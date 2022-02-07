Students named to the honor roll for the first semester at FJ Turner High School include:
High Honor Roll (3.5 - 5.0)
SENIORS - Isabelle Adams, Donjet Ahmedi, Alexander Aquino, Bujar Beqiri, Jackson Burk, Sanya Casique, Clayton Coldren, Camden Combs, Shelby Curry, Anna Felger, Sariya Forrest, Gavin Frey, Allan Garcia, Brynn Gonzalez-Eisenberg, Jaci Goodwin, Kory Hanson, Alexis Hathorn, Ashlyn Hawkins, Trenton Houck, Abigail Hummer, Jocelyn Jordan, Hailey Marshall, Aniya Martin, Ellie Maxwell, Fran McKearn, Brayden McMahon, Justice Middleton, Branden Moe, Jacob Mortimer, Jailyn Mosley, Jenna Mosley, Jennifer Nguyen, Donovan Niedfeldt, Grace Olmstead, Francisco Orbezo,Jr. , Mekhi Ott, Landon Palazzolo, Sia Patel, Gia Peiffer, Alyssa Peterson, Kendall Peterson, Paloma Reyes, Collin Ries, Gabriella Robb, Isabella Robb, Amanda Rogacki, Samuel Smith, Kirsten Steffen, Nichole Swanson, Scarlett Swing, Summer Swing, Devan Thompson, Hannah Tysse, Raven Villarreal, Auston Wells, Jacquelyn Wendt, Maclane Wightman, Callie Williams, Ella Williams, Ryan Wirth, Stephanie Wuksinich.
JUNIORS - Analiese Alvarez, Clara Baertschi, Jehna Beeler, Hannah Bennett, Bryar Blackwell, Logan Braasch, Kacy Clark, Rachel Cleaver, Austin Coldren, Lacy Combs, Michael Cook, Issack Delgado, Elijah Dever, Elizabeth Dezwarte, Conner Dovenmuehle, Michael Erickson, Kyiara Fassel, Jacob Fell, Nadilee Fernandez, Kyli Genung, Konner Giddley, Karen Guizar, Cassandra Gurka, Eric Halon, Mason Hoenig, Brent Hoppe, Connor Hughes, Brennen Ingram, Connor Jacobson, Tyler Kramer, Jayce Kurth, Wyatt Marshall, Kayden Martin, Cole Miller, Christopher Moore, Jr., Cyrus Mosher, Braxtyn Ndumu, Dustin Nguyen, Emily Nichols, Darren Niedfeldt, Fernando Orbezo, Braeden Ovist, Lindsay Peterson, Mikaya Pingel, Morgan Rasmussen, Griffon Rippl, Ryleigh Rose, Autumn Segovia, Lydia Seifarth, Anastasia Sieren, Vanessa Skildum, Hope Sorenson, Roseann Sous, Isabella Spain, Jack Stelter, Tristan Stuck, Autumn Summer, Taylor Viens, Carter Ward, Noah Ward, Tanner Ward, Kareli Watters, Jocelyn Williams.
SOPHOMORES - Dane Athens, Andrew Buckley, Mason Callahan, Maddox Carl, Gabrielle Champeny, Cal Chmielewski, Logan Clark, Clayton Dalton, Kamdyn Davis, Ethan Elliott, Andrea Fairbank, Hayden Frey, Kaleb Gjestson, Hannah Hanson, Sara Harrison, Lily Hess, Nevayah House, Rebecca Lynn, Logan Malkow, Bethini Mosher, Courtney Nelson, Khoa Nguyen, Reina Niemeier, Alejandro Orta, Jr., Carlos Ramirez, Zachary Ries, Cole Rowald, Samuel Rowald, Quentin Scherck, Luke Staack, Hailee Steffen, Nash Swanson, Sierra Thomas, Bella Tillett, Jada Tuttle, Lillyana Watters, Erik Williams, Caitlin Wirth, Annabelle Wolf.
FRESHMEN - Sydney Andrews, Emily Bennett, Brody Berg, Max Briesemeister, Kamryn Clark, Lane Clark, Samuel Erickson, Max Fischer, Jocelyn Garcia, Ethan Halon, Devlyn Halverson, Dylan Key, Kera Kroening, Alexis Larson, Claire Mattison, Autumn Meris, Waylon Mosher, Kennedi Neujahr, Brianna Olivares Flores, Sid Patel, Jayden Piccione, Ayden Rockweit, Lucas Schendel, Ethan Scherck, Samantha Schleis, William Seifarth, Armaan Sokhey, Micha Taylor, D Terrell,
Delaney Thompson, Mea Torsini, Jon Tysse, Emily Williams.
Honor Roll (3.0 - 3.49)
SENIORS - Tanner Christopherson, Montello Conklin, Isabelle Crosby, Timothy Deberry, Emmanuel Galvan, Thomas Gilbert, Riley Holmes, Tayanna King, Connor Larson, Chloe Meyers, Jaren Mortimer, Jason Njoo, Aryn Patete, Jordan Razaa, Dylan Roberts, Seth Silvis, Daniel Tahtinen, Winona Vanlandingham, Tyler Ward, Aaron Warren, Dayton Yuhas, Sydney Zhe, Trinity Zimmerman.
JUNIORS - Ash Adams, Payton Boles, Nolan Eberhardt, Sean Fogel, Abigail Gerloff, Dominic Halverson, Matthew Hathorn, Nathan Hayden, Haley Hirsch, Kyle Larson, William Lauterbach, Maguire Maxwell, Aiden Miller, Konner Neujahr, Kristie Nielsen, Nathan Pozzani, Karime Rojas, Sidney Roser, Gavin Stuck, Justin Teague, Addalynn Teeter, Sydney Toland.
SOPHOMORES - Gabriel Adams, Mariya Babilius, Mason Baker, Trista Bennett, Addison Boothe, Patrick Daehler, Jacob Davis, Jack Fischer, Logan Halvorsen, Anthony Hamilton, Emily Hanson, Reece Harrison, Emma Henthorn, Landon Hornagold, Elzavian Howard, Colby Lengjak, Devon Losey, Ky’Asia Majeed, Dylan Montour, Nayeli Murillo, Julian Ramos, Ethan Ray, Jackson, Reil, Mariah Richardson, Jadyn Shull, Elijah Terrell, Kaylee Tracy, Nevaeh Wash.
FRESHMEN - Isaac Adams, Tiare Arreguin, Amiya Banks, Kaylee Brisson, Sunni Crawford, Noah Everson, Rylie Geister, Anh Ha, Tiana Hebble, Dallas Jacobson, Tyler Lentine, Hailee Lindsey, Madyson Lucero, Kellyse Lutzow-Edl, Brijit Mosher, Gracie Murphy, Jacob Nelson-Rebout, Cherish Smith, Fernando Tillery, Kati Tonak, Hanna Torsini, Kaylyn Ward, Makena Whitt, Elizabeth Wuksinich,