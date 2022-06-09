Students at Beloit Turner Middle School who were named to the honor roll are:
High Honors
GRADE 8—Soren Beck, Emma Bue, Cacee Carl, Sydney Cook, Mckenzi Coplien, Jillian Crall, Ava Dabek, Emma Edwards, Belinda Galvan, Madelyn Greenwood, Emma Hartlaub, Gunnar Herstad, Jayla Hodges, Madyson Hoenig, Carston Jacobson, Kaylee Kramer, Luke Malkow, Mylee McCauley, Owen McKinney, Sydney Mikkelson, Madelyn Monahan, Olivia Moore, Addison Mortimer, Jayden Mosley, Magdalyn Mrizek, Connor Myers, Victoria Nguyen, James Njoo, Thomas Peters, Jayden Pozzani, Rylan Rasmussen, Elizabeth Robb, Mason Rumage, Adriel Salazar, Kimberlee Shay, Bronwyn Sherlund, Kielee Shoemaker, Colby Spain, Sadie Stauffacher, Tatym Stuck, Tarah Sympson, Abigail Tahtinen, Brynn Tess, Kayden Tyler, Rylie Warren, Emily Wyss, Mattingly Zamecnik
GRADE 7—Autumn Abbott, Altina Ahmedi, Abigail Ash, Wyatt Bennett, Kaylani Bown, Genna Brown, Ava Ciaramita, Lola Clark, Carley Dalton, Elyana Dever, William Erickson, Molly Everson, Isabel Evjen, Lani Genung, Lauren Halon, Janessa Hill, Akelalyn Laursen, MaryMargaret Lindsay, Stefini Mosher, Chau Nguyen, Giulia Parisi, Kaitlyn Porter, Brooklyn Puleo, Maddyn Saunders, Charlotte Sieren, Evan Spanton, Aspen Thomas, Caitlyn Tracy, Noah Vowell, Lauryn Wells, Lexie Wells, Ella Wood, Kyli Wood
GRADE 6—Baileigh Anderson, Chase Andrews, Avery Baars, Layla Beles, Bristol Bennett, Aiden Berg, Ella Bessel, Isaiah Bland, Layla Brown, Evan Bue, Colton Conway, Case Ehret, Aidan Fischer, Minessa Gjestson, Samuel Hartlaub, Angel Hernandez-Zapoteco, Jayla Jackson, Evelynn Karr, Ryan Kindschi, Zachary King, Cassidy Lucas, Marley May, Noah McLaughlin, Noah Meshirer, Addison Mrizek, Maci Niman, Aislinn O’Connor, Nevin Quinn, Addyson Real, Leah Reil, Leila Rudolph, Scarlett Shoemaker, Lily Summer, Chloe Tahtinen, Payton Tannahill, Syerra Toland, Ella Vohs, Jake Von Obstfelder.
Honors
GRADE 8—Carter Atkinson, Jasmin Bailey, Maliyah Barnes, Maliyah Barnes, Jaydyn Buhmeyer, Tia Chancy, Romin Conniff, Kylie Davies, Verdabelle Davis, Myah Franks, Charles George, Amari Hanson, Kimberlee Hernandez-Arias, Ashi’ya House, Austyn Kjendlie, Ryland McKinney, Portia Segerstrom, Emma Staack, Braedyn Troxel, Tanzaneyah VanVleet, Jaxon Walenga, Eli Wheaton, Dravyn Willi, Camee Winchester
GRADE 7—Amiyah Brunton, Alexa Burner, Cameron Case, Nahleia Casique, Airreanna Clay, Kennedy Crall, Miley Davies, Noah Dorr, Austin Driver, Natalie Elliott, Rowan Flanagan, Amzi Fruin, David Hansen Jr, Ryker Hollis, Madalin Kirchner, Gieselle Lengjak, Caden Lester, Hailey Moore-Ewing, Harmony Moore-Ewing, Doris Murray, Phoebe Nielsen, Ashlynn Renvick, Camryn Ritzert, Angelina Sanchez, Kayden Sandell, Tierany Stuck, Elizabeth Thomas, Reagan Tyler, Sawyer Wightman, Jaxton Winiarski,
GRADE 6—Austin Alexander, Hunter Alexander, Isaac Anderson, Brixton Beeler, Victor Bonavia, Alessandre Catalan, Adalyn Chadwick, Kassandra Cook, Brody Davis, Tyler Dorris, Kaiden Frost, Makenna Greenwood, Isabella Guzman, Adison Helminiak, Ryan Herd, Addison Hollis, Olivia Holmquist, Waylon Holmquist, Kyler Huffman, Emma Hummer, Nolan Jensen, Lucy Kolden, Emiliano Lavariega, Landon Little, Connor Lockhart, Jorden Lucero, Alani Lusardi, Aurther Lynch-Trumble, Abigail Muth, Sadie Sandell, Kalista Stowers, Madalynn Tinder, Jakson Tyler, Aaliyah Worden, Annabella Wuksinich, Zoe Ziemba, Skye Zimmerman.