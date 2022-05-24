A
AARUD, RAYMON O
ABATE, PETER
ABBITT, RONALD G
ABERLE, ANDREW
ABRAHAMSON, HERBERT
ACCARDI, J
ACCARDI, NICK
ACHTEMEIER, LOUIS M
ACKERMAN, STEVEN W
ADAM. WALTER
**ADAMS, DAVID
**ADAMS, GORDON L
ADAMS, LAWRENCE D SR
**ADAMS, MYRON H
ADAMS, ORVILLE L
ADAMS, ROBERT C.
ADAMS, WILLIAM J
ADCOCK, ROBERT
ADDIE, TED
AHLQUIST, JOHN
AIMERS, RICHARD
AINGER, WILLIAM O
ALBRECHT, NORBERT L
ALBRECHT, PHILLIP
ALBERT, HOUGH E
ALBERT, MELVIN J
**ALBERTS, JOHN C
ALCAN, HERB
ALCORN, HAROLD W
**ALCAN, HOWARD
ALDERMAN, ROBERT L
**ALDRICH, A C
ALEXANDER, ALBERT W
ALEXANDER, GORDON W
ALEXANDER, HARRY SR
ALEXANDER, LAFE J
**ALEXANDER, P W
ALF, McKINLY
ALF, RICHARD J
ALF, ROBERT
ALF, VIRGIL
ALLEN, CHESTER F
ALLEN, CURTIS SR
**ALLEN, HENRY
**ALLEN, JACK
**ALLEN, LINWOOD I
ALLEN, MARVIN
**ALLEN, MILES D
ALLEN, RALPH E
ALLEN, VERN E
**ALLEN, W H
ALMOND, BRET
ALONGI, PAUL F
ALSETH, LEIF A
**ALT, JOHN
ALTHAUS, DENNIS G
ALTHOFF, JOHN RAYMOND
ALTON, EUGENE
ALVARD, PAUL G
**ALVERSON, GEORGE
AMANS, DALE
AMANS, LAWRENCE
AMES, DENZILL
AMUMDSEN, WILLIAM
**AMUNDSON, FRED
AMUNDSON, HARRY
AMYOTTE, EUGENE
**ANDERSON, A W
**ANDERSON, ALEXANDER
**ANDERSON, ALLEN
ANDERSON, ARNOLD
ANDERSON, BEAUFORD T
ANDERSON, CARL H
ANDERSON, DAVID G
ANDERSON, DELOS G
ANDERSON, EDWIN R
ANDERSON, GARY L
**ANDERSON, GEORGE
ANDERSON, JAMES R
ANDERSON, JOHN A
ANDERSON, JOHN R
ANDERSON, LEROY
**ANDERSON, NILS E
ANDERSON, NORMAN J
ANDERSON, OSCAR
ANDERSON, ROBERT A
ANDERSON, RALPH H.
ANDREWS, CHARLES D
ANDREWS, LE ROY
ANDRE, MARLYN C
ANEY, KEVIN R
ANEY, ROBERT W
**ANGELL, EUGENE
ANGELL, ROBERT B
ANGELOVICH, ROBERT
ANJANOS, PHILIP
ANTWERP, FRANK
APPENFELDT, HOWARD D
ARCHER, ROBERT G
ARMFIELD, RALPH
ARMFIELD, RALPH J
ARMSTRONG, ALLEN E
**ARMSTRONG, EARL
ARMSTRONG, FREDERICK
ARMSTRONG, LAWRENCE W
ARMSTRONG, OTTO C
ARMSTRONG, RICHARD R
ARNER, EUGENE J
ARNOLD, BURTON E
ARTIS, WILSON R
**ARTTIP, JOHN V
**ASHMORE, JAMES
ASKEW, BOOKER JR.
ATKINSON, LAWRENCE L
ATKINSON, WILLIAM D
**AUSTIN, A J
AUSTIN, KENNETH D
AUSTIN, KENNETH W
AUSTIN, LEO G SR
AUSTIN, RALPH
**AUSTIN, W L
AUTIO, GEORGE E
**AVERY, JOHN
AVERY, KENNETH H
AYRE, LAVERNE “BUSTER”
**AYER, S P
B
BAARS, EARL (HONEY)
BABCOCK, CLIFFORD
BABCOCK, DALE D
BABCOCK, RALPH L
BACH, CHARLES A
BACHAY, GEORGE S
BACKENGER, CLARENCE E
BACKENGER, JAY L
BACKENGER, LEE W SR
BACKENGER, ROBERT J
BACKENGER, ROY E
BACON, PHILIP A
BADEN, JOHN
BADEN, MATTHEW
BADER, ARTHUR
BAER, WILLIAM J
BAILEY, ALFRED
BAILEY, DAROLD L
BAILEY, DON D
BAILEY, WINFRED G
BAINBRIDGE, ETTA M
BAIRD, RICHARD
**BAKER, CHAUNCY
BAKER, DANIEL H
BAKER, GEORGE L JR
**BAKER, JAMES B
BAKKA, ORVILLE
BAKKE, DONALD L
BAKKE, EARL
BAKKE, MELVIN N
**BALCH, EDWARD W
BALDERSON, DONALD
BALDWIN, CHARLES
BALDWIN, FORD
BALL, CHESTER A JR
**BALLINGER, WILLIAM
BALSLEY, FREDERICK M
BALSLEY, WM ”GUY”
BAMERT, JOSEPH L
BANKER, CARLOS A.
BANKER, DONALD E.
BANKER, LELAND O.
BANKER, RICHARD A
BANKER, WILLIAM H
BANNISTER, JAMES SR
BARBARICK, KENNETH
BARBER, DONALD B
BARE, CHARLES E
BARKER, HENRY
**BARKER, RAYMOND
BARKER, WAYNE M
**BARNES, RICHARD
BARONI, REMO G
**BARR, E F
**BARR, H M
BARRACO, JAKE
BARRACO, ROY
BARRETT, PAUL
BARROWS, JOHN M III
BARROWS, RUSSELL G
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BARTLETT, LON
**BARTINGER, L G
BARTLE, BARRY B
**BARTLETT, OLIVER C
BARTLETT, ROBERT H
**BARTON, JAMES
BARTON, JAMES V
BARTRAM, KENNETH
BARTZ, JOHN A
BASFORD, ROBERT L
BASS, CLYDE E JR
BASSETT, WILLIAM H
BASTIAN, RICHARD K
BATCHELOR, GEORGE R
BATCHELOR, MARVIN
BATES, HOWARD
BATTERMAN, ROBERT C
BAUER, CHARLES P JR
BAUER, ROBERT J
BAULING, TIM A
BAUMAN, EDWARD J
**BAUMAN, KEITH
BAUMAN, RAYMOND M
**BAUMANN, LAWRENCE
**BAUMLER, PHILIP L
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BEACHY, DOUGLAS D
BEADLE, LEONARD
**BEADLE, LEONARD W JR
BEALS, BURTON V
**BEAN, DONALD
BEAN, THOMAS
BEARDMORE, DONALD C
BEAUDIN, ROBERT
BEAUMONT, WARBY
BEAVER, THOMAS V
BECK, RALPH A
BECKER, DONALD A SR
BECKER, HENRY W
**BECKER, LESTER
BECKHAM, RICHARD E
BECKMAN, FRANK G
BECKMAN, RALPH
**BECKUS, GORDON F
BECKUS, HAROLD B
BECKUS, HOWARD
BECKUS, TED
BEDELL, ROY
**BEDSTED, LEO A K
BEEBE, CHARLES F
**BEEBE, HAROLD
BEELER, JOSEPH P
BEERS, JAMES L
BEHLING, ROGER
BEHLING, WILLIAM C III
BEHR, HARRY C
BEIER, LAWRENCE
BEILKE, ORVILLE R
**BELKEN, CLARENCE E.
BELKEN, LUVERN (JACK)
BELL, DANNY L
BELL, DWAINE H.
BELL, RICHARD L
BELLAR, MAYNARD
BELVEDERE, ALBERT J
BENCE, CLARENCE M
BENDER, ALBERT V
**BENDER, BRYCE G
BENDER, ROGER L
BENEDICT, THEODORE E
BENDER, BRUCE
BENHART, RAY A
**BENNETT, ALVIN S
BENNETT, CHARLES
BENNETT, CLIFFORD A
BENNETT, FRANK H
BENNETT, HARVEY
BENNETT, JOE
BENNINGTON, EARL
BENNINGTON, JOHN
BENNON, JAMES P
BENSON, JOHN C
**BENTLEY, DUFFEY
BENTZ, HAROLD
BERG, JEFFERY
BERG, LAWRENCE S
BERG, RONALD M.
BERG, WILLIAM E.
BERG, WILLIAM
BERGER, DARREL
BERGER, RODGER
BERGESON, GEORGE
BERGMANN, MERRILL J
BERGSTROM, RALPH V
BERKLEY, HOMER A
BERKSHIRE, GERALD D
BERKSHIRE, LEON
BERMUDEZ, JORGE A
BERN, CARL JR
BERN, JULIUS O
BERN, ROBERT
BERNER, HAROLD E
BERNER, MADELINE
BERNER, PETER A.
BERNINI, JOSEPH
BERNSTEIN, TRAVIS C
**BERRY, DANIEL W
BERRY, THOMAS H
BERTO, JAMES R
BERTRAM, CHARLES J
**BEST, SHIRL
BESTOR, RAY
BESTOR, ROBERT
BETKER, EMIL L
BETTS, DIAMOND J
BETZ, DICK
BETZ, GEORGE W
BIBBINS, ADNEY F
BICFORD, RICHARD C
BICKEL, MARK A
BIER, LAWRANCE
**BIGELOW, ELMER
BIGELOW, WILLIAM C
BILLS, WILLIAM C
BINDLE, BERNARD A
BINGAMAM, IVAN C
BINGHAM, BARTON GATES
BINGHAM, ROBERT R
**BINGHAM, WILLIAM
BISHOP, GORDON A LT COL
BISHOP, LUTHER A
BISHOP, MICHAEL
**BJERKE, DONALD C
BJORKLUND, CASPER
BLACK, ALLEN D
**BLACK, NOLAN E
BLACK, STEWART
BLACKMAN, ALFRED K “AL”
BLACKMAN, ELMER
BLACKMER, E. RAY
BLACKMORE, JAMES E
BLACKSTONE, JONATHAN R
BLACKWOOD, JAMES C
BLAISDELL, GEORGE L SR
BLAKE, AUGUST C
BLAKE, LAYMON
BLASER, CLARENCE
BLASER, HERBERT
BLAKELY, GEORGE K
BLASER, MELVIN FRANK
**BLASSER, JOHN U
BLISS, HAROLD P
BLISS, LESLIE E
BLIZARD, BERYL J
BLOOD, JACK E SR
BLOOM, BRYAN T
**BLOOM, WILFORD A
BLOUNT, JIMMY M
BLUE, GEORGE N
BLUM, ALVIN E
BLUM, BRYANT T
BLUM, DUANE E
BOAZ, BILL
BOAZ, STEPHEN G
BOGGS, HOWARD R
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BOGGS, W FRANKLIN
**BOLDON, FAY
**BOLDON, RAY
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BOND, EDDIE L
BONZI, CHARLES J
**BOOMER, JOHN L
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**BORCK, LAVERNE M
BORCK, REINHARD
BORD, WALLACE B
BORDEN, ELEO J
BORGWARDT, BRUCE E
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BORLEY, GEORGE
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BOSCHI, JOHN
**BOSTWICK, GEORGE L
BOTTOMS, DONALD
BOTTOMS, DOYLE
BOTTOMS, MARSHALL N
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BOUTELLE, EARL S
BOUTELLE, EVERET
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**BOVIALL, WALTER
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**BOWEN, RICHARD L
BOWER, ROBERT
BOWLES, EDWIN
BOWLES, RICHARD
BOWN, DALE A
BOWN, DENZIL L
BOWN, GEORGE W
BOWN, NORMA M
BOWN, RICHARD L
BOWN, TERRENCE
BOYD, EARL JR
BOYETTE, CLARENCE L
**BOYLE, FRED
**BOYLE, WILLIAM
BOYSCHOU, CHRISTOPHER
BRABAON, DWIGHT
BRADFORD, WILLIAM E
BRADLEY, BRIAN
BRADLEY, WILLIAM
**BRADY, DOUGLAS
**BRADY, ROBERT L
BRADY, ROBERT L
BRADY, THOMAS F
BRAEDSON, LAWRENCE A
BRAKEN, WES
BRANDENBURGH, WARREN A
BRANDENBURGH, WAYNE W
BRANDT, EUGENE J
**BRANDT, LESTER F
BRANDT, WILLIAM “BUD”
BRAUN, FRED
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**BRAUN, HARRY W JR
BREDESON, VICTOR
BREESE, ARDELL L
BREESE, CLAUDE J
BREESE, HOWARD
**BRELLENTHIN, HAROLD
**BRESNEHAN, ROBERT J
BRETON, EDWARD “JIM”
BREWER DEWEY H JR
**BREWER, JOHN
**BREWER, ROBERT L
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BREWSTER, GARY H
**BREWSTER, HARVEY
BREWSTER, THOMAS E
**BRICE, RICHARD
BRIDGE, RICHARD
**BRIDGES, HERBERT E
BRIGGS, JAMES H
**BRIGGS, JAMES J
BRIGHT, WILLIAM ALLEN
BRILL, PAUL
BRILLMAN, LESTER P DR
BRISCOE, DONALD M
**BROBECK, M J
BROCK, LOUIS E
BROCK, RICHARD F
BROCKER, CHARLES H
BROCKMAN, FRED D
BROCKMAN, LEON E
BRODERICK, HAROLD “JOE”
BROGAN, DAVID A
BROGAN, STANLEY E
BROM, PAUL A
BROM SR, PAUL A
BROM, ROBERT J
BRONSON, CLAUDE
BRONSON, HAROLD
BRONSON, HOWARD D
BRONSON, LAWRENCE H
BRONSON, ROBERT
BROOKER, HOWARD
BROOKER, MARY
BROOKINS, RALPH H
**BROOKS, ALBERT
BROOKS, HAROLD
BROOKS, HENRY C
BROOKS, HUBERT M
BROOKS, ORVILLE SR
BROOKS, THEODORE H
BROOKS, WALTER
BROSE, C
BROSIER, GEORGE A
BROSIER, TIMOTHY
BROSTUEN, BENFORD O
**BROWN, ALBERT E
BROWN CECIL
BROWN, CLARENCE L
**BROWN, EDWIN F
BROWN, EURA W JR
BROWN, GEORGE
BROWN, HAROLD O
BROWN, HOWARD
BROWN, JACK SR
BROWN, LEROY A
BROWN, KASY R
BROWN, MELVIN B
BROWN, MICHAEL D
BROWN, PAUL
BROWN, RICHARD J
BROWN, ROBERT
BROWN, STACY LT COL
BROWN, SIDNEY
BROWN, THOMAS C
**BROWN, WALTER
BROWN, WESLEY W
BROWNLEE, WILLIAM H
BRUBAKER, LELAND J
BRUCE, LEROY K
BRUNER, JOHN E
BRUNELLE, CHARLES
BRUSBERG, JACK
BRUSBERG, LOUIS
BRUUN, FLOYD C
BRUYERE, RICHARD H
BRYAN, LARMON M
BRYANT, DENNIS
BRYANT, JOSEPH
BRYDEN, RUSSELL F
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BUCHHOLZ, RICHARD F
BUCKTA, ROBERT AUSTIN
BUE, LESTER A
BUEHL, HERBERT V
BUGGS, DONALD W
BUGGS, STACEY
BUGGS, THOMAS
**BULIN, JERRALD J
BULIN, THOMAS
BULL, RICHARD M
BULL, WALTER L
BULL, WILLIAM D
BUMSTED, EDWIN M SR
BUNKER, ROBERT C
BURANDT, DR DONALD C
BURBEY, DAVID
BURBEY, LADDIE R
BURBEY, RICHARD
BURCHFIELD, DONALD
BURDEN, JAMES E
BURGESS, RICHARD T
BURK, FRANK E
BURK, WALTER JR
BURKE, ARTHUR R
BURKE, FRANCIS A
BURKHALTER, RODNEY
BURKHAMER, LARRY L
BURLINGAME, ROY
BURMEISTER, ROY SGT
BURNER, JOHN C
**BURNETT, O A
**BURNS, CHARLES F
**BURNS, PHILIP
BURNS, RICHARD F
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BURNS. ROBERT D
BURNS, ROGER
**BURNS, WILLIAM H
BUROKER, DENNIS M
BUROKER, LEONARD L
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BURROUGHS, RONALD D
BURROW, EVERETT C
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BURT, BOB
BURT, CALVIN
**BURTON, CHARLES E
BURTON, DAVID L
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BURTON, JOHN C
BUSHAW, JOHN
BUSS, HAROLD
BUSSIE, EUGENE G
BUSSLER, WALTER
**BUTLER, GEORGE
BUTLER, LEONARD
**BUTLER, LESTER
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**BUTLER, WILLIAM
BUTTS, CELESTINE O
BUZZELL, BRYNE
BUZZO, MARVIN
BYERLEY, KENNETH E
BYERLEY, ROBERT T
BYERLEY, WILLIAM E
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CAFFORD, DOEN
CAHOON, ROBERT
CAIN, BENJAMIN
CALDER, JOHN
CALKINS, PHILIP M
CALKINS, THOMAS J
CALLAHAN, BENJAMIN W
CALLAHAN, JACK
CALLAHAN, LYLE “JOHN”
CALLAND, RICHARD
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CAMPBELL, ROGER S
**CAMPBELL, JOHN
CAMPBELL, LAWRENCE
CAMPBELL, ORRIN L
**CANFIELD, MERLE E
**CANNON, BARRY
CANNON, PAUL H
CANTWELL, JOSEPH
CAPLES, CHARLES
CAPLES, RANDY T
CAPLES, ROBERT
CAPLES, WM. (DOLLY)
**CAPEZIO, FRANK J JR
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**CAREY, JAMES A JR
CAREY, JOE
CARLSON, AXEL H
CARLSON, DANIEL R
CARLSON, DAVID H
CARLSON, HAROLD “BUD”
CARLSON, RICHARD O
CARLSON, THORE G
**CAROMA, JOHN
CARPENTER, MICHAEL J
**CARPENTER, SAMUEL
CARPENTER, WILLIAM J
CARR, ADNEY
CARR, CLEVE W
CARR, DONALD L
CARRATT, CLIFFORD
CARRATT, JAMES A SR
CARRATT, MICHAEL E
CARRATT, RALPH E
CARRATT, STEVE
**CARR, MEREDITH
**CARRIKER, GLENN A
**CARRINGER, JAMES R
CARRLESTER, GEORGE
CARROL, LARNEY
CARROLL, BERNICE
**CARROLL, FRANK
**CARROLL, JOHN
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**CARSON, CLARENCE E
CARSON, EUGENE W
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CARTER, ALFRED E
CARTER, ED J
CARTER, JACK
CARTER, ORLAND
CASAROTTO, ELENA “LEE”
CASE, ARTHUR J SR
CASE, HOWARD C JR
CASE, CHARLES
CASH, CALVIN
CASH, CLARENCE D
CASS, JAMES D SR
**CASSADY, C
CASIDAY, ROBERT G
CASSIOPPI, LENARD J
CATTERSON, VICTOR
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CAWKINS, HARLEY A
**CHAMBERLAIN, DENNIS D
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CHAMBERS, PAUL L.
CHAMPENY, MICHAEL R
CHAMPION, ERNEST J JR
CHAMPION, THOMAS W
CHAMPLIN, ERNEST
CHAMPLIN, LYLE R
CHANDLER, JOHN L
CHANDLER, ROY
**CHAPLIN, JAMES B
**CHAPMAN, DANIEL
CHAPPELL, ART
CHARLES, ROBERTO B
**CHARLOTT, EDWIN A
CHASE, ROY
CHATSEY, ROBERT J
CHEKOURAS, DEAN M
CHEKOURAS, THOMAS G
CHERNEY, GERALD J
CHILDS, ROY K JR
CHILSON, ROBERT B
CHISHOLM, CLINTON
**CHRISPOENSEN, C
CHRISTIANSEN, CLAYTON
CHRISTIANSEN, HERBERT
CHRISTENSEN ALLEN, D
CHRISTENSEN, GENE W
CHRISTENSEN, RAYMOND
CHRISTIAN, DAVID
CHRISTIANS, DONALD D
CHRISTIANSON, ORRIN R
CHRISTIANSON, ROBERT R
CHRISTIANSON, VERNE
CHRISTOFFERSON, TORLEIS
CHRISTOPHER, RUSSELL A
CHRISTOPHERSEN, BARBARA
CHRISTOPHERSEN, DONALD E SR
CHRISTOPHERSON, ABRAHAM
CHRISTOPHERSON, DONALD
CHRISTOPHERSON, ROBERT L
CHRISTOPHERSON, TOULIE
CHURCH, GORDAN R
CHURCH, HETTY MAE
CHURCHES, DALE
CHURCHES, DAVID
CHURCHILL, LARRY L
CHURCHILL, LAWRENCE
CHURCHILL, RANDY
CIARAMITA, JAY M
CIARAMITA, JOSEPH
CIARAMITIA, PETER M
CIARPAGLINI, BRUNI
CIUFFO, VIOLA M
CLADWELL V OWEN H
CLAFIN, ARTHUR F
CLAIR, CLAYTON H
**CLARK, ALEXANDER
CLARK, CHARLIE S
CLARK, DANIEL M DR
CLARK, FAY F
CLARK, HARRY D (D.D.S.)
CLARK, JOHN
CLARK, JERRY LEROY
CLARK, DR. PAUL W
CLAY, CLAUDE L
CLAYTON, KENNETH L
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CLICKNER, JAMES H
CLIFFE, FRANCIS H
CLIFFORD, DON
CLINE, ALFRED
CLINE, CHARLES
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CLOSSEY, ROBERT T
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CLOUGH, ALLAN D
CLOUGH, ROGER A
CLOWES, GORDON M
CLOWES, KENNETH R
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COAD, TERRANCE
**COBB, CHESTER W
**COCHRANE, MARTIN L
COCKRELL, JOHN D
COCKWOOD, LEONARD B
COHOON, CURTIS K
COHOON, ROBERT A
COLE, ARLINGTON R
COLE, DUWAYNE E
COLE, WILBUR E
COLES, RICHARD W
COLES, VERTLE D
COLLIE, KENNETH G
**COLLINS, ANDREW JR
COLLINS, CHARLES W
COLLINS, DAVID Y
**COLLINS, DENSMORE
COLLINS, EDWARD E
COLLINS, EUGENE T
COLLINS, HENRY
COLWELL, ROY AUSTIN
CONANT, GUY
**CONANT, HARRY
CONANT, ROY
CONDON, DONALD M SR
CONE, FRANK E. JR
**CONGDON, MARVIN M
CONKLIN, SIDNEY P
CONLEY, JERRY L
CONNER, OTIS L
CONRADSON, KEITH
CONRADSON, LAVERNE
CONROY, HARRY M JR
CONSIE, ROLAND
CONSINDINE, LEONA
**CONVERSE, JAMES L
COOK, MAYNARD F
COOMBS, HARRY E
COONROD, JACK W
COOPER, ALVIN L
**COOPER, LANCE
COOPER, ROLAND
**COOPER, STANLEY
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COPPER, HOWARD
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COPPERNOLL, BILLY D
COPPERNOLL, FREDERICK
COPUS, CLINTON E
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**CORCORAS, EDWARD
CORENLL, MICHAEL W
CORENLL, RALPH F
**COREY, ROBERT F
**CORNELIUS, WILLARD
CORNISH, JAMES D
CORYELL, CLARENCE C
COSGROVE, RONALD
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COUTTS, ALICIA M
COUTTS, ELBERT WILLIAM S
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COX, ALFRED G
COX, DARREL D
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COX, HOWARD L
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COX, ROBERT B
CRABTREE, JOSEPH R
**CRAMER, CHRISTOPHER
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**CRANE, LOUIS H D
**CRANS, RICHARD
CRARY, EARL M
CRARY, ROGER K
CRARY, STUART W
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CRAWFORD, LEROY E
CRAWLEY, LYLE D
CRAWLEY, ROBERT C
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CROAKE, HARRY “BOB”
CROAKE, JAMES
CRONK, EDWARD L
CROOKS, THOMAS A
CROUCH, RICHARD
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CROWLEY, MICHAEL R
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CUFF, DAVID H
CULLEN, JERALD R.
**CULLES, GEORGE
CULVER, ALMOND “AL”
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CULVER, ARTHUR J
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CULVER, RAYMOND SR
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CURRIE, LT. COL BAIRD
CURRY, ROBERT
CURRY, ROBERT G
CURRY, STANLEY R
CURRY, VERLON D
CURTIS, DONALD D
CURTIS, DONALD W
CURTISS, WILLIAM
**CURTISS, WILLIAM C
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DABSON, JOHN W
DABSON, ROBERT C
DAGUANNO, COSMO A
DAHLBERG, HERBERT A
DAHLGREEN, EMIL W JR
DAHM, DONALD E
DAILEY, RICHARD H
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DALE, ALAN J
DALEY, RICHARD F
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DAMMAN, JOHN
DAMMAN, MARVIN E
DAMMON, MARTIN
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DANIELS, THOMAS M
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DANZ, HARREY S
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DARWIN, LARRY L
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DASKAM, HARVEY J
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DATES, ROBERT
DAUGHERTY, ISHMAEL
**DAVENPORT, FOSTER R
DAVENPORT, WILLIAM C
**DAVEY, R R
DAVIDSON, JAMES SR.
DAVIDSON, RUSSELL
DAVIDSON, VANCE J.
DAVIES, JEFFERSON M
DAVIES, RICHARD M
**DAVIS, BURNELL
DAVIS, CECIL
DAVIS, CHARLES A
DAVIS, CHARLIE H JR
**DAVIS, CURTIS
**DAVIS, FREDERICK C
DAVIS, GAIL
DAVIS, GERALD C
DAVIS, HAROLD H T
DAVIS, HARRY J
DAVIS, HARRY R
DAVIS, JACK
**DAVIS, JEROME B
**DAVIS, SGT. JOHN C
DAVIS, OLIVER J
DAVIS, ROBERT L
DAVIS, ROGER J
DAVIS, THERLON
DAVIS, THOMAS E
DAVIS, WILBUR
DAVIS, WILLIAM
DAWES, ROY O
**DAWSON, PAUL ELLIS
**DAWSON, RAYMOND
DAWSON, WILLIAM
DAY, DONALD SR
**DAZEY, EDWARD M
DEADMOND, RICHARD S
DEAL, LEON
DEAN, RICKY
DEARHAMMER, WILBUR
**DeBOCK, JOHN A
DeBRUVNE, HENRY
DEBSON, MASON
**DECKER, KENNETH
DEE, DONALD E (EYSNOGLE)
DEFALCO, ALBERT
DEFONTAINE, LOUIS A
**DEGNAN, LUKE
DEGRIS, CHARLES T
DEGUTIS, NICHOLAS B
DEHAVEN, RUFUS E.
**DEIGNAN, ROBERT
DELANEY, CARL
**DELANEY, ELVIN LLOYD
**DELANEY, JOHN
DELANEY, KENNETH
DELANEY, ORVIS
DELANEY, THANE
DELANEY, WAYNE
**DELANGE, JACK
DELEU, TIM
DeMICHELE, PETER J
**DEMOS, CHARLES L
DEMOS, WILLIAM R
DEMOTH, CHARLES L
DEMROSKY, FRANK
DEMROW, ROBERT G
DEMUS, GEORGE
DEMUS, PETER J
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DENSON, GROEGE E
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DENURE, DENNIS
DERINGER, ERNEST N
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DeROSIER, MICHAEL A SR
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DeSARBO, ROBERT A
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**DICKSON, ALAN N
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DIEHL, HAROLD
DIEL, MAX
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DIETSCH, FRED R
**DIETZ, JUNIOR D
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**DILLE, EUGENE
DILLET, CARROLL L
DILLEY, WENDELL
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DIMMICK, DONALD J
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DOBSON, DONALD
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DONNY, MELCHIOR A
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DONOVAN, GENE F
DONOVAN, JAMES M
DONOVAN, ROGER J
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DOOLEY, LESTER E
DOOLEY, MELVIN J
DOOLEY, RICHARD J
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DOPP, RICHARD A
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DORN, GEORGE C
DORR, GLENN A
DOSS, ZETTIE
DOSTAL, JOSEPH R JR
DOSTAL, NORM
DOTTER, NORMAN F
DOUBLEDAY, FRANK
**DOUD, GORDON P
**DOUD, MILO P
DOWDEN, RONALD
DOWDEN, WYSER
DOWDY, EDWARD E.
DOYLE, DOUGLAS E
**DOYLE, JOHN
DRAEVING, HAROLD J
DRAGER, FREDERICK J
DRAKE, MERLIN
DRAVES, DELBERT C
DRAVES, LEONARD
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DRAVES, WILLIAM F
DRAY, LAWRENCE E
DREA, JOSEPH
DREHER, GEORGE L
DRESSEL, WILLIAM H
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**DRESSER, AGUSTUS S
DRESSER, PAUL E.
DRESSLER, ERVIN E
DRESSLER, NORMAN
DREW, WILLIAM R
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DRISCOLL, KENNETH L
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DRISCOLL, WINFRED M
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DROST, DONALD SR.
DROST, FREDERICK
DROST, JAMES
DROST, LEROY
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DUDA, JOHN P
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DUNAWAY, ROSS A
DUNAWAY, WILLIE
**DUNBAR, ROY
DUNKEL, DONALD L
DUNN, BOBBY
DUNN, JACK
DURKOP, TOM W. LT, COL
DURIS, EMNIL
DUSSO, LAVERNE M
DUTTER, RYAN T
DWARS, ELWYN W
DWYER, RICHARD D
DYGART, CLAUDE
E
EALE, RICHARD
EARLE, ERNEST
EARLE, LAWRENCE A
EARLE. RITCHIE G
EARLEYWINE, OLIVER G
EASLAND, DONALD R
ECKE, DONALD
EDDLEMAN, BARBARA L
EDDY, CLARE
EDDY, LLEWELLYN J
EDDY, ROBERT G.
EDGE, EDWARD J
EDGE, LLOYD
EDMUNDS, CLARENCE L
EDWARDS, CARL L
EDWARDS, CECIL C
EDWARDS, EARL C
EDWARDS, GARLIN
EDWARDS, JAMES E
EDWARDS, NORMAN K
**EDWARDS, RAYMOND J
**EGAN, MICHAEL
EGDORF, WALTER
**EGGEN, CLARENCE T
EGLIN, HENRY D
EHRICH, CARL W
EICHER, HAROLD D
EICHMAN, DONALD G
EICHMAN, STEVEN R
**EIFER, CARROLL
EISENMANN, ARTHUR F
EISENMANN, WESLEY F
EISENMANN, WILLIAM C
EISERT, LEONARD H
EK, ROBERT C
ELDRED, JOHN M.
ELEY, GEORGE R
**ELLINGSON, JOLBERT
ELLINGTSON, TOSTEN E
ELLIOTT, B B
ELLIOTT, JEROME
ELLIOTT, KERMIT J
ELLIOTT, LEE
ELLIOTT, MICHAEL C
ELLIOTT, RICHARD B
ELLIOTT, WAYNE
ELLIS, RICHARD C
ELLIS, THOMAS
**ELLWANGER, ROBERT W
ELMER, ARTHUR E
ELMER, MORRIS R
ELMER, WESLEY ROY
ELWOOD, EUGENE L
ELY, M/SGT EUGENE F
ELSOM, ROBERT A
EMILSON, RICHARD C
ENGEBRETSEN, BURGER M
ENGEBRETSON, CLARENCE C
EMGEBRETSON, DONALD E
ENGEN, KENNETH M
ENGEN, S F
ENGLER, JOHN W
ENGLER, ROBERT F
ENGLESON, ALBERT L
ENGLESON, ROBERT L
ENGLESON, RALPH (BUD)
ENLOE, HALEY M
ENLOW, JACK H
ENNIS, ART
ENNIS, PAT
ENNOCENTI, ARNOLD R
ENNOCENTI, CHESTER V
ENNOCENTI, RUDOLPH
ERBACH, JOHN F
ERICKSON, ANDREW
ERICKSON, CLIFFORD C
**ERICKSON, EDWARD
ERICKSON, EDWIN
ERICKSON, OLAF C
ERICKSON, RALPH W
ERTZ, DONALD J
ESCH, WILLIAM
ETCHIN, JOSEPH S
EUCHER, RAYMOND SR
EUCKER, ROGER
EULLER, CARLTON
EVANS, ELVIN
EVANS, ELVIN J
EVANS, TOMMIE R
**EVANS, WALTER F
EVANS, WILLIAM
EVENSON, DONALD R
EVERSON, TALLIE E
**EVERSON, ELLSWORTH
EWALD, GAYLORD R
EWERS, CONRAD E
EWERS, RONALD B
EZDON, ROBERT A
F
FABISZAK, THOMAS
**FAFFNEY, GEORGE
**FAGERLAND, LAURUS
FAGO, DANIEL
FAGO, FRED
FAGO, GEORGE
FAGO, GEORGE C JR
FAGO, JOHN
FAIRBERT, ELMER
FAIRCHILD, DAVID W
FAIRCHILD, PHILIP J
FAITH, LEONARD F
FAIRBERT, JACOB
FAIRBERT, ROBERT K
FALDEST, MARVIN S
FALK, HARVEY
FALLIN, WILLIAM V
FALLON, ANDREW F
**FARLEY, MICHAEL
FARMER, HAROLD C
FARMER, RUTH H
FARNUM MARK J
FARRAR, DONNIE T
FARRELL, LLOYD T
FARRELL, RICHARD W
**FAST, HAROLD W
FAUST, WILLIAM
FAVOUR, RICHARD R
FAY, DONALD D
FAWCETT, THORALD
FEELY, HARRY
FEIBEL, BOBBY
FELDER, WAYNE H
FELDMILLER, BENNETT W
FELDON CARL J
FELL, ARTHUR L JR
FELL, ARTHUR L SR
FELL, RICHARD C
FELLENZ, WAYNE R
FENNE, JOHN B
FENRICK, DARYL L
FENSKE, E CHARLES
FERGER, BERNARD L
FERGUSON, BASIL K.
FERGUSON, GEORGE
FERGUSON, GEORGE T
FERGUSON, GREGORY I.
FERGUSON, RAYMOND D
**FERRIS, HUGH
FERWERDA, DAVID
FERWERDA, EUGENE
FERWERDA, ROLAND
FEUERSTEIN, FREDERICK J
FIEBIG, ARTHUR
FIELD, ARNOLD
**FIELD, ARNOLD E
FIELD, ARNOLD L DR
FIELD, EARL
FIESE, JOSEPH
FIESE, LEROY
FILA, EDWARD J
FILIP, ALEX
FILLION, DAVID
FILLION, PAUL R
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FINGERHUT, LAVERNE
FINK, JERRY E
FINK, ROBERT D
FINK, ROGER D
FINLEY, DONALD
FINLEY, ROBERT C
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FINNEGAN, CYNTHIA D
FINNEGAN, JEROME
FINNEGAN, JOSEPH E
**FISCHER, CARL
**FISCHER, GEORGE A
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FISCHER, JOHN H
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FISHER, GERALD
FISHER, MERLE
FISHER, MERLE E
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FITZGERALD, RUSSEL
**FITZGERALD, THOMAS
FITZGERALD, WILLIAM M DR
FLARITY, THOMAS J
FLEMING, JOESPEH W
FLEMING, RUSSELL G
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**FLOOD, THOMAS
FLOREY, CHARLES W
FLOREY, COL TED
FLUECKIGER, FRED
FLYNN, DAVID
FLYNN, JOHN
FOBES, CHARLES A
FOCHS, WILIFRIED C
FOGLE, ARNOLD
FOGLE, FRED
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FOLTZ, EVERALD G
FONDA, ERVIN R
FONDA, OLIVE
FORBES, RUSSELL
FORD, LEONARD G
FORREST, WILLIAM H
FORRESTAL, JAMES O
**FORRESTAL, ROBERT
FORRESTER, HERBERT M
FORRESTER, VERNON F
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FOSSUM, JAY
FOSTER, JOHN W
FOWLER, HENRY O
**FOWLER, RALEIGH
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FRANCIS, JOHN J
**FRANCOUER, LEONARD
FRANK, HAROLD L
FRANK, JORDON DR
**FRANK, WILBER J
**FRANKE, LOTHIAR A
FRANKLIN, EUGENE F
FRANKLIN, FRANKIE B
FRANKLIN, GREGORY
FRANKLIN, JAMES F
**FRANKLIN, WILLIAM C
FRANSEEN, KENNETH
FRANZE, ROGER D
FRAYER, EARL JR
FREDERICK, PAUL
**FREEMAN, BORCHERT
FREEMAN, EDWARD
FREEMAN, ROBERT V
FREIDL, JOHN ANTHONY
FREITAG, DUANE
FREITAG, GERALD J
FREITAG, LAWRENCE
FREITAG, LEON
FREITAG, LEONARD J
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FRENDAHL, ARNOLD E
FRIDAY, CAPT. CARL
FRIDDLE, RICHARD M
**FRISBEE, DENNIS W
FRISCH, CHARLES
FRISCH, DENNIS
FRISCH, VERNON
FRITZ, HAROLD
FROEMMING, THEODORE
FRYE, DEWAYNE
FRY, EUGENE
FRY, EUGENE H
FRY, MARION E
FRYE, GAIL P
FRYE, JOHN T
FRYE, LLOYD
FTERKEM, GERALD
FUDALEY, JOHN S
FULLER, KENNETH T
FULTON, JOHN H
FUNK, DONALD
FUNK, JACK M
FUNK, JOHN E
**FUNK, LAWRENCE F
FUNK, LEONARD
FUNK, MARVIN
FUNK, ROBERT
FUNK, WALTER
FURMAN, ANN
FURMAN, CHARLES
FURMAN, DONALD D
FURMAN, HAROLD A JR
FURMAN, NORBERT
FURMAN, ROBERT D
FURMAN, WALTER
G
GABBARD, DARYL KAY
**GABRIEL, WILLIAM
GABRIELSON FLOSSIE R
GAFFEY, GRANT
GAFFREY, EDWARD P JR
GAHL, WALTER W
GALLAGHER, RAYMOND L
GALLAGHER, WILLARD J
GALLAGHER, WILLIAM
GALLESTER, GEORGE
GALUSHA, DAN
GAMNELL, NOBLE F
GANDER, RICHARD D
GANDER, VERLIN
GARDE. GORDON R
GARDE, REX A SR
GARDE, ROGER W
GARDINER, DONALD L
GARDNER, DONALD E
GARDNER, HEYWARD B
GARETSON, GARY L
GARETSON, WESLEY I
GARNER, CLYDE
GAROFOLO, THOMAS S
**GARRETT, HASKELL
GARRETT, JOHN C
GARRETT, ROBERT O
GARRIGAN, GEORGE
GARROW, RAYMOND
GARSTECKI, ALEX C
GARSTECKI, ISABELLE K
GARRY, THOMAS E
GASSER, THOMAS M
GATES, BRUCE D
GATES, JAMES
GAV, ERNEST HENERY
GAVIN, JANELLE
GAVIN, PAUL F
GAVNEY, JOHN R
**GAYLORD, GORDAN
GAYLORD, ROSS
GEARHART, DONALD J
GEARHART, DOUGLAS J.
**GEARY, HARRY C JR
GEFFERS DAVID N
**GEISE, MARVIN F
GEISTER, NORMAN C
GELBACH, RILEY E
GENORE, ROBERT M
**GENUNG, HARRY K
GENUNG, LE ROY
GENZ, ERNEST J
GEORGE, KEN
GEORGE, KENNETH B
GEORGEFF, THOMAS M
**GERALD, CHARLES
GERARD, EDWARD A
**GERALD, GEORE M
GERHARDT, GEORGE P
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GERKE, EDWARD A
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GESTRICH, THOMAS
GHINAZZI, ALVIN
**GHINAZZI, GUSTINO
GIACALONE, SAMUEL L
**GIBBONS, EDWARD
**GIBBONS, FREDERIC
GIBBS, ARDEN C
GIBBS, ARTHUR R
**GIBBS, ROBERT
GIBBS, ROSS JR
GIBSON, JOHN W
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GIESSINGER, JAMES
**GIFFIN, F F
GILBERG, HELEN D
GILBERT, CHARLES W
GILBERT, DENNIS R
GILBERT, DONALD C
GILBERT, HELEN D
GILBERT, LEONARD
GILBERT SR, ORVILLE C
GILBERT, RAYMOND G
GILBERT, RICHARD D
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GILBERTSON, JAMES
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GILL, ROY EDGAR
GILMOUR, HAROLD L
GILMOUR, ROBERT O
GIRARD, RUTH NAOMI
GIROLAMO, TOM
GITCHEL, ROBERT R
GJERE, JAMES G
GJERSETH, THOMAS
GLACKIN, FRANCIS L
GLAD, JOSEPH L JR
GLADOWSKI, JOHN
GLAND, HARRY G
GLEASMAN, RICHARD A
**GLEASON, JESSE
GLEICHSNER, FRANK W
GLOEDE, LOUISE
GLOEDE, ROBERT C
GLOS, GEORGE
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**GLOVER, RAY
**GODDARD, EDWARD A
**GODFREY, WILLARD A
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**GOFF, ALTON
GOIFFON, DONALD P
GOLDEN, ALFRED
GOLDEN, CURLEY B
**GOLDEN, ROBERT
**GOLDSTEIN, CHARLES
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GOLDSWORTHY, JAMES E
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**GOLZ, KENNETH
GONNERING, HAROLD
GONSTEAD, CURTIS W DR
GONZALES, HENRY
GOOD, DONALD
GOOD, JAMES
GOOD, J. THOMAS
GOOD, ROBERT
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GOODMAN, LLOYD W
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GOODSELL, DELBERT
GOODWIN, FRANCIS
GOODWIN, GERALD JR
GOODWIN, PAUL E
GOODWIN, WAYNE W
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GOODYEAR, EDWARD
**GORGAS, WARREN
GORMAN, DONALD L
GORSUCH, P A
GORTON, JEFFEY H
GOSS, GEORGE W
GOSSEL, EDWARD SR
**GORDON, ALEXANDER JR
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**GRAHAM, WALTER
GRAHAM, WILLIAM H
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GRANDHOLM, GERALD S
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**GRAVES, JAMES H
**GRAVES, WILLIAM S
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GREEN, CHARLES
GREEN, GRACE B
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GREEN, JAMES F
GREEN, JAMES J
GREEN, JAMES P
GREEN, JEROME THEODORE
GREEN, MALCOLM JR
GREEN, MARLOW
**GREEN, THOMAS
GREENFIELD, GARY R
GREENFIELD, HARLAND D
**GREENWAY, TED
GREENWELL, MARVIN A
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GREVOUS, JOHN
GRICE, STEWART R
GRIDER, ALBERT H
GRIEP, DALE O
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GRIFFIN, EDMUND J
GRIFFIN, ERNEST E
GRIFFIN, JAMES R
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GRIFFIN, LAWRENCE E
GRIFFIN, LAWRENCE G
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GRIFFITH, ROBERT A
GRIMM, CLIFFORD B JR
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**GRINNELL, W H
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GROVER, MARVIN R
GRUBER, BERLYN C
GRUTSCH, ALBERT J
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GUPTON, FRANK
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GWIN, JOHN P
H
HAASE, BRUCE
HAASE, GILBERT F.
HAASE, JAMES
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**HACKETT, HORACE
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HAFFEY, FERDINAND W.
HAFFEY, JOSEPH V
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HAHN, GLENN H
HAHN, EUGENE R
HAHN, MARVIN
HAIME, WILLIAM
HALBMAN, GLEN R
HALBMAN, ROBERT L
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HALE, ROBERT W
HALE, RODGER E
HALL, DANIEL J
HALL, FRANK
HALL, HENRY
HALL, SIGWARD O
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HALZEL, CARL
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HAMILTON, CARL L
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HAMILTON, LARRY W.
HAMILTON, RONALD L
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**HAMM, ROBERT
HAMMEL, FRANCIS J
HAMMELL, DANIEL G SR
HAMMILL, FREDERICK M
HAMMILL, RICHARD W
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HANAMAN, ROBERT C
HANAMAN, RONALD L
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HANSBERRY LAURENCE L SR
HANSEN, AL
HANSEN, BERNEDETTE
HANSEN, BLAINE
HANSEN, CHARLES (ZEK)
HANSEN, CHARLES L
HANSEN, HERBERT
HANSEN, JAMES M
HANSEN, JEROME DOYLE
HANSEN, LAWRENCE W
HANSEN, MORRIS
HANSEN, PAUL B
HANSEN, RICHARD M
HANSEN, ROBERT W
HANSEN, RONALD
HANSEN, RAY
**HANSEN, ROY L
HANSON, CLAIR
HANSON, GLENN E
HANSON, HARLEN K
HANSON, JERRY
HANSON, LAVERNE
HANSON, LEROY
HANSON, LLOYD L
HANSON, ORION
HANSON, ROY
HANSON, TENNER A
HARBISON, CHARLES E
HARDY, ANNICE J
HARNISH, ROBERT
HAROLD, DELMAR A
HARPER, EDWIN J
HARPER, WILLIE JR
HARRED, HANS
HARRED, ROY
HARRELL, BUFORD F
HARRELL, GEORGE L
HARRELL, LEE R
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HARRINGTON, MICHAEL J
HARRIS, AL
HARRIS, ALFRED
HARRIS, PAUL
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HARRIS, RALPH
**HARRIS, RAY
HARRIS, ULYSSES E
HARRIS, RICHARD
HARRISON, DONALD W
HARRISON, FRAN M
HARRISON, HYMAN S
HARRISON, JOHN
HARRISON, KENNETH L.
HARRISON, LAWRENCE E SR
HARRISON, RALPH
HARSEVOORT, EUGENE H
HARSTAD, LES
HARSTAD, RICHARD L.
HARTENBERGER, JACK S
HARTER, JAMES T
HARTJE, WILLIAM
HARTLEY, ARLO C
HARTLEY, ROLAND D
HARTMAN, DUANE H
HARTMAN, JOHN F
HARTSTERN, DANIEL J
HARTWICH, ALLAN R
**HARTWICH, RICHARD L
HARVEY, CLYDE F
HARWICK, JAMES C
**HARWOOD, GEORGE W
HASELTON, DALE L
HASKELL, EVERETT
HASKELL, ROBERT “BIBBS”
**HASKELL, ROBERT G
HASS, MELVIN
HASSE, JAMES
HATCH, LEROY
HATCH, WILBURN E
**HATLEN, EDWIN
**HATLEVIG, KENNETH
HATWITCH, RICHARD
**HAUNS, VALEGRIAN
HAURI, HARRY
HAURI, RICHARD
HAURI, WERNER E
HAUSER, MARTIN JAMES
HAWES, KENNETH W
HAWKINS, DONALD K
HAWLEY, ANNA L
HAWLEY, HAROLD G
HAWLEY RONALD
HAWVER, DONALD S
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HAYDEN, EUGENE E
HAYDEN, HOWARD
HAYDEN, LAWRENCE, JR.
HAYDEN SR, RUSSELL
HAYNES, MARVIN J
HAYENGA, JOHN W
HAYES, CHARLES R.
HAYES, JOHN
HAYES, ROBERT
HAYES, RUSSELL E
**HAYFORD, EUGENE R
HAYLOCK. ROBERT
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HEATH, DAVID
HEATH, RUDOLPH
HECKLE, LAWRENCE J
**HEDDLESTON, DONALD
HEDRINGTON, JAMES
**HEFFELMAN, AUSTIN
HEFTI, MARVIN
HEGEE, OSCAR
HEGGE, LOUIS
HEGNA, HAROLD L
HEIBERG, IRVING
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HEIDEMAN, FRANK
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HEINRICH, PAUL D
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HEITKE, RICHARD L
HELBOCK, LEON L
**HELLECK, OLE
HELGESON, CLARANCE E
HELMS, DONALD
HELMS, JOHN W
HELSER, WYMANN “SKIP”
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HEMMERLING, GREGORY G
HEMMERLING, MICHAEL K
HENDERSON, ROLLIE L
HENDRICKS, DEBORAH A
HENDRICKS, FREDERICK B
HENDRICKS, RICHARD A
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HENDRICKSON, HAROLD J
HENDRIX, THOMAS T
HENDEE, LaVERNE J
HENNING, EUGENE C
HENNING, HENRY W
HENRY, ROBERT C
HENRY, RUFUS W
HENRY, WESTON L
HENTHORN, HERBERT
HENTHORN. JOHN R
HENZ, JAMES
HEPITONE, PETER J
HERD, WILLIAM J SR
HEREFORD, DALE E
HEREFORD, GERALD
HEREFORD, PAUL SR
HEREFORD, PAUL JR
HEREFORD, WILLIAM P
HERITAGE, FRANCIS
HERMAN, MELVIN
HEROLD, BUFORD
HERRAMANN, LOUIS ”JUNE”
HERRICK, SCOTT
HERRIED, PAUL C
HERSTAD, ARNOLD
HESS, DONALD A
HESS, DONALD E SR.
HESS, HAROLD L
HESSLER, RICHARD W
**HIBBARD, ALBERT L
HILDEBRANDT, HAROLD A
HILDEBRANDT, HERB J
HILDEBRANDT, LEON
HILL, ARNOLD JR.
HILL, BOYD M
HILL, BURNICE
HILL, LYLE G
HILL, GWENDOLYN G
HILL, WILLIAM
HILLARD, NIMROD SR.
HILLISON, OGDEN A
HILLS, LT. COL C E
HILLS, CHARLES D
HILLS-PATRICK, HELEN
HILLS, WALTER
HILST, GENE
HINDERLITER, JAMES E
HINES, GEORGE
HINKLE, ABIE
**HINSHAW, DONALD R
HINZE, LYNN G
**HIRST, CLAUDE W
HISNER, ROY A
**HIX, JAMES C
HOADLEY, RALPH C
**HOAG, BENJAMIN F
HOARD, EARL
HOBART, CHARLES
**HOBART, JAMES A
**HOCRATH, EDWARD
HODDER, (MARTEL) KEN A
HODDER, THOMAS W
HODGES, DONALD C
HODGES, JAMES L SR
HOEFER, VINEYARD DWAIN
HOEKMAN, JOHN O
**HOEY, BENJAMIN F
HOEY, GEORGE F
**HOFF, ALFRED OSCAR
HOFF, MILO R
HOFF, THORVAL M
HOFFMAN, EUGENE N
HOFFMAN, GEORGE
HOFFMAN, HARRY C
HOFFMAN, RICHARD E JR
HOGAN, CHARLES W
HOGAN, DAVID P
HOGAN, JOHN
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HOLLENBERGER, BRENT L
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HOLLIBUSH, WILLIAM
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HOLLIS, DONALD G
HOLLISTER, DON
HOLLISTER, GEORGE
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HOLLOWY, GERALD E
HOLLST, HAROLD A
HOLM, OSCAR
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HOLMES, ROBERT E
HOLT, H, HERB
HOLZ, DONALD J
HOLTZ, DONALD G
**HOLTZ, FRANK
HOMER, PERCY A
HOLTZ, GEORGE
HOLUB, BOHUMIL “BO”
HONOR, MYRON
HOOAM, LEONARD
HOOVER, ELWIN
HOOVER, RAY
HOPKINS, GUY M JR
HOPKINS, RALPH B
HOPKINS, WILLIAM J
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HORNBOSTEL, LLOYD JR.
HORNER, HORACE W
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HOSTERMAN, HENRY R
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HOUGH, DENNIS R
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HOUNSELL, MELVIN W
HOWARD, ELDGRET SR
HOWARD, RALPH
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**HOWE, JOHN LOUIS
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HOWE, PHILLIP D
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**HUGHES, ELMER J
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HULBURT, TIMOTHY
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HUMPHREY, RONALD G
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HUNT, RICHARD A
HUNTER, GENE
HUNTER, KENNETH L
HURD, DONALD J
HURLEY, ANDREW D
HURLEY, ROBERT E
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**HYATT, JABEZ A
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IHDE, DR D E
IHDE, ROBERT L
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J
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JACK, KENNITH
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**JACKSON, ELLSWORTH
JACKSON, FRED
JACKSON, JAMES E. SR.
JACKSON, MARLON
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JACOBSON, LOUIS
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**JACOBSEN, RAYMOND
JACOBSON, CLINTON LLOYD
JACOBSON, ERNEST I
JACOBSON, JACK
JACOBSON, JOHN B
JAEDKE, DENNIS E
JAHR, DOUGLAS A
JAMES, DONALD E
JAMES, LEROY H
JANISCH, DENNIS J JR
JANISCH, KENITH
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JAYSON, HERMAN
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JENSEN, JOHN L
**JENSEN, KENNETH LYLE
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JENSON, JOHN
JEROME, DONALD
JEROME, FRANK JR (SONNY)
JESTER, TODD F
JINKERSON, ORIE L
JOCZ, DANIEL G
JOHANSEN, ROBERT
JOHNS, GEORGE H
JOHNS, PHILLIP W
JOHNSON, ARNOLD J
JOHNSON, ARNOLD JACOB
JOHNSON, ARTHUR
JOHNSON, BASIL H
JOHNSON, CARLETON
JOHNSON, CHRISTOFER
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JOHNSON, DWIGHT D
JOHNSON, FLOYD N SR
JOHNSON, FRANCIS D
JOHNSON, FRANCIS J
JOHNSON, GEORGE M
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JOHNSON, HAROLD R
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JOHNSON, JAMES S
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JOHNSON, KARL J
JOHNSON, KERMIT C
JOHNSON, LELAND F
JOHNSON, LeROY
JOHNSON, LYLE E
**JOHNSON, NORMAN
JOHNSON, PAUL A.
JOHNSON, RAYMOND J
JOHNSON, REX D
JOHNSON, RICHARD P
JOHNSON, ROBERT B
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JOHNSON, ROBERT L
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JOHNSON, WALLACE M
JOHNSON, WILLIAM O
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JONES, DAVID B
JONES, EDWARD W
JONES, FRED
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JONES, JAMES A
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JONES, STANLEY L
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K
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KAIL, JOHN T
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KASTER, WALTER R
KATH, ALBERT H. JR
KATH, RICHARD E.
KAUFMANN, EDWARD H
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**KEISER, JACK
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KELLER, ROBERT J
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KILDAY, ROBERT J
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KIMPLING, KENNETH E
KINAST, FRANK X
KINAST, FR. TIMOTHY J
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KINCAID, RICHARD L
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KING, C
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KING, JOHN SR
KING, WILLIE F
KINKADE, RICHARD
KINNEY, CARTON E
KINSEY, DONALD
KINSEY, KENNETH
**KINSMAN, PHILONAS
KINYON, DONALD K
KINZER, RALPH E
KIPP. DAVID
KIPP. DELMAR
KIPP, DONALD
KIRBY, JAMES L
KIRCHHOFF, WILBERT
KIRKEENG, LAWRENCE A R
KIRKPATRICK, JAMES W
KISSLING, CHARLES
KISSLING, GEORGE
KITELINGER, ROBERT L
KITZMAN, ALBERT
KLEIN, ARTHUR R
**KLEINSMITH, ROLLAND
KLETT, FRED G
**KLINE, JOHN
KLINE, LARRY
**KLINGBIEL, P C
KLINKHOMMER, JON P
KLIVER, CHARLES
KLIVER, GEORGE
KLOPE, JAY N.
KNAUB, GLEN H
KNADEL, WILBERT
KNAPP, JAMES
**KNAPP, JONATHAN
KNAPP, WILLIAM H JR
KNAVEL, RICHARD
**KNECHT, MARTIN
**KNELL, SIDNEY
KNIPP, GEORGE
KNISELY
KNOLL, JAMES F.
KNOLL, JEROME S
KNOLL, ROBERT
KNUTSON, ALBERT L
**KNUTSON, EARL JR
KNUTSON, ERLING
KNUTSON, EUGENE P
KNUTZEN, CLARENCE R
KOBER, R. CLARK
**KOBISCHKA, FRED
KOBYLKA, JOSEPH P
KOCEN, DONALD G
KOCHER, TERRY J
KOCHICAS, GEORGE
KOEBERNICK, DONALD W
KOENIG, CHARLES L
**KOEPPEN, HOWARD
KOHL, THOMAS
KOHL, THOMAS K
KOHL, WILLIAM L
KOHN, MERTON
KOLLS, WILLIAM E
KOLOFF, DORTHY
KOLOSKI, GEORGE E JR.
**KONDZELLA, FRED JOHN
KONICEK, RICHARD R
KONTER, GEOEGE P
KONZEN, FRED
KOOPMAN, KENNETH S
**KOPER, ROBERT C
KOPP, ALVIN
KOPP, LeROY
KOPPLIN, OTTO W
KORBACK, GENE
KORBOL, RONALD A
KORLESKI, KENNETH A
**KOROLL, ROBERT
KORSBERG, CARL
KORTENDICK, JOHN W
KOSAK, ADOLPH C. JR
KOSLOFSKI, JERRY
KOSTRZEWA, CHESTER J.
KOTENBERG, ROBERT H
KOTENBERG, RUSSELL G
KOUL, MELVIN “SPIDER”
KNUTSEN, CLARENCE R
KRAMER, CHARLES L
KRAMER, ELMER
KRAMER, HOWARD J
**KRAMER, RAYMOND E
KRANTZ, THOMAS L
KRANTZ, WESLEY
KRUASE, RICHARD
KRAUSE, THOMAS G
KRAUSS, CARL
KRAVICK, STANLEY
KREBS, LELAND
KREBS, PAUL
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KREMER, JOHN R
KREMKOSKI, ALVIN J
KRESS, JEROME C
KREYER, LARRY
KRINKEY, ROGER D
KROEGER, WILLIAM A
KRUEGER, DONALD
KRUEGER, EDWIN G
KRUEGER, GEORGE W
KRUEGER, RALPH
HUEHL, KENNETH
KUBLY, RALPH T
KUBSH, LEROY
KUCA, EDWARD
KUCHARCHUK, RICHARD
KUJAK, ARTHUR J
KULAWINSKI, EDWIN L
**KULL, GEORGE P
KUNKLE, DONALD E
KURTH, STUART I
KUTZ, WAYNE A
KUYKENDALL, ROBERT N
L
LAABS, GORDON
LaCHAPELL, ROGER D
LaGRANGE, JIMMY
LaROSA, GLEN
**LADUE, G WAYNE
LADWIG, JERRY
LADWIG, JOHN R
LAGHLIN, E
LAIRD, DONALD
LAIDIG, MARVIN
**LAKE, GEORGE W
LAMB, EDGAR L
LAMBER, EUGENE B
LAMBER JOSEPH J
LAMENDOLA, ALFONSO
LAMPHEAR, ROBERT L
LAMPHEAR, ROSEMARY
LAMPHER, HAROLD C
LANDIS, CHARLES M
LANDWIG, JERRY
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LANE, NORMAN O
LANG, RAYMOND R
LANNING, BILL
LANNING, CLIFFORD
LANNING, EUGENE A
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LANNING, KENNETH B
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LANNON, JAMES
LANNON, PATRICK H
LANS, BERTRAM B
LANS, WILLIAM B
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LANZENDORFER, GLENN E
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LARSON, CHARLES
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LARSON, DONALD M
LARSON, GEORGE R
LARSON, HARVEY
LARSON, MICHAEL L
LARSON, ROGER
LARSON, WILEY C
LARSON, WILLIAM C
LASHER, VERNON L
LASURE, LEONARD
LATHERS, JAMES R SR
LATTA, WALLACE
LAUDICINA, VITO
LAUGHRAN, LEO K.
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LEE, DARWIN C
LEE, DeWAYNE C
LEE, JAMES R
LEE, LARRY D
LEE, ROBERT E
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LEEDER, DEAN A
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LEWIS, GEORGE
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LINDENBERG, GLEN W
LINDENMAN, LLOYD P
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LISTENBEE, GERALD E
LISTON, CONRAD
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LOCKWOOD, LEONARD R
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LOESCHER, GEORGE H
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LORHMAN, DAVID
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LOKRANTZ, DONALD U
LOLMAG, HARSCHEL
LOMBARD, HAROLD F COLONEL
LONG, ADDISON J
**LONG, CHARLES M
LONG, CLIFFORD N
LONG, JOHN F
LONG, MICHAEL J
LONG, RICHARD J
**LONG, ROBERT O
LONG, WILLIS C
**LONGMIRE, K E
LOOMIS, ALVIN C
LOOMIS, CARL E
LOOMIS, EUGENE A
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LOOMIS, RAY W
LOOMIS, ROBERT A
LOPEZ, GONZALO
LORRANTZ, DONALD J
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LOSEY, EUNICE F
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LOSEY, KENNETH
LOUCKS, CHARLES A
LOUCKS, EUGENE R
LOUCKS, RICHARD LT COL
LOUNSBURY, GEORGE S
LOUT, WALTER A
LOVAAS, DONALD A
LOVE, BERT C
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LOVELETT, VERNON H
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LOVELL, JOEL A
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LUETY, ROGER F
LUNAS, CLEM D
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LUNN, JACOB
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MAGNUS, MARVIN E
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MAGNUSON, BURDETTE H
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MAHLER, LEROY E
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MAIKEN, PETER T
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MALINSKY, DAVID A
MALIZIO, CARL
MALLETT, ALBERT VICTOR
MALTESE, ROCCO S
MANDELA, GEORGE L
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MANLEY, JOSEPH T
**MANLEY, LLOYD A
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MANTHEY, GERALD A
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MARKIN, WILLIAM H.
MARKLEY, ABRAHAM
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MARKLEY, MICHAEL
MARKO, JOHN S
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MARKS, RALPH H “WHITEY”
MARKS, ROBERT
MARKS, THOMAS
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MARSHALL, ELGEE L.
MARSHALL, RAY (BUD)
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MARSTON, RICHARD
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MARTENSON, RICHARD D
MARTIN, DALE L
MARTIN, GARRY L SR
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MARTIN, HAROLD
MARTIN, HOWARD M
MARTIN, JAMES
MARTIN, JAMES P
MARTIN, MAURILE
MARTIN, MINOR
MARTIN, RALPH F
MARTIN, RAYMOND D
MARTIN, RICHARD
MARTIN, ROGER
MARTIN, THOMAS H
MARTIN, WILLIAM
MARTIN, WILLIAM B
**MARTIN, WILLIAM P
MARTIN, WILLIAM R
MARTINGILIO, LEO J
MARTINSON, HERMAN A
MARU, GEORGE
MARVIN, CLAUDE
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MARVIN, WILLIAM
MASSEW, PATRICK N
MASON, HAROLD D
MASON, RICHARD N
MASON, STEVEN J
MATCHETT, EDWARD
MATHEWSON, CHARLES
MATHEWSON, LEROY D
MATHEWSON, MATT
MATHEWSON, RICHARD
MATHIS, CLYDE J
MATHIS, JACK G
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MATTISON, LUCILLE
MATTISON, MARVIN
MATTISON, NEIL F
MATTISON, ROBERT
MATTISON, RONALD
MATTAROCCHIO, ALMEDORE
**MATTESON, ROBERT C
MATTHES, BYRON
MATTSON, TOIVO
MATZ, WILLIAM J
**MATZKE, RAYMOND
MAUEL, ROBERT E
MAUERMANN, DR. WILLIAM
MAURIZZI, JOSEPH G
MAUTHE, ROBERT C
MAVROULIS, GEORGE J
**MAVEUS, FRANK JR
MAXTED, HAROLD PAUL
MAXTED, ROBERT J
MAXTED, STUART C JR
MAXTED, STUART C SR
MAXWELL, HOWARD F
MAXWELL, LAWRENCE A
**MAY, EDDIE
MAY, LARRY SR
MAYFILED, CRAIG
MAYFIELD, WAYNE
MAYHEW,DONALD W
MAYNARD, BELLARD
MAYOR, JAMES CLIFFORD
MAZZONI, WILLIAM
McBRIDE, WILLIAM EZELL
**McCABE, JOHN D
McCALL, VIRGIL L
McCARTHY, DAN
**McCARVILLE, LOUIS JOHN
McCARVILLE, PAUL E
**McCARVILLE, ROBERT
**McCATHERAN, NIEL
McCAUL, DICK
McCAULEY, RICHARD D.
McCELLAN, LEROY J
McCLAREN, EARL
McCLASSIN, CARL
McCLEARY, EUGENE J
McCLELLAN, DAVID
McCLELLAN, GUY
**McCLEILAN, JOHN H
McCOLLUM, NORMAN H
McCOLLUM, STEVEN A
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McCONNELL, LEONARD M
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McCOMB, ROBERT G
McCORD, CLINTON R
McCORD, JESSIE B
McCORD, JESSIE E
McCORD, JOHN
McCORD, JOHN D.
McCORD, LEROY
McCORMICK, FRANK D
McCORMICK, PATRICK J
McCORMICK, THOMAS J
McCRALEY, GEORGE JR
McCULLOUGH, DONALD R
McCULLOUGH, MAYNARD A
McCOLLUM, LOUIS M.
McDONALD, JOHN
**McDONALD, THOMAS
McDONALD, WILLIAM F
McGAUCHLIN, CHARLES D
McGILL, JOSEPH “JACK”
**McGILVRA, FLOYD
**McGLAFLIN, CARL E
McGLAUCHLIN, DONALD
McGONIGAL, LEWIS J
McHAFFEY, ROBERT W
MCHONE, DANIEL SR.
McHONE, KENNETH
**McINTOSH, WALTER L JR
McINTYRE, LEE W
McKEARN, FRANCIS E
McKEARN, GERALD A
McKEARN, JAMES
McKEARN, JOHN D “JACK”
McKEARN, JOSEPH
**McKEARN, JOSEPH A
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McKEARN, RICHARD
McKEARN, RICHARD E
McKEARN, THOMAS C
McKEARN, THOMAS E
McKEARN, WILLIAM D
McKEARN, WILLIAM J
McKECHNIE, CHARLES R
McKEE, JOSEPH L
McKIE, THOMAS G
McKILLIPS, CHARLES
McKILLIPS, DAVID L
McKILLIPS, ROBERT
McKINNEY, NORMAN
McLELLAN, ESTHER
McLEOD, THEODORE
McLINN, ERNEST L
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McMAHON, BERNARD
McMAHON, CLAUDE R SR
McMAHON, CLAUDE R. JR
McMAHON, DENNIS C
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McMILLAN, CLIFFORD R JR
McMILLAN, DAVID
McMILLAN, JAMES
McMILLAN, JOHN W
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McMILLIN, GLEN
McMILLIN, VIRGIL J
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McOTIS, GERALD D
MCOTIS, LAWRENCE
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MEAD, DENNIS E
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MEADE, CLOREN A
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MEALEY, ROBERT E
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MELBYE, HAROLD
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MELLOM, CLARENCE
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MELTON, JAMES C
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MENKE, HENRY J
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MESSER, GEORGE JH
MESSERLI, WILLIAM
MESSNER, ARTHUR
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MEYER, ALLOISE
MEYER, LEONARD R
MEYER, OLLIE RAY “TUCK”
MEYERS, PHILLIP E
MEYERS ROBERT K
MEYERS, WILLIAM E SR
MICK, HENRY
MICK, MIKE
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MIEDEMA, GARY
MIEDEMA, WILLIAM
MIELKE, REINHARD A
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MILLAN, JOHN W
MILLAY, VICTOR J
MILLER ARTHUR
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MILLER, CHARLES
MILLER, GORDON C
MILLER. JOSEPH
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MILLER, LILLIAN E
**MILLER, MARK
MILLER, RICHARD
MILLER, TERRANCE
MILLER, VIRGIL H
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MILLHEAM, DUANE R
MILLIGAN, GORDON
MILLS, BURTON A
MILTON, MAXWELL M
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MINEFF, DONALD P
MINGS, DONALD C
MINOR, LOMA D
MITCHELL, AVERY D
MITCHELL, DONALD
MITCHELL, ELMER
MITCHELL, GEORGE B
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MITCHELL, HUGH D
MITTELSTEADT, RONALD C
**MOCKUS, JOHN PETER
MOE, NORRIS B
MOEN, BATON S
MOEN, EDWARD G
MOEN, GARY F
MOEN, GERALD W.
MOEN, JOSEPH E
MOEN, ORRIN
MOFFITT, HAROLD E
MOFFITT, WAYNE
MOHNEY, ROBERT L
MOKUS, PETER
MOLASH, DAVID J
MOLDENHAUER, LEANDER
**MOLLESTAD, MACE
MOLLER, HELEN “JANE”
**MOLTHEN, VICTOR
MONAGHAM, REVERAND
MONAHAM, JAMES
MONDAY, WILLIE E
MONROE, GERALD
MONROE, LLOYD
MONROE, MAJ. FLOYD
MONSEN, GLEN O
MONSON, NORMAN M
MONTENERO, RICO
**MONTGOMERY, KENNETH
MONYELLE, DONALD L
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MOORE, ARTHUR W
MOORE, CHARLES E
MOORE, HARRY B
MOORE, JIM
MOORE, MELVIN M
MOORE, ROBERT L
MOORE, THERON
MOORE, VERNON H
MOORE, WALTER
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MOREAU, ROBERT E
MORGAN, JAMES P JR
MORGAN, ROGER H
MORK, IVAR G
**MORRIS, C J
MORRIS, CLARENCE
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MORRIS, HAROLD G
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MORRIS MYRON J.
MORRIS, RICHARD J
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MORSE, CHARLES W
MORSE, JUSTICE A.
MOSCHEL, CHARLES E
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MOSES, CLARENCE M
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MOSHER, LLOYD S
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MOUNTS, THOMAS L SR.
MOWERS, JAMES SR
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MUELLER, CHARLES J
MUELLER, LARRY G
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MUELLER, ROBERT E
MUETZ, ALLEN P
MUGNANI, EMO
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MUNGER, EDWIN C
MUNN, JOHN T
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MURPH, CALVIN
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MURPHY, MARVIN G
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MURPHY, LOUIS
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MURRAY, CECIL
MURRAY, CURT
MURRAY, EARL E
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MURRAY, LEDELL L
MURRAY, ORVILLE “JACK”
MURRY, FRANCIS
**MUSSELMAN, BOYD L
MUTH, FRANK L
MYERS, DANIEL B
MYERS, PAUL SR
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MYERS, WILLIAM H
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**NAATZ, ROBERT
NALAN, HARVEY JR.
NALAN, HARVEY SR.
NAPPER, WENDELL E
**NAPPER, WILLIAM M
NARBONE, ARTHUR J SR
NASH, ROY A
NASS, ROBERT L
NATALE, PAT A
NEAL, CPL. BENJAMIN H
NEAL, REV. ROBERT C
NEBLOCK, HARRY K
NEESE, ELBERT H JR
NEHLS, HENRY
NELSO, GEORGE E
NELSON, ALLEN
NELSON, ANDOR J
NELSON, ARLAND P
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NELSON, CARL B
NELSON, DALE E
NELSON, DAVID M
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NELSON, ELEANOR M
**NELSON, GEORGE E
NELSON, GEORGE
NELSON, JUNE L
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NELSON, LOWELL D
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NELSON, NORMAN E
NELSON, RAYMOND L
NELSON, RICHARD A
NELSON, ROBERT A
NELSON, RODNEY G
NELSON, ROGER D
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NELSON, ROY
NELSON, ROY V
NELSON, RUEBEN
NELSON, THOMAS
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NEUMAN, PAUL
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NEWLAND, LESTER H
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NICHOLS, CLAUDE G
NICHOLS, ELDON
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NICKELSON, GERALD D
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NORBY, HELGE O
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OLSON, HOLGER “OLE”
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PAULSON, NORMAN L
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PLENCNER, FRANCIS
PLENCHNER, JOHN S
PLENENER, JOHN W
**PLUMBTEAUX, RAYMOND
PLUNKETT, LESLIE H
PODWELL, AL
PODY, JOHN N
POFF, PHILLIP H
POHL, GERALD
POHL, JAMES E
POHL, JOHN
POHLMAN, GEORGE M
POLASKI, PHILIP T
POLHILL, CLARENCE
POLGLAZE, EDWARD J SR
POLGLAZE, ERNEST M JR
POLGLAZE, HORACE E
POKORNEY, ROBERT
POLLARD, FREDERICK D
POLLARD, THOMAS J
POLLOCK PAUL K.
POLZIN, GEORGE S
POLZIN, ORVILLE
POMEROY, JESSE
PONTENBERG, GARY L
POOLE, BERNARD E
POPISCHIL, KEN
POPP, ROBERT J
POPPLE, HAROLD C
PORTER, CHESTER
PORTER, DEAN F
**PORTER, DANIEL W
PORTER, GERALD L
PORTER, JAMES
PORTER, JULIUS
PORTER, RICHARD SR.
PORTER, RICHARD L
PORTER, RODNEY W
PORTER, RUSSEL D
PORTER, TREVOR G
PORTER, WILBUR L
POSPECHIL, ALLEN
POSPECHIL, OTTO F.
POSPISCHIL, ALBERT R
POSPISCHIL, EDWIN J
POSPISCHIL, KENNETH J
POSPYCHALA, W. FRED
POST, JOHN M
POULA, MILO J JR
POUNDS, M C
POWELL, JOHN T
POWELL, MARION E
POWERS, LARRY
POWERS, MILLARD E
POWERS, TERANCE
POZZANI, JACK L
PRATT, EUGENE E
PRATT, FRED H
PRATT, FRED X
PRATT, LORREN
PRATT, PAUL F
PREMO, DANIEL G
PRESTON, DONALD P
PRESTON, LAWRENCE
PREWETT, WILLIAM T
PRICE, DONALD C
**PRICE, GARY D
**PRICE, HUGH
PRICE, THEODORE A
PRIEN, GEORGE W SR
PRIEVE, RICHARD W.
PRINDLE, HOWARD
PROPP, SHELDON E
PROWSE, ROGER
PRYOR WILLIE LEE
**PSAJDL, CHARLE J
PUCKETT, JOELLE E
PUKSZTA, JOHN
PULLIAM, WILLIE H
PUNZEL, FRED A
PUNZEL, HERBERT H
PUNZEL, RAYMOND F
PURDY, CHARLES
**PURDY, KENNETH E
**PURVIANCE, NORMAN
Q
QUADE, ROBERT A
QUAITE, DAVID D
QUINCE, L J
QUINCE, WILLIAM
R
RABUCK, STEVEN
RADDANT, LEO C
RADDANT, RICHARD D
RADKE, HARRY J
RADKE, RAYMOND C
RADTKE, LAWRENCE
RADTKE, RICHARD A
RAETHZ, WALTER
RAHJA, ERNEST
RAINS, JUNIOR R.
RALLO, ANTHONY SR
RAMBO, WILLIAM F
RAMBOLDT, WILLIAM F
RAMQUIST, GERALD
RAMQUIST, ROY R
RAMSDEN, JAMES
RAMSEY, DALE
**RAMSEY, FLOYD
RAMSEY, FLOYD G
RAMSEY, RAYMOND
RAMSEY, RAYMOND R
RAMSEY, REX
RAMTHUM, GERALD H
RANDALL, FRANCIS B
**RANN, LUCIUS
**RASCH, ROBERT
RASMUSSEN, AUDLEY K
RASMUESSEN, CHRIS
RASMUSSEN, GRANT E
RASMUSSEN, HOWARD
RASMUSSEN, LEWIS
RASMUSSEN, RALPH R
RATH, GEORGE E SR
RATTRAY, GEORGE W
RATZLOW, ROBERT
RAWSON, JACK A
RAY, CHARLIE
RAY, WILLIAM L
RAYMER, LARRY
RAYMER, PHILIP A
RAYMER. RONALD E
RAYNER, ARLIN W
RAYNER, HAROLD
RAYNOR, PHILLIP A
REA, STUART A
REA, WILLIAM G
REAF, JOHN
REAL, GEORGE IRWIN SR
**RECKNAGEL, BENNET
**RECOB, CARYLYE
REDDITI, JOSEPH T
REDICAN, JOHN A
REDMOND, MARTIN
REED, RONALD R
REED, VINCENT V
**REED, WILLIAM W
REETZ, WILMER
REGER, HAROLD F
REHBEIN, JAMES R
REICHARD, DONALD L
REID, CLARENCE
REID, JAMES L. SR
REIDENBACH, KENNETH
REIGLE, WILLIAM T
REIMER, GORDAN
REIMER, JOHN D
REIMER, STUART
REIMER, WILLIAM B JR
REIMERS, ERNEST O
REINHOLD, DALE B SR
**REMEL, MELVIN L
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REINHARDT, JOHN E
RELERFORD, AARON
RENEAU, THOMAS
RESEBURG, ELROY
RETZLAFF, WES
REYNOLDS, BARTON
REYNOLDS, CHARLES
REYNOLDS, CURTIS J
REYNOLDS, MAURICE H
**REYNOLDS, RALPH
REYNOLDS, ROBERT
RHEINSCHMIBP, LEWIS
RHEINSCHMIDT, LEWIS
RHEINSCHMIDT, NORMAN
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RHODES, JOHN W. SR
**RICE, GLEN
RICE, KENNETH E
RICE, LAVAUGHN SR
RICE-HOUGHTON, LEONA M
RICHARD, BICKFORD C
RICHARDS, DUANE E
RICHARDS, ERWIN C
RICHARDS, JAMES C
RICHARDSON, DONALD E
RICHARDSON, EARL C
RICHARDSON, LEWIS “JACK”
RICHARDSON, MELVIN
RICHARDSON, ROY
RICHLING, JOSEPH A
RICHMOND, JOHN
RICKI, HOWARD
**RICKLI, RODNEY H
RICKSECKER, STANLEY W
**RIDDLE, FREEMAN B
**RIEFF, THOMAS G
RIEMER, DAVE
RIEMER, GORDAN L
RIEMER, HARRY
RIEMER, ROBERT
RIEPL, RALPH A
RIEPL, WILLIAM
RIESE, LAVERNE
RIESE, WILLIAM P
RIGDON, CHARLES C
RIGGINS, LEOL L
**RILEY, DAVID J
**RILEY, L T
RILEY, RICHARD B
**RIMSTIDT, HERBERT E
RINDFLEISCH, DOUGLAS
RINEHARD, CHARLES W
RING, DONALD J
**RING, HARRY
RING, JACK
RISMEYER, PAUL A
RISSEEUW, NAN
RITTER, DON R
**ROBB, EDWARD L
ROBBINS, RUSSELL
ROBBINS, RONALD
ROBBINS, EUGENE
ROBBINS, REX
**ROBERTS, EVERETT M
ROBERTS, GLYNTON M
**ROBERTS, LAVERNE
ROBERTS, LAWRENCE B
ROBINS, RUSSELL
ROBINSON, BERNARD
ROBINSON, CHARLES E
**ROBINSON, RAYMOND L
ROBINZINE, WILLIAM E
ROBOTKA, GEORGE
ROBOTKA, RICHARD R
ROCHESTER, LEONARD J
ROEHL, ERVIN (MIKE)
ROELS, RICHARD H
ROGERS, HARLAND B
ROGERS, JACK D
ROGERS, ROBBIE
ROGERS, ROBERT
ROGSTAD, ERNEST L
ROLLETTE SR, ROBERT C
ROMAN, BRUCE
RONAN, STANLEY T
RONDON, ALVARO W
RONEY, LEXIE
ROSENCRANCE, JACK
ROSENOW, LOREN C
ROSENOW, ROBERT J
ROSMAN, FRANK
**ROSS, CLYDE M
ROSS, GAYLORD
**ROSS, GLENN
ROSS, HERMAN
ROSSELL, LAWRENCE W
**ROTH, ANTON H
**ROTH, ROBERT A
ROTH, ROBERT E
ROTKOVICH, ROBERT J
ROUEY, LEXIE
ROUNDS, GILBERT
ROUNDS, JOHN J
ROUNDS, JOHN L
ROUNDS, MELBOURNE
ROUNDS, MICHAEL JEREMEY
**ROWE, BRANDON
ROWLAND, HANNIE
ROYCE, LESLIE W
ROYCE, LLOYD A
ROYCE, RICHARD
ROYCE, RONAD E
ROZELLE, ELVIN
ROZELLE, GARY R
ROSELLE, JARAMIH REV
ROZELLE, MICHAEL
RUBNITZ, DOUGLAS D
RUCK, EDGAR
RUCK, WILLIAM F
RUDOLPH, DENNIS
RUMAGE, CLAYTON
RUMAGE, HAROLD K
RUMMAGE, LESLIE R
RUNAAS, LESTER W
RUNAAS, WILLIAM M
RUNICK, DAVID
RUNYON, JANIE I
RUNYON, ROLAND
RUPPERT, RAYMOND J
RUSCONI, CHARLES
RUSSELL, ARTHUR
**RUSSELL, DAVID C
RUSSELL, EDWARD J
RUSSELL, RALPH
RUSSELL, RAYMOND
RUSSO, FRANCIS R MD
RUSTAD, TORFIN
RUSTER, LOYD
RYDBERG, HENNING
RYLATT, DONALD L
S
SACKETT, KEN
SAGEN, ALFRED O
SAGER, EUGENE
SALADINO, AUGUSTINO S
SALADINO, JOHN E
SALADINO, JOSEPH C
SALADINO, SAM
SALADINO, STEVEN
SALISBURY, JOSEPH
SALLINGER, ROBERT R
SALMONS, GEORGE “RAY”
SAMMARCO, FRANK
SAMP, CARL F
SAMP, JOSEPH
SANBORN, LT COL HARRY
**SANDALL, SAMUELS
**SANDELL, CAPT E H
SANDERS, FLOYD L
SANDERS, RANDALL B
SANDERSON, BRADDOCK L
SANDS, CLARENCE V
SANDS, FRANK
SANDS, JAMES
SANDFORD, CHARLES L
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SANNES, CARL R
SARGENT, JOHN E
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SAUNDERS, JERRY L
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SAUNDERS. MERRITT
SAUNDERS, ROBERT E
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SAXON, JESSE
**SCANLON, RAYMOND
SCHAEFERMEYER, JEROME P
SCHAFER, SAMUEL S JR
SCHAFFE,FRANCIS
SCHAFFER, BERNARD
SCHAFFER, BRUCE
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SCHEFELKER, G. IRVING
SCHEIBEL, CLARENCE E F
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SCHENCK, WARREN W
SCHENCK, WILLIS J
SCHENCKE, MARLIN E
**SCHENEIBERG, LAURA
**SCHEURELL, THOMAS
SCHEWE, LARRY R
SCHIBLER, JOE
SCHIBLEY, RICHARD W
SCHINDELHOIZ, DONALD D
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SCHIPPER, JOHN F
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SCHLICHTING, HOWARD J
SCHLICHTING, LARRY R
SCHLIEM, ALBERT
SCHLIEM, DAVID D
SCHLIEM, DAVID F
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**SCHLITTLER, ZENO JR
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SCHMIDT, DONALD L
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SCHMIDT, KARL
SCHMIDT, ROLAND E
SCHMOLD, MYRON E
SCHMOLDT, ROGER L.
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SCHNIDE, PETER L
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SCHOMBER, DENNIS R
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SCHOOF, JOHN E
SCHOON, ALFRED R
SCHOON, LEE R
SCHOONOVER, GEORGE A
SCHREIBER, FRANK
SCHREIBER, LELEND
SCHREIBER, MATTHEW
SCHREIBER, PETER C
SCHREVE, HENRY
SCHROCK, RUSSELL
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SCHROEDER, EVERETT E
SCHROEDER, JOHN A
SCHOEDER, ROBERT G
SCHOVILLE, GARY G
SCHOVILLE, JAMES H
SCHUETT, ROBERT H
SCHULTZ, ERNEST W
SCHULTZ, FREDERICK H
**SCHULTZ, GERALD WAYNE
SCHULTZ, HERMAN
SCHULTZ, JESS
SCHULTZ, KENNETH W
SCHULTZ, MICHAEL E
SCHULTZ, QUINTIN A
SCHULTZ, WILLIAM N
SCHULZE, HARVEY F
SCHUMACHER, EHLER
SCHUMACHER, FRED
SCHUMACHER, WILLIAM
**SCHUREN, ROBERT
SCHUSTER, J REXFORD
SCHUT, HARLAN
**SCHUTT, RUDOLPH
SCHUTZ, GILMORE G
SCHWARP, HERMAN
SCHWARTZ, CHESTER
SCHWEBKE, JAMES
SCHWEBKE, ROGER
SCHWEGEL, EUGENE
SCHWENGELS, STEWART
SCHWICHTENBERG, SCOTT
SCIACCA, NICHOLAS P
SCIACCA, PETER J SR
SCOLLARD, LLOYD T
SCOTT, ALDEN
SCOTT, ALLAN J
SCOTT, GEORGE
SCOTT, GEORGE T
**SCOTT, PAUL
SCOTT, RALPH
SCOTT, RONALD H
SCOTT, STEVE C
SCOTT, THOMAS
SCOVIAK, JOHN
SCOVIAK, RALPH
**SCOVILLE, LEROY
SCRIBNER, DICKEY DICK L
SEACH, FRANCIS J
SEALS, RICHARD
**SEARS, DANIEL A
SEAVERSON, ALLAN DUANE
**SEBRING, NATHAN
**SECREST, GEORGE
SECOR, EDWARD C
**SEDGEWICK, GEORGE
SEEFELD, LEROY R
SEEMAN, ROBERT WILLIAM
**SEHRT, JOHN ALLEN
SEITZ, CARL K
SENDERLING, HOWARD
SENNETT, JAMES R
SENNETT, WILLIAM M
SERNS, ELVIRA N
SERBSM, EKVIRA N
SERVENT, JAMIE
SEVENS, RAULAND B
SEVERSON, ROSELLE F
SEVERT, LeROY E
SEVERT, MARLIN
SEYMOUR, PHYLLIS B
SHACKELFORD, CELESTINE O
SHACKELFORD, OSBORN C
SHAFER, ROBERT E
SHAFER, ROY H
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SHANBAKER, DUANE M
SHARLOW, JOHN S
SHARP, LYLE R
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SHAUCK, JEFF
SHAW, EARL M
SHAW, MELVIN
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**SHEAD, WAYNE L
SHEAR, LESLIE W
SHEDD, JOHN GRATCHELL
SHEPARDSON, DWIGHT
SHEPHERD, AMOS
SHEPHERD, WALLACE
SHEPHERD, WESLEY C
SHEPPARD, WILLIAM
SHERBON, LAWRENCE D
SHERBURNE, HAROLD L
SHERMAN, CECIL R
SHERMAN, THOMAS A
SHERROD, BEN JR
SHERROD, RUBEN T JR
SHIPLER, LEWIS
SHIMEALL, CHARLES E
SHIMEALL, DANIEL E
SHIMMONS, TERRY
SHOCKLEY, CHARLES W
SHOCKLEY, HOMER R
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SHOOK, DANIEL S SR
SHOONOVER, LARRY
SHORT, PHILIP O
SHORT, THERON C
SHOWERS, DENZIL
SHOWERS, RALPH D
SHOWERS, ROBERT
SHOWERS, WAYNE
SHUFELT, LILLIAN
SHUFELT, ROLLA B
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SHULTZ, ERVIN
SHULTZ, HERBERT
SHULTZ, JAMES A
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SHULTZ, RICHARD
SHULTZ, ROBERT A
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SIBERT, KING
SIDWELL, CHARLES
SIEBEL, CHARLES
SIEBEL, CLARENCE
SIEBEL, EDWARD F
SIEBEL, RAYMOND
SIEGWORTH, FRANK A
SIGWELL, HERBERT
SIGWELL, MORRIS
SIGWELL, LT COL RUSSELL E
SILER, CLARENCE H JR
**SIMENSON, REDENE W
SIMMONDS, DONALD B
SIMMONDS, JOHN
SIMMONS, JOSEPH
SIMMONS, MAURICE J
SIMONDS, DONALD RICHARD
SIMONDS, LAWRENCE M
SIMONSON, VERNON
SIMPLOT, HAROLD E SR
SIMPSON, LEONARD C
SIMPSON, LOREN J
SIMS, LARRY A
**SINGER, ROBERT
SINGH, SANDAR
SINGLES, RICHARD W
SINGLETARY, DAVID
SINGLETARY, JOSEPH R.
**SIPES, WILLIAM
SISCO, KATHLEEN I
SKAIFE, ROLAND
SKAJA, RAYMOND P
SKALLERUD, JOHN E
SKLENAR, JULIUS T
SKOGEN, GEORGE S
SKOKUT, GEORGE
SKUTLEY, NORDAHL
**SLATER, HORACE
SLAYMAKER, JOHN
SLINDE, MARCUS J
SLOCUM, TODD W
**SLY, JOHNNIE R
SLY, RUSSELL L
SMARZ, MICHAEL
SMESRUD, CLINTON S
**SMILEY, CHARLES R JR
SMILEY, DONALD J SR
SMITH, ALLAN
SMITH, DONALD T
SMITH, ELWYN R
SMITH, GERALD F
SMITH, HAROLD F
SMITH, HAROLD A
SMITH, HARVEY
SMITH, HOWARD
**SMITH, HUBBARD
**SMITH, JEFFREY
SMITH, JOHN N
SMITH, KENNETH W
SMITH, KENT L
**SMITH, MANUEL
SMITH, MILDRED
SMITH, PETER L
SMITH, RICKEY A
SMITH, ROBERT E
SMITH, ROBERT L
SMITH, RONALD A
SMITH, RONALD B
SMITH, RUELLE E
SMITH, RUSSELL G
**SMITH, TIMOTHY
SMITHBACK, PHOEBE E
SMITHSON, RALPH C
SNOOK, ROBERT E
SNOW, ARTHUR J
SNOW, HAROLD
SNOW, MARJORIE
SNYDER, THOMAS M
**SOBEN, FRANK
SODERBERG, GEORGE
SOLINE, MAURICE U
SONNENTAG, JAMES W
SONNESON, GERALD K
SORAVIA, HERMAN J
SORENSEN, DAVID
SORENSEN, DONALD
SOUTHWORTH, HARLEN R.
SOUTHWORTH, HARLEN W.
SOWL, SGT HARRY C L
SOWL, HAROLD
SOWL, ROBERT
SPAHOS, GEORGE (JIM)
SPANGLER, HENRY R
SPANGLER, LEO J (BUD)
SPANO, JOHN J
SPEARD, DONALD PAUL
SPEARS, ELVIN L
**SPEICH, ELMER R
SPENCER, DONALD J
**SPENCER, GENE B
SPENCER, RUSSEL
**SPENCER, ROBERT
SPENCER, SELDON P
**SPENCER, THOMAS P
SPIKE, ELMER
SPLAN, RONALD W
SPOHN, DAVID F
SPOHN, RICHARD J
**SPONHOLZ, HARRY
**SPRINGTLY, RICHARD
SPROUL, ROBERT
SREENAN, JAMES
STACY, ROBERT M
STAFFORD, HAROLD
**STAFLET, MICHAEL H
STALEY, ARTHUR
STALEY, CHARLES
STAHL, ARNOLD
STANFORD, HAROLD EDWIN
STANFORD, RALPH O
STANFORD, RICHARD
STANHOPE, DALE J
STANKEWITZ, GEORGE
STANKEWITZ, RUSSELL B
STANKEWITZ, VINCENT
**STANLEY, THOMAS H
STASNOPOLIS, ALEXANDOR
STANTON, JOHN SR
STASY, ROGER O
STASNOPOLIS, HARVEY
STATTON, RALPH R
STAUFFACHER, DEL
STAUFFACHER, TURK
STAVICK, EDWARD
STEELE, DANIEL W
STEELE, LON W
STEELE, NELSON M
**STEFFENSEN, ORVILLE
STEIL, MELBOURNE JR
STEIN, JAMES W
STEIN, JOHN E
STEIN, WILLIAM5
STEINER, JAMES C
STEINHORST, WILLIAM M
STEINKE, RAYMOND L.
STEINKELLNER, WILLIAM P
STEINMETZ, MERVIN
STEINMETZ, JAMES R
STELLBERG, AUGUST J
STENBERG, ROBERT
**STENNERSON, HAROLD
STEPHAN, ROBERT
STEPHENS, CHARLES L
STEPHENS, RICHARD L
STEPHENSON, FRED C
STERETZ, EDWARD
STERNA, LAWRENCE (WWI)
STERNA, LESTER (WWII)
STEUCK, EUGENE P
STEUCK, ROBERT W
STEUSSY, WALT
STEVENS, CHARLES W
STEVENS, RAYMOND
STEWART, KENNETH
STEWART, WILLIAM
STIENER, JOSEPH E
STILWELL, EDWARD
STILWELL, ROY
**STINDL, RICHARD W
**STINDLE, EDWARD J JR
STITT, DAVID R
STIUPS, RICHARD
STOCKER, CHARLES E
STOCKER, HERBERT
STOCKMAN, DONALD
STOCKWELL, CLARENCE
STOCKWELL, CLARENCE A
STOFFER, CLYDE B
STOGSDILL, CLYDE S
STOKES, GERALD L.
**STOKES, JOHN
STOLTZ, FRANCIS
**STONE, MERLE R
STONE, ROBERT E
STONE W. PAUL “BUD”
STONE, WILLIAM P
STONER, JOHN R
STONER, JOHN SR
STORY, DUANE A
STORY, OWEN
**STOTT, PAUL R
STOTT, ROBERT B
STOULEBECK, TOM
STOUT, LOREN
STOUT, MERWIN
STOUT, ROGER
STOVLBECK, THOMAS C
STOWELL, WILLIAM
STRAIGHT, RANDY
STRAIT, JAMES B
STRAW, GLENN E
STRAWN, HERMAN W
STROM, LLOYD
STUBER, FRED
STUCK, ALLEN LaVERNE
STUCK, JOHN H
STUESSY, WALTER M
STUESSY, WALTER WAYNE
STUFFIS, LLOYD G.
STULTS, CHARLES E
STULTZ, DONALD T
**STRONG, GRIDLEY B
STURDEVANT, DAVID D
STURDEVANT, SIDNEY
STUTE, GEORGE
STURVENGEN, CHARLES G
**STUVENGEN, G S
STYNOSKY, GEORGE
SUITOR, JEFFREY
**SULLIVAN, BERNARD
SULLIVAN, CHARLES
SULLO, ROBERT A
SUMMERIL, ROBERT A
SUMMERS, GEORGE JR.
SUMMERS, RALPH JR.
**SWACINA, ALBERT
SWANSON, BERNARD F
SWANSON, CARL E
SWANSON, ELMER W
SWANSON, ERNEST V SR
SWANSON, ERNEST V JR
SWANSON, HAROLD
SWANSON, NELS
SWARTOUT, ALLEN J
SWARTOUT, GLEN A
SWATEK, EDWARD Z
SWATEK, JOSEPH
SWATEK, NORMAN
SWEET, DONALD E
SWEGER, BEVERLY E
SWEGER, CLARENCE
SWETLAND, THEODORE
SWEVAKKM HERBERT E
**SWINCONOS, PETER PAUL
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SYMMONDS, CHARLES E
SYMPSON, CLYDE L
SYNSTEGARD, RODNEY E
T
TABER, EUGENE
TABER, ROBERT
TADDER, LAVERN
TAGGERT, CHARLES
TALIGNANI, ALFRED L SR
TAMULIS, LEONARD J
TANGE-LINK, CHAROLOTTE
TANGEMAN, CARROLL D
TANGYE, RAYMOND J
**TAMSEN, LEWIS
TAPPINER, DAN
TARR, LOYD E
TARRANT, ROBERT
TARRANT, WILLARD
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TAUSCHEK, LEONARD W
TAYLOR, ALBERT
TAYLOR, ALBERT A
TAYLOR, ALBERT C
TAYLOR, ANTHONY R
TATLOR, DAVID C.
TAYLOR, EARL E
TAYLOR, FRANK E
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TAYLOR, LEEROY SR
TAYLOR, RICHARD P
TAYLOR, ROGER K
TAYLOR, ROYAL A
TAYLOR, VANCE
TEADT, BUDDY L
TEAGUE, HARRISON J
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TEEHAN, FRANCIS
TELFAIR, JOHN E
TELFER, ROBERT M
TENEYCK, F A
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TERLAND, BRUCE D SR
TERRANOVA, COSMO V
TERRANOVA, JODEPH
TERRENOVA, VITO
TERRONES, BERNARD F
TERRONES, BERNARDO
TERRONES, JOHN
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TERWILLIGER, CHARLES E
TEWS, ELLIOTT L
**TEWS, ERNEST
**TEWS, RAYMOND F
TFUNDHELLER, RICHARD A
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THEILER, FRED J
THINGVOLD, KENNETH
THOM, JOSEPH E
THOMAS, DARRELL
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**THOMPSON, DEAN M
THOMPSON, DUANE C
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THOMPSON, LAWRENCE A
THOMPSON, LLOYD E
THOMPSON, LOWELL E
THOMPSON, LYLE E
**THOMPSON, OSCAR
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THOMSON, GEORGE DR,
THOR, DANIEL H SR
**THORGERSEN, ROGER
THORN, CARL M
THORNSON, OSCAR
THORP, MERLE O.
THORPE, JAMES E
THORPE, ROBERT G
THORSON, ARTHUR
**THORSON, DONALD
THORSON, LEWIS
THORSON, OSCAR H
THORSON, RICHARD
THORSON, RONALD M
THOSTENSON, BERNARD F
THOSTENSON, ERNEST O
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**TILKEMIER, ROY D
TILLESON, PAUL E
TILLEY, JAMES W JR
TILLEY, NATE
TILLEY, ROBERT “BOB:
TILTON, CLEM JR
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TIMMCKE, MERLE E
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TINDER, ROBERT W
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TOBIAS, DONALD D
**TODD, WALTER
TOEDT, DALE R
TOEDT, RAYMOND
TOLER, RICHARD
TOLER, RICHARD D
TOLER, RICHARD D
TOLMIE, DONALD
TOMLIN, JACK E
TOMLIN, PETER J
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TOPHAM, LARRY H
TORPHY, WILLIAM D
TORRELSON, GERALD W
TORREY, WILLIAM E
TORSINI, ROY J
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TOUBL, RAYMOND F
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TOWNSEND, JESSE H
TOWNSEND, JOHN D
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TOYE, LARRY G
TRACY, WILLIAM G SR
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U
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UDELL, CHESTER M
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UNDERHILL, HERB SR
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V
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VALLEE, RICHARD A
VALLEE, ROBERT
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VANDER KOOI, WILLIAM M
VAN FLEET, HERMAN C
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**VAN KEUREN, ALLEN L
VAN KEUREN, GORDAN W
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VAN WORMER, ARCHIE E
VAN WORMER, GERALD R
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VANCE, DAVE J
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VANCE, JOHN I
VANDERBILT, KENNETH R
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VILLA, JOHN T
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VISGAR, RAYMOND A
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VOSS, WILLIAM J
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WADEL, ERVIN
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WALLACE, RICHARD M
WALLACE, RICHARD W
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WALLER, ARLEIGH J
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WALLIS, PRISCILLA
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WALRATH, THOR J JR
WALSH, DONALD
WALSH, JOHN
WALSH, RALPH J
**WALSH, ROBERT C
WALSH, THOMAS E
WALSH, WILLIAM
WALTERS, GAYLORD
**WALTERS, RAY C
WAM, WESLEY
WANCHURA, FRED
**WARBERT, JOHN
WARD, DONALD
WARD, EGREN C
WARD, ELMER L
WARD, EVAN
WARD, GERALD
WARD, JOHN
WARD, ROBERT
WARD, ROGER
WARD, WILLIAM H
WARGOWSKY, LARRY J
WARREN, GERALD
WARREN, HAROLD
WARRINER, KENNETH
WARRINER, KENNETH L
WARRINER, RUDI
WARRINER, RUSSELL H
WASHINGTON, ISIAH
WASHINGTON, M J
WATERMAN, NAOMI
**WATERSON, BENJAMIN
WATKINS, EMMETT D
WATSON, CARL
WATSON, EDWIN L
WATSON, GEORGE
**WATTS, BERNARD D
WAUGH, FRANCIS T JR.
WAUGH, ROBERT J
WAUGH, WILLIAM H
WEATHERALL, CHARLES
WEAVEL, RONALD E
WEAVER, JOHN E
WEAVER, TILTON C
WEBAR, FREDDIE F
**WEBB, JAMES W
WEBB, RICHARD E
**WEBBER, CHARLES F
WEBSTER, LESTER
WEBSTER, ROBERT C
WEBSTER, G WARREN JR
WEDEL, OSCAR A
WEEDEN, CLARK P
WEEDEN DAVID E
WEEDEN, DONALD
WEHMEYER, HAROLD O
WEHRUNG, GEORGE
WEIGELT, DONALD W
WEILAND, EDGAR
WEIRICK, ROBERT
WEIS, RAYMOND J
WEISER, DAVID
WEISS, PAUL A
WEISS, WALTER E
WELCH, JAMES
WELCH, JAMES L DR
WELLS, ARNOLD SR
WELLS, EDGAR “JACK”
WELLS, JERRY L
WELLS, KENNETH E
WELLS, RONALD R
WELLS, RUSSELL E
WELSH, ROBERT
WENDTLAND, RONNIE
WERBACHOWSKI, GEORGE
WERBACHOWSKI, ROBERT
WERGIN, CLARENCE P
**WERLE, HAROLD FRANCIS
WERSCHIN, WILLIAM H
WESLEY, DAVID
WESLEY, W H
WESSELL, DUANE A
WESSELS, ARDWIN G “ART”
WESSELS, ROMAN J
WEST, ALSTON
WEST, EDWARD B
WEST. FRANK
WEST, HAROLD
WEST, HERBERT H
WEST, JAMES J
WEST, KEITH
**WEST, LYNN M
WEST, MELBOURNE
**WEST, MYRON C
WEST, FRANK
WESTBROOK, HOWARD
WESTBROOK, HOWARD CALVIN
**WESTBY, ROY
WESTOVER, GORDON
**WESTPHAL, RONALD D
WHEDON, CLARK
WHEELAN, JANE
WHEELER, EARL E
**WHEELER, LANLOIS M
WHEELER, WAYNE E
WHELAN, RICHARD W
WHIPPLE, ROLAND R
**WHITE, GLEN K
WHITE, ROBERT A
WHITE, WILLIAM G
WHITE, ROBERT L
WHITEHEAD, AL
WHITLEDGE, E VERNON
WHITLEY, ROBERT E SR
WHITNEY, ROGER
WHITNEY, WESLEY F
**WICKHAM, JOE D
WIECK, MARVIN L
WIEDT, JOHN D
WIELAND, FRED
**WIESE, EMIL H
WIESE, LAWRENCE F
WIKEL, DONALD
WILBANKS, BILL
WILEMAN, JAMES E
WILKIE, ELMER
WILKINSON WILLIAM, W
WILL, ARTHUR ROBERT
WILLIAMS, ARNETTE
**WILLIAMS, CLAIRE
WILLIAMS, DONALD F
WILLIAMS, EARL
WIILLIAMS, GERALD (JERRY)
WILLIAMS, IRA E
WILLIAMS, JOSEPH S
WILLIAMS, LARRY E
WILLIAMS, LESLIE
WILLIAMS, MELVIN A
WILLIAMS, ORTHA
WILLIAMS, RICHARD D
WILLIAMS, THEODIE F
WILLMER, SAMUEL F
**WILMER, IVAN
WILSON, CHARLES W
WILSON, CLARENCE
WILSON, DAVID C
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**WILSON, MATHEW J
WILSON, ROBERT F
**WILSON, ROY E JR
WILSON, WILLIAM
WILSON, WILLIAM E
WILSON, WOODROW F
**WILTAE, ROY
WINCAPAW, DONALD F
WINCH, ELDON
WINCHESTER, BERNARD
WINDEN, CARL F
WINDEN, PETER CARL
WINDSOR, CLIFFORD B
WINEK, DENNIS R
WINGER, HENRY
WINN, ROLLYN C
WINSLOW, JOSEPH F
**WINTERS, ROBERT
WINTERS, RONALD D
**WINTERMUTE, T C
WINTLEND, HARVEY
WISCH, FRED
WISCH, RAYMOND
WISCH, RICHARD J
WISCH, ROBERT
WISDOM, WILLIAM C
**WISE, CARLYLE C
**WISSEL, LAWRENCE J
WITKINS, FRANCIS M
WITMAN, GORDAN
WITT, LESTER E
WITT, ROY F
WITTE, DONALD
WOFFORD, BARTOW J
WOHLFERT, HENRY F
WOJCIECHOWSKI, JOHN
WOJSZYNSKI, WALTER J
WOLF, CAROL
WOLFE, DONALD J
WOLFE, HARRY R
WOLLSLAIR, ROBERT
WOLTER, GORDON
WOLTER, RUSSELL F
WOLTERS, RAY A
WONG, GIM
**WOOD, DENNIS M
WOOD, STEVEN PJ
WOOD, NOEL
WOODS, ROBERT L
WOODARD, ROBERT L
WOODMAN, GERALD
WOODMAN, LEWIS “RANDY”
WOODMAN, WAYNE
WOODWARD, FLOYD
WOODWARD, LLOYD E
WOODWORTH, ARTHUR
WOOLSEY, THEODORE DWIGHT
**WOOLSEY, WILLIAM
WORLEY, LEON M
WORTHING, ROLLAND C
WREZINSKI, BERNARD
WRIGHT, EUGENE
WRIGHT, JOSEPH
WRIGHT, RICHARD C
WRIGHT, ROBERT E
WRIGHT, ROBERT H
WRIGHT, RUSSELL
**WRIGHT, RUSSELL A
WRIGHT, TERRY E
WRIGHT, WARREN O
WRZESINKI, RAY
WRZOSEK, SUSAN N
WUDI, JOHN F
WUTHRICK, FREDERICK W
WYMAN, CLIFFORD L
WYMER, LeeRoy H SR
Y
**YADON, W DOUGLAS
YANDRY, ROBERT
YAINKE, DAVID
YAUNKY, DAVID
YEARDON, LEONARD
YELISH, STEVE
YORK, CHARLES
**YORK, CLIFFORD
**YORK, HOWARD
YORK, RAYMOND L
**YOUNG, GLEN
YOUNG, WM GOODALL III
YOUNGWITH, DONALD R
**YOUNGER, DONALD C
**YOUNTS, CHARLES W
Z
ZABEL, STAN
ZAHM, BETHENE
ZAPRANOFF, JOHN
ZAHM, BETHENE
ZARTMAN, FERDIE “JAY”
ZARTMAN, RICHARD W
ZECHLIN, RICHARD
ZEEK, ROBERT W
ZELLMAR, WAYNE D
ZIEBELL, WILFORD R
ZIER, THOMAS E
ZIERFUSS, HUGH J
ZIERFUSS, ROGER
ZIMMERMAN, JOHN
**ZIMMERMAN, KURT
ZIMMERMAN, LaVERNE
ZINNECKER, FRANCIS R
ZITO, DON
ZITO, PETER
ZULAUF, KENNETH
ZWIRGZDAS, ANTHONY A
ZYGNOWICZ, ROGER