWEBKE, JAMES

SCHWEBKE, ROGER

SCHWEGEL, EUGENE

SCHWENGELS, STEWART

SCHWICHTENBERG, SCOTT

SCIACCA, NICHOLAS P

SCIACCA, PETER J SR

SCOLLARD, LLOYD T

SCOTT, ALDEN

SCOTT, ALLAN J

SCOTT, GEORGE

SCOTT, GEORGE T

**SCOTT, PAUL

SCOTT, RALPH

SCOTT, RONALD H

SCOTT, STEVE C

SCOTT, THOMAS

SCOVIAK, JOHN

SCOVIAK, RALPH

**SCOVILLE, LEROY

SCRIBNER, DICKEY DICK L

SEACH, FRANCIS J

SEALS, RICHARD

**SEARS, DANIEL A

SEAVERSON, ALLAN DUANE

**SEBRING, NATHAN

**SECREST, GEORGE

SECOR, EDWARD C

**SEDGEWICK, GEORGE

SEEFELD, LEROY R

SEEMAN, ROBERT WILLIAM

**SEHRT, JOHN ALLEN

SEITZ, CARL K

SENDERLING, HOWARD

SENNETT, JAMES R

SENNETT, WILLIAM M

SERNS, ELVIRA N

SERBSM, EKVIRA N

SERVENT, JAMIE

SEVENS, RAULAND B

SEVERSON, ROSELLE F

SEVERT, LeROY E

SEVERT, MARLIN

SEYMOUR, PHYLLIS B

SHACKELFORD, CELESTINE O

SHACKELFORD, OSBORN C

SHAFER, ROBERT E

SHAFER, ROY H

**SHAFFER, WILLIAM E

SHANBAKER, DUANE M

SHARLOW, JOHN S

SHARP, LYLE R

SHAUCK, JARRETT JR

SHAUCK, JEFF

SHAW, EARL M

SHAW, MELVIN

SHAW, MODREL

SHAW, S DAYTON

SHAW, WILLIS

**SHEA, BERNARD K

**SHEAD, WAYNE L

SHEAR, LESLIE W

SHEDD, JOHN GRATCHELL

SHEPARDSON, DWIGHT

SHEPHERD, AMOS

SHEPHERD, WALLACE

SHEPHERD, WESLEY C

SHEPPARD, WILLIAM

SHERBON, LAWRENCE D

SHERBURNE, HAROLD L

SHERMAN, CECIL R

SHERMAN, THOMAS A

SHERROD, BEN JR

SHERROD, RUBEN T JR

SHIPLER, LEWIS

SHIMEALL, CHARLES E

SHIMEALL, DANIEL E

SHIMMONS, TERRY

SHOCKLEY, CHARLES W

SHOCKLEY, HOMER R

SHOEMAKER, DENNIS

SHOEMAKER, GARY

SHOOK, DANIEL S SR

SHOONOVER, LARRY

SHORT, PHILIP O

SHORT, THERON C

SHOWERS, DENZIL

SHOWERS, RALPH D

SHOWERS, ROBERT

SHOWERS, WAYNE

SHUFELT, LILLIAN

SHUFELT, ROLLA B

SHUGARTS, ROBERT H

SHULTZ, ERVIN

SHULTZ, HERBERT

SHULTZ, JAMES A

SHULTZ, KENNETH C

SHULTZ, LARRY

SHULTZ, RICHARD

SHULTZ, ROBERT A

**SHUMAKER, WILLIAM H

SIBERT, KING

SIDWELL, CHARLES

SIEBEL, CHARLES

SIEBEL, CLARENCE

SIEBEL, EDWARD F

SIEBEL, RAYMOND

SIEGWORTH, FRANK A

SIGWELL, HERBERT

SIGWELL, MORRIS

SIGWELL, LT COL  RUSSELL E

SILER, CLARENCE H JR

**SIMENSON, REDENE W

SIMMONDS, DONALD B

SIMMONDS, JOHN

SIMMONS, JOSEPH

SIMMONS, MAURICE J

SIMONDS, DONALD RICHARD

SIMONDS, LAWRENCE M

SIMONSON, VERNON

SIMPLOT, HAROLD E SR

SIMPSON, LEONARD C

SIMPSON, LOREN J

SIMS, LARRY A

**SINGER, ROBERT

SINGH, SANDAR

SINGLES, RICHARD W

SINGLETARY, DAVID

SINGLETARY, JOSEPH R.

**SIPES, WILLIAM

SISCO, KATHLEEN I

SKAIFE, ROLAND

SKAJA, RAYMOND P

SKALLERUD, JOHN E

SKLENAR, JULIUS T

SKOGEN, GEORGE S

SKOKUT, GEORGE

SKUTLEY, NORDAHL

**SLATER, HORACE

SLAYMAKER, JOHN

SLINDE, MARCUS J

SLOCUM, TODD W

**SLY, JOHNNIE R

SLY, RUSSELL L

SMARZ, MICHAEL

SMESRUD, CLINTON S

**SMILEY, CHARLES R JR

SMILEY, DONALD J SR

SMITH, ALLAN

SMITH, DONALD T

SMITH, ELWYN R

SMITH, GERALD F

SMITH, HAROLD F

SMITH, HAROLD A

SMITH, HARVEY

SMITH, HOWARD

**SMITH, HUBBARD

**SMITH, JEFFREY

SMITH, JOHN N

SMITH, KENNETH W

SMITH, KENT L

**SMITH, MANUEL

SMITH, MILDRED

SMITH, PETER L

SMITH, RICKEY A

SMITH, ROBERT E

SMITH, ROBERT L

SMITH, RONALD A

SMITH, RONALD B

SMITH, RUELLE E

SMITH, RUSSELL G

**SMITH, TIMOTHY

SMITHBACK, PHOEBE E

SMITHSON, RALPH C

SNOOK, ROBERT E

SNOW, ARTHUR J

SNOW, HAROLD

SNOW, MARJORIE

SNYDER, THOMAS M

**SOBEN, FRANK

SODERBERG, GEORGE

SOLINE, MAURICE U

SONNENTAG, JAMES W

SONNESON, GERALD K

SORAVIA, HERMAN J

SORENSEN, DAVID

SORENSEN, DONALD

SOUTHWORTH, HARLEN R.

SOUTHWORTH, HARLEN W.

SOWL, SGT HARRY C L

SOWL, HAROLD

SOWL, ROBERT

SPAHOS, GEORGE (JIM)

SPANGLER, HENRY R

SPANGLER, LEO J (BUD)

SPANO, JOHN J

SPEARD, DONALD PAUL

SPEARS, ELVIN L

**SPEICH, ELMER R

SPENCER, DONALD J

**SPENCER, GENE B

SPENCER, RUSSEL

**SPENCER, ROBERT

SPENCER, SELDON P

**SPENCER, THOMAS P

SPIKE, ELMER

SPLAN, RONALD W

SPOHN, DAVID F

SPOHN, RICHARD J

**SPONHOLZ, HARRY

**SPRINGTLY, RICHARD

SPROUL, ROBERT

SREENAN, JAMES

STACY, ROBERT M

STAFFORD, HAROLD

**STAFLET, MICHAEL H

STALEY, ARTHUR

STALEY, CHARLES

STAHL, ARNOLD

STANFORD, HAROLD EDWIN

STANFORD, RALPH O

STANFORD, RICHARD

STANHOPE, DALE J

STANKEWITZ, GEORGE

STANKEWITZ, RUSSELL B

STANKEWITZ, VINCENT

**STANLEY, THOMAS H

STASNOPOLIS, ALEXANDOR

STANTON, JOHN SR

STASY, ROGER O

STASNOPOLIS, HARVEY

STATTON, RALPH R

STAUFFACHER, DEL

STAUFFACHER, TURK

STAVICK, EDWARD

STEELE, DANIEL W

STEELE, LON W

STEELE, NELSON M

**STEFFENSEN, ORVILLE

STEIL, MELBOURNE JR

STEIN, JAMES W

STEIN, JOHN E

STEIN, WILLIAM5

STEINER, JAMES C

STEINHORST, WILLIAM M

STEINKE, RAYMOND L.

STEINKELLNER, WILLIAM P

STEINMETZ, MERVIN

STEINMETZ, JAMES R

STELLBERG, AUGUST J

STENBERG, ROBERT

**STENNERSON, HAROLD

STEPHAN, ROBERT

STEPHENS, CHARLES L

STEPHENS, RICHARD L

STEPHENSON, FRED C

STERETZ, EDWARD

STERNA, LAWRENCE (WWI)

STERNA, LESTER (WWII)

STEUCK, EUGENE P

STEUCK, ROBERT W

STEUSSY, WALT

STEVENS, CHARLES W

STEVENS, RAYMOND

STEWART, KENNETH

STEWART, WILLIAM

STIENER, JOSEPH E

STILWELL, EDWARD

STILWELL, ROY

**STINDL, RICHARD W

**STINDLE, EDWARD J JR

STITT, DAVID R

STIUPS, RICHARD

STOCKER, CHARLES E

STOCKER, HERBERT

STOCKMAN, DONALD

STOCKWELL, CLARENCE

STOCKWELL, CLARENCE A

STOFFER, CLYDE B

STOGSDILL, CLYDE S

STOKES, GERALD L.

**STOKES, JOHN

STOLTZ, FRANCIS

**STONE, MERLE R

STONE, ROBERT E

STONE W. PAUL “BUD”

STONE, WILLIAM P

STONER, JOHN R

STONER, JOHN SR

STORY, DUANE A

STORY, OWEN

**STOTT, PAUL R

STOTT, ROBERT B

STOULEBECK, TOM

STOUT, LOREN

STOUT, MERWIN

STOUT, ROGER

STOVLBECK, THOMAS C

STOWELL, WILLIAM

STRAIGHT, RANDY

STRAIT, JAMES B

STRAW, GLENN E

STRAWN, HERMAN W

STROM, LLOYD

STUBER, FRED

STUCK, ALLEN LaVERNE

STUCK, JOHN H

STUESSY, WALTER M

STUESSY, WALTER WAYNE

STUFFIS, LLOYD G.

STULTS, CHARLES E

STULTZ, DONALD T

**STRONG, GRIDLEY B

STURDEVANT, DAVID D

STURDEVANT, SIDNEY

STUTE, GEORGE

STURVENGEN, CHARLES G

**STUVENGEN, G S

STYNOSKY, GEORGE

SUITOR, JEFFREY

**SULLIVAN, BERNARD

SULLIVAN, CHARLES

SULLO, ROBERT A

SUMMERIL, ROBERT A

SUMMERS, GEORGE JR.

SUMMERS, RALPH JR.

**SWACINA, ALBERT

SWANSON, BERNARD F

SWANSON, CARL E

SWANSON, ELMER W

SWANSON, ERNEST V SR

SWANSON, ERNEST V JR

SWANSON, HAROLD

SWANSON, NELS

SWARTOUT, ALLEN J

SWARTOUT, GLEN A

SWATEK, EDWARD Z

SWATEK, JOSEPH

SWATEK, NORMAN

SWEET, DONALD E

SWEGER, BEVERLY E

SWEGER, CLARENCE

SWETLAND, THEODORE

SWEVAKKM HERBERT E

**SWINCONOS, PETER PAUL

SWINCONOS, WILLIAM

SYMMONDS, CHARLES E

SYMPSON, CLYDE L

SYNSTEGARD, RODNEY E

T

TABER, EUGENE

TABER, ROBERT

TADDER, LAVERN

TAGGERT, CHARLES

TALIGNANI, ALFRED L SR

TAMULIS, LEONARD J

TANGE-LINK, CHAROLOTTE

TANGEMAN, CARROLL D

TANGYE, RAYMOND J

**TAMSEN, LEWIS

TAPPINER, DAN

TARR, LOYD E

TARRANT, ROBERT

TARRANT, WILLARD

**TAUSCHEK, LEONARD J

TAUSCHEK, LEONARD W

TAYLOR, ALBERT

TAYLOR, ALBERT A

TAYLOR, ALBERT C

TAYLOR, ANTHONY R

TATLOR, DAVID C.

TAYLOR, EARL E

TAYLOR, FRANK E

TAYLOR, KENNETH D

TAYLOR, LEEROY SR

TAYLOR, RICHARD P

TAYLOR, ROGER K

TAYLOR, ROYAL A

TAYLOR, VANCE

TEADT, BUDDY L

TEAGUE, HARRISON J

**TECHMEIER, LARRY

TEEHAN, FRANCIS

TELFAIR, JOHN E

TELFER, ROBERT M

TENEYCK, F A

**TEPASKE, DICK

TERLAND, BRUCE D SR

TERRANOVA, COSMO V

TERRANOVA, JODEPH

TERRENOVA, VITO

TERRONES, BERNARD F

TERRONES, BERNARDO

TERRONES, JOHN

TERWILLIGER, ART

TERWILLIGER, CHARLES E

TEWS, ELLIOTT L

**TEWS, ERNEST

**TEWS, RAYMOND F

TFUNDHELLER, RICHARD A

THAYER, DAVID F

THEILER, FRED J

THINGVOLD, KENNETH

THOM, JOSEPH E

THOMAS, DARRELL

**THOMAS, ORVILLE

THOMPSON, ALF

THOMPSON, ARNE

THOMPSON, ARNOLD C

THOMPSON, CHARLES

**THOMPSON, DEAN M

THOMPSON, DUANE C

THOMPSON, GLEN

THOMPSON, GLEN W

**THOMPSON, HOWARD

THOMPSON, JAMES

**THOMPSON, JERRY

THOMPSON, JOHN

THOMPSON, KENNETH

THOMPSON, LAWRENCE A

THOMPSON, LLOYD E

THOMPSON, LOWELL E

THOMPSON, LYLE E

**THOMPSON, OSCAR

THOMPSON, WESLEY

THOMSON, GEORGE DR,

THOR, DANIEL H SR

**THORGERSEN, ROGER

THORN, CARL M

THORNSON, OSCAR

THORP, MERLE O.

THORPE, JAMES E

THORPE, ROBERT G

THORSON, ARTHUR

**THORSON, DONALD

THORSON, LEWIS

THORSON, OSCAR H

THORSON, RICHARD

THORSON, RONALD M

THOSTENSON, BERNARD F

THOSTENSON, ERNEST O

THOSTENSON, ORVILLE L

**THRASHER, ANDREW L

THURSTON, MERRIL

**TIBBAIS, WHITNEY

TIELE, EARL

**TIFFANY, JACK F

**TILKEMIER, ROY D

TILLESON, PAUL E

TILLEY, JAMES W JR

TILLEY, NATE

TILLEY, ROBERT “BOB:

TILTON, CLEM JR

**TIMM, DAVID W

TIMMCKE, MERLE E

TIMMERMAN, LLOYD

**TIMMONS, JOHN

TINDER, ALVA L

TINDER, OLIVER

TINDER, ROBERT W

TINDER, ROSS

TIPLER, ROBERT L.

TOBIAS, DONALD D

**TODD, WALTER

TOEDT, DALE R

TOEDT, RAYMOND

TOLER, RICHARD

TOLER, RICHARD D

TOLER, RICHARD D

TOLMIE, DONALD

TOMLIN, JACK E

TOMLIN, PETER J

TOMPKINS, BILL

TOPHAM, LARRY H

TORPHY, WILLIAM D

TORRELSON, GERALD W

TORREY, WILLIAM E

TORSINI, ROY J

TOTAL, ROBERT V

TOUBL, RAYMOND F

TOWNSEND, DENNIS L

TOWNSEND, JESSE H

TOWNSEND, JOHN D

TOWNSEND, KEITH

TOYE, LARRY G

TRACY, WILLIAM G SR

TRAFFORD, JOHN R

TRASHER, CHARLES E

TRAVIS, ADDRAIN

TREWYN, EARL W

TRICHINOTIS, NICHOLAS

TRUCKEY, GUY

TRUE, CLIFFORD C SR

TRUITT, JOEL IVAN

TRUMBO, BEN A

TUBBS, JAMES

TUCK, DUANE

TUCK, GEORGE M

TUCKER, GORDON

TULLER, CHARLES

TULLER, JESSE R

TUMBARELLI, STEVE

TURMAN, ARTHUR J

TURMAN, WILLIAM H

TURNER, DUANE O

TURNER, GERALD H

TURNER, GEORGE H

TURNER, MARVIN

TURRELL, LYNDON HUBBARD

TWENTYMAN, NORMAN

TYLER, JAMES L

TYLER, ROBERT J SR

U

UDDEL, LEROY

UDELL, BOB D

UDELL, CHESTER M

UDELL, CHESTER (BILL)

UDELL, LYLE

**ULFENG, MILTON

ULFERTS, TED A

ULLRICH, EDWARD

UNDERHILL, CECIL A

UNDERHILL, HERB SR

UNDERWOOD, RICHARD

**UNKNOWN SOLDIER

UYTNEK, DALE

V

VALCHA, DONALD J

VALLEE, RICHARD A

VALLEE, ROBERT

VANARK, ROBERT J

VANCE, ALBERT

VANCE, DENNIS

VANCE, JAMES

VAN COULTER, DONALD

**VAN DE PENER, JAMES W

VANDER KOOI, WILMAR E

VANDER KOOI, WILLIAM M

VAN FLEET, HERMAN C

VAN FLEET, RUSSELL M

**VAN GALDER, AMOS F

VAN GALDER DAVID

VAN GALDER, EDWIN

VAN GEMERT, ALLEN

VAN KAMPEN, KENNETH

**VAN KEUREN, ALLEN L

VAN KEUREN, GORDAN W

VAN KEYEN, EUGENE

**VAN LIERE, MARTIN

VAN WOERT, GAIL F

VAN WORMER, ARCHIE

VAN WORMER, ARCHIE E

VAN WORMER, GERALD R

VAN WORMER, THOMAS M

VANANTWERP, FRANK S

VANCE, DAVE J

VANCE, JAMES “JIMMY JOE”

VANCE, JOHN I

VANDERBILT, KENNETH R

VARNER, BERNARD

VARNER, CHESTER

VARNER, GERALD

VARNER, KENNETH

VARNER, LESLIE

VARNEY, HAROLD W

VASSAR, RICKY L

VATCHELOR, MARVIN N

**VAUGHN, ANSON N

VENABLE, BOB

VENABLE, ELMER R

VERBE, EDWARD H

VESPER, JACK R

VICKERMAN,  CHARLES W JR

VIETH, DONALD

VIGDAL, CLIFFORD C

VILES, DONALD F SR

VILLA, JOHN T

VINCE, ANGELO

**VINEY, EARL

VIRGIN, RUFUS E

VISGAR, RAYMOND A

VODAK, LEE

VODAK, RONNIE

**VOGEL, LAWRENCE S

VOGT, THOMAS J

VOIGT, GAYLE H

VOIGT, WALLACE R

VOLLMER, GENE

VONESH, JOHN

VOSS, CHARLES P

VOSS, FREDRICK

VOSS, HENRY P

VOSS, LEESON F

VOSS, WESLEY A

VOSS, WESLEY B

VOSS, WILLIAM J

W

WADE, LATHAM JAMES

WADEL, ALLEN G.

WADEL, ERVIN

WADEL, RAYMOND

WAELTI, VIRGIL J

**WAGIL, DENNIS R

**WAGNER, BRUCE

WAGNER, FRANCIS

WAGNER, GERALD R “GARY”

WAGNER, KENNETH W

WAGNER, LEROY

WAINWRIGHT, JAMES A

WAITE, LE ROY

WALD, IVAN O

WALD, VERNON

WALD, VERNON C

WALDSMITH, ARNOLD

WALDSMITH, MARV

**WALDSMITH, PEARL B

WALES, EVERETT L SR

**WALKER, THOMAS D

**WALKER, WILLIAM H

WALL, HAROLD

WALL, KENNETH

**WALLACE, ANDREW SGT

WALLACE, GEORGE J

WALLACE, JOHN “JACK”

**WALLACE, MILO

**WALLACE, RALPH

WALLACE, RICHARD M

WALLACE, RICHARD W

WALLACE, RONAD E

WALLER, ARLEIGH J

**WALLER, BERTL

WALLIS, PRISCILLA

WALLIS, WILLIAM J

WALLS, JASON

**WALMER, RICHARD

WALRATH, DONALD D

WALRATH, THOR J JR

WALSH, DONALD

WALSH, JOHN

WALSH, RALPH J

**WALSH, ROBERT C

WALSH, THOMAS E

WALSH, WILLIAM

WALTERS, GAYLORD

**WALTERS, RAY C

WAM, WESLEY

WANCHURA, FRED

**WARBERT, JOHN

WARD, DONALD

WARD, EGREN C

WARD, ELMER L

WARD, EVAN

WARD, GERALD

WARD, JOHN

WARD, ROBERT

WARD, ROGER

WARD, WILLIAM H

WARGOWSKY, LARRY J

WARREN, GERALD

WARREN, HAROLD

WARRINER, KENNETH

WARRINER, KENNETH L

WARRINER, RUDI

WARRINER, RUSSELL H

WASHINGTON, ISIAH

WASHINGTON, M J

WATERMAN, NAOMI

**WATERSON, BENJAMIN

WATKINS, EMMETT D

WATSON, CARL

WATSON, EDWIN L

WATSON, GEORGE

**WATTS, BERNARD D

WAUGH, FRANCIS T JR.

WAUGH, ROBERT J

WAUGH, WILLIAM H

WEATHERALL, CHARLES

WEAVEL, RONALD E

WEAVER, JOHN E

WEAVER, TILTON C

WEBAR, FREDDIE F

**WEBB, JAMES W

WEBB, RICHARD E

**WEBBER, CHARLES F

WEBSTER, LESTER

WEBSTER, ROBERT C

WEBSTER, G WARREN JR

WEDEL, OSCAR A

WEEDEN, CLARK P

WEEDEN DAVID E

WEEDEN, DONALD

WEHMEYER, HAROLD O

WEHRUNG, GEORGE

WEIGELT, DONALD W

WEILAND, EDGAR

WEIRICK, ROBERT

WEIS, RAYMOND J

WEISER, DAVID

WEISS, PAUL A

WEISS, WALTER E

WELCH, JAMES

WELCH, JAMES L DR

WELLS, ARNOLD SR

WELLS, EDGAR “JACK”

WELLS, JERRY L

WELLS, KENNETH E

WELLS, RONALD R

WELLS, RUSSELL E

WELSH, ROBERT

WENDTLAND, RONNIE

WERBACHOWSKI, GEORGE

WERBACHOWSKI, ROBERT

WERGIN, CLARENCE P

**WERLE, HAROLD FRANCIS

WERSCHIN, WILLIAM H

WESLEY, DAVID

WESLEY, W H

WESSELL, DUANE A

WESSELS, ARDWIN G “ART”

WESSELS, ROMAN J

WEST, ALSTON

WEST, EDWARD B

WEST. FRANK

WEST, HAROLD

WEST, HERBERT H

WEST, JAMES J

WEST, KEITH

**WEST, LYNN M

WEST, MELBOURNE

**WEST, MYRON C

WEST, FRANK

WESTBROOK, HOWARD

WESTBROOK, HOWARD CALVIN

**WESTBY, ROY

WESTOVER, GORDON

**WESTPHAL, RONALD D

WHEDON, CLARK

WHEELAN, JANE

WHEELER, EARL E

**WHEELER, LANLOIS M

WHEELER, WAYNE E

WHELAN, RICHARD W

WHIPPLE, ROLAND R

**WHITE, GLEN K

WHITE, ROBERT A

WHITE, WILLIAM G

WHITE, ROBERT L

WHITEHEAD, AL

WHITLEDGE, E VERNON

WHITLEY, ROBERT E SR

WHITNEY, ROGER

WHITNEY, WESLEY F

**WICKHAM, JOE D

WIECK, MARVIN L

WIEDT, JOHN D

WIELAND, FRED

**WIESE, EMIL H

WIESE, LAWRENCE F

WIKEL, DONALD

WILBANKS, BILL

WILEMAN, JAMES E

WILKIE, ELMER

WILKINSON WILLIAM, W

WILL, ARTHUR ROBERT

WILLIAMS, ARNETTE

**WILLIAMS, CLAIRE

WILLIAMS, DONALD F

WILLIAMS, EARL

WIILLIAMS, GERALD (JERRY)

WILLIAMS, IRA E

WILLIAMS, JOSEPH S

WILLIAMS, LARRY E

WILLIAMS, LESLIE

WILLIAMS, MELVIN A

WILLIAMS, ORTHA

WILLIAMS, RICHARD D

WILLIAMS, THEODIE F

WILLMER, SAMUEL F

**WILMER, IVAN

WILSON, CHARLES W

WILSON, CLARENCE

WILSON, DAVID C

WILSON, LAVERN T

**WILSON, MATHEW J

WILSON, ROBERT F

**WILSON, ROY E JR

WILSON, WILLIAM

WILSON, WILLIAM E

WILSON, WOODROW F

**WILTAE, ROY

WINCAPAW, DONALD F

WINCH, ELDON

WINCHESTER, BERNARD

WINDEN, CARL F

WINDEN, PETER CARL

WINDSOR, CLIFFORD B

WINEK, DENNIS R

WINGER, HENRY

WINN, ROLLYN C

WINSLOW, JOSEPH F

**WINTERS, ROBERT

WINTERS, RONALD D

**WINTERMUTE, T C

WINTLEND, HARVEY

WISCH, FRED

WISCH, RAYMOND

WISCH, RICHARD J

WISCH, ROBERT

WISDOM, WILLIAM C

**WISE, CARLYLE C

**WISSEL, LAWRENCE J

WITKINS, FRANCIS M

WITMAN, GORDAN

WITT, LESTER E

WITT, ROY F

WITTE, DONALD

WOFFORD, BARTOW J

WOHLFERT, HENRY F

WOJCIECHOWSKI, JOHN

WOJSZYNSKI, WALTER J

WOLF, CAROL

WOLFE, DONALD J

WOLFE, HARRY R

WOLLSLAIR, ROBERT

WOLTER, GORDON

WOLTER, RUSSELL F

WOLTERS, RAY A

WONG, GIM

**WOOD, DENNIS M

WOOD, STEVEN PJ

WOOD, NOEL

WOODS, ROBERT L

WOODARD, ROBERT L

WOODMAN, GERALD

WOODMAN, LEWIS “RANDY”

WOODMAN, WAYNE

WOODWARD, FLOYD

WOODWARD, LLOYD E

WOODWORTH, ARTHUR

WOOLSEY, THEODORE DWIGHT

**WOOLSEY, WILLIAM

WORLEY, LEON M

WORTHING, ROLLAND C

WREZINSKI, BERNARD

WRIGHT, EUGENE

WRIGHT, JOSEPH

WRIGHT, RICHARD C

WRIGHT, ROBERT E

WRIGHT, ROBERT H

WRIGHT, RUSSELL

**WRIGHT, RUSSELL A

WRIGHT, TERRY E

WRIGHT, WARREN O

WRZESINKI, RAY

WRZOSEK, SUSAN N

WUDI, JOHN F

WUTHRICK, FREDERICK W

WYMAN, CLIFFORD L

WYMER, LeeRoy H SR

Y

**YADON, W DOUGLAS

YANDRY, ROBERT

YAINKE, DAVID

YAUNKY, DAVID

YEARDON, LEONARD

YELISH, STEVE

YORK, CHARLES

**YORK, CLIFFORD

**YORK, HOWARD

YORK, RAYMOND L

**YOUNG, GLEN

YOUNG, WM GOODALL III

YOUNGWITH, DONALD R

**YOUNGER, DONALD C

**YOUNTS, CHARLES W

Z

ZABEL, STAN

ZAHM, BETHENE

ZAPRANOFF, JOHN

ZAHM, BETHENE

ZARTMAN, FERDIE “JAY”

ZARTMAN, RICHARD W

ZECHLIN, RICHARD

ZEEK, ROBERT W

ZELLMAR, WAYNE D

ZIEBELL, WILFORD R

ZIER, THOMAS E

ZIERFUSS, HUGH J

ZIERFUSS, ROGER

ZIMMERMAN, JOHN

**ZIMMERMAN, KURT

ZIMMERMAN, LaVERNE

ZINNECKER, FRANCIS R

ZITO, DON

ZITO, PETER

ZULAUF, KENNETH

ZWIRGZDAS, ANTHONY A

ZYGNOWICZ, ROGER

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