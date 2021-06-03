ROCKTON—Hononegah Community High School held graduation ceremonies for the class of 2021 on May 29 and 30 at Kelsey Field.
Members of the class of 2021 are:
Kailani Vienna Aaby, Matthew Mark Alcorn, Colin Matthew Allen, Cade William Allgeier, Ethan James Allgeier, Zoe Marie Altamore, Zachary John Althoff, Robert Alejandro Alulema Pilla, Anna Kathleen Ambrosini, Caitlyn Jo Anderson, Elijah Ryan Anderson, Michael Einar Anderson, Owen Terry Anderson, Trent Kevin Anderson, Gwenivere Lee Anderson-Carratt, Todd Ethan Andreas, Clara Jean Bachman, Logan Alan Ball, Hannah Lee Ballard, Ashton Michael Banker, Leah Klare Barczuk, Jackson Andrew Bartscher, Luke Charles Baumgartner, Sydnee Paige Beaman, Elijah Andrew Beck, Jack William Becker, Hunter Matthew Beed, Hannah Elizabeth Begell, Kaitlyn Nichole Berg, Olivia Paige Bergeron, Mehrem Beshiri, Sabrina Rose Bilardello, Lauren Marie Billings, Arissa Lisette Bilskey, Blake Christian Billyeu, Arika Renea Blake, Jenna Mae Blaske, Eryn Marie Bloom, Maggie Lottes, Blythe, Owen Joseph Elon Boardman, Nicolas Joseph Reginald Bonhomme, Axell Vaughn Boomer, Ephraim Kross Boomer, Willow Raen Boomer, Wyatt Allynn Borchardt, Christian Jacob Mattew Bouchard, Rayan Adem Bouhal, Daisy Louise Breaux, Hannah Nichole Brechon, Hunter Ray Brooks, Braxton Jori Brown, Kylee Renee Brown, Carson Allen Bush, Claire Madison Cannady, Margaret Meghan Carey, Katelyn Marie Carlson, Ryan Paul Carlson, Jack Hugh Carratt, John Robert Chesser, Jin Cho, Jacob Edward Christensen, Ava Elizabeth Cicmansky, Simeon Avery Clark, Abigail Marie Clarke, Andrew Mason Clayton, Samuel James Clemens, James Louis Clouser, Brooke Taylor Cofoid, Janessa Grace Cole, Jack William Collier, Shanna Nicole Collier, Dylan Thomas Collins, Lucas John Colombo, Andrew Wayne Combs, Katlyn Michele Connors, Kelli-Rose Debra Converso, Braden Jameson Cosgriff, Olivia Ann Costello, Caroline Frances Lu Coyne, Charles Lee Cozart III, Teva Elizabeth-Ann Crandall, Marina Reese Croasdale, Brooke Elizabeth Dagefoerde, Sara Ree Davis, Trenton Xavier Wayne Day, Max William Dayton, Lilyana Marie De Lauz, Jeanette Sierra Deboef, Tashiana Lynn Deleon, Holly Ann Delmonico, Grace Olivia Delong, Alexis Grace Deming, Gillian Marie Depauw, Jacob Paul Depauw, Blair Morgan Desroberts, Jaden Thomas Dickmann, Joseph Anthony Dingillo, Jaydon Wayne Dorsey, Brendan Paul Dougherty, Tiara Violet Drummond, Issac Jovanni Durante, Khalil Malique Ducksworth, Arianna Fay Dufoe, Annabelle Margaret Dunaway, Kaitlyn Elixabeth Durham, Nathan Lee Dutton, Madilynn Jennee Eccles, Emma Louise Eckburg, Gage Thomas Edlund, Kayleigh Kathleen Edwards, Maximus James Ehrlich, Eva Elizabeth Eiss, Kylee Marie Eldridge, Ella Caoilin Erickson, Brandon Dean Ericson, Silas Wade Estrada, Colin Otis Ewing, Paige Marie Fandel, Lilyana June Faraher, Jocelyn Roni Fetting, Antonio James Figueroa, Lila Elisabeth Finnegan, Josephine Melodie Finocchiaro, Adrianna Danielle Fiorini, Kirsten Elizabeth Fisher, Jadyn Lee Flanders, William Louis Flanders, Aaron Joseph Flick, Gracie Anne Foss, Hunter James Foster, Kayce Madison Franzen, Abigail Michelle Freund, Rebeca Galindo, Payton Thomas Gantz, Gavin David Gates, Brody James Gent, Luke Austin Gifford, Hayden Michael Gilligan, Payton Brank Givens, Madalyn Marie Glime, Noah Shane Goddard, Natalie Oralia Gomez, Vincent Adrian Gomez, Mackayla Marie Good, Amy Lynn Gorsch, Tys Gouwens, Alexander Kyle Graves, Rachel Marie Green, Luke Christopher Griffis, Carson Michael Grigg, Luke Thomas Grocholl, Addison Jacob Guetschow, Madison Paige Gunderson, Reilly Elizabeth Guth, Madelaine Catarina Habben, Chancellor Jaden Hafferty, Sophia Renee Hahn, Nathan David Halbrader, Finley Grace Hamilton, Haley Kirstin Hamilton, Clare Elizabeth Hankins, Bryn Arabella Hansmeier, Brenna Jewel Hart, Garrett Matthew Heckman, Kaleb Matthew Hedges, Jared Gregory Heidel, Alexis Jordan Heidenreich, Andrew David Hendrickson, Isabel Marie Henry, Adrian Philip Hernandez, Alexander Joseph Hess, Ryan Thomas Hintz, Grace Katherine Hissong, Josie Marie Hoard, Aaron Matthew Hollingswoth, Samuel Brennan Honkamp, Jade Isabelle Hoper, Jacob Stuart Hopfauf, Vanessa Marie Horton, Zacharia Thomas Houghton, Evan Michael Howse, Adam Jordan Humphries, Abigail Sandra Idstein, Andrea Marie Indoval, Owen Reid Ivanuck, Justin Mason Ivy, Jackson Elliott Jaeger, Joseph Andrew Janowski, Anthony Alexander Jascemskas, Payton Lei Jensen, Aaron Gabriel Johnson, Aliena Sophia Johnson, Dylan Michael Johnson, Elle Lee Johnson, Kendall Marie Johnson, Zachary Alexander Johnson, Lauren Nicole Johnston, Haden James Jones, Phairra Ahmani Jones, Trevor Dale Jones, Ana Jovanovic,, Heather Nicole Juern, Nolan James Juno, Melanie Angelique Kallas, Camden, Edward Kanaly, Brett Michael Karg, Jack William Kaufmann, Evan Sean Keister, Riley Nichole Kemmet, Kaitlin Cathleen Kenny, Madissen Uveges Kerman, Madelyn Nicole Kinder, Delaney Jean King, Grace Maxine Kinney, Matthew Logan Kiser, Logan Wesley Kittle, Elena Rose Kitzman, Annalee Nicole Kleeberger, Joseph David Kline, Maddelynn Marie Kline, McKenzie Elizabeth Koch, Alexis Marie Korinke, Jenna Kathleen Koroll, Grace Ann Kotalik, Elliott Joseph Krane, Tyler Jordan Lee Kreeger, Kathryn Karen Kroos, Emily Margaret Kumliem, Alexander Jordan Kwasniewski, Mason Alan Lanier, Ethan Patrick Larson, Daden James Laumer, Emily Marie Lawrence, James Keith Lawson, Kaleb Michael Lawson, Airianna Grace Lee, Maclaryn Elizabeth Leonard, Alexis Jean Lewis, Darius Tobias Lewis Jr., Hayden Douglass Lewis, Kailey Christine Lewis, Anna Rae Linkmark, Jaycent Christopher Lindquist, Katelyn Elizabeth Link, Tristan Lee Linthakhanh, Justin Michael Loewe, Samuel Saxon Lynas, Alexis Lee Mackey, Hannah Renee Maier, Rafael Marcial Corona, Kennedy Marie Marley, Ava Jane Martin, Emma Eloise Martin, Nicholas Charles Marvin, Timothy Edward Matrick Jr., Mazie Jane Mawyer, Gabriel Aaron McVay, Brandon Ryan McAllister, Tyler Mathew McCown, Megan Grace McDonald, Claire Elizabeth McKevitt, Kassandra Lynn McLaren, Madilyn Paige, McWilliams, Madison Noelle Meier, Thea Jayne Melcher, Malavika Maya Menon, David Anthony Mesa, Zain Cadin Miles, John Thomas Miller, Jaquelin Miranda, Jordan Allen Mixon, Imad Mohammed Mohiuddin, Abigail Sarah Molitor, Samantha Marie Montavon, Ocean Gaven Montoya, Justin Raymond Mooney, Alexander Vincent Moore, Trevor Aaron Moran, Nathan Carl Morris, Olivia Paige Motter, McKenzie Jane Mountford, Morgan Michelle Mounts, Alison Elizabeth Murdoch, Brent Audrake Murphy, Briail Marie Murphy, Hayden Patrick Myers, Tierny Shea Myers, Natalie Marie Hope Neal, Giada Negrini, Myles Jeffrey Nelson, Frances Linnea Neubauer, Zachary Michael Newman, Elizabeth Jane Nguyen, Kaitlyn Marie Niedfeldt, Chrisine Nielsen, Helaina Alise Nimmo, Peter Vincent Nitiss, Aidan Michael Nolan, Maya Elizabeth Nunez, Mattison Haley Olmstead, Ezequiel Ortega, Breeze Marie Ottaviano, Margaret Robinson Parada, Ireland Bridget Parrish, Justin Alexander Pasetka, Michael tyler Pasetka, Mackenzie Ann Passwaters, Bindi Rajeshkumar Patel, Neha Bhagwati Patel, Hannah Faith Paulsen, Destinee Lynn Payne, Jennifer Kaelani Peck, Trevor William Perkins, Alexander J. Peters, Brady Alan Louis Peterson, Sidney Jean Peterson, Keegan Liler Phillips, Sebastian James Picchioni, Apollo Jackson Picot, William Joseph Pinkston Jr., Emily Ashlyn Polnow, Lucas Anthony Popa, Scott Connor Porter, Grant Charles Preston, Victoria Jean Prosser, Tess Noel Provance, McKenzie Elizabeth Ptacek, Thomas Vincent Ptacin, Jaden Christine Ann Marie Quast, Adam Mason Rand, Skylar Jo Rhodes, Kaitlin Elizabeth Rice, Andrew Pierce Quint Riley, Emily Elizabeth Amelia riley, Matthew Keith Owen Riley, Mathew Steven Rinaldi, Carson Andrew Roberts, Gabriel Joseph Roessler, Justin Michael roling, Brady Robert Rosen, Ann Caroline Rosenwinkel, Michael Edward rosenwinkel, Allie Marie Rowe, Taylor Lyn Rowlett, Joshua Paul rudnicki, Jubilee rose Rukin, Emma Noel Rydberg, Javier Daniel Saez-Gimeno, Kara Marie Sallis, Walter David Sanderson, Samuel Robert Sandona, Colton John Sankey, Mya Isabelle Saulters, Braden Lee Sayles, Victoria Christine Schafman, Madeline Jeanne Scheffel, Brooke Marie Schindler, Wilson James Schleis, Gabriella Mahala Schultz, Kennedy Lynn Seger, Daniel Andrew Settimi, Emma Marie Sexton, Morgan Louise Sheets, Makenzie Fontana Sheik, Anthony Paul Sherbon, Riley Isabel Shores, Niko Christopher Sinnaeve, Alexa Paige Skrade, Zane Patrick Skwarlo, Erin Rose Smith, Evan Joseph Smith, Kaley Lynn Smith, Sessica Rae Smith, Andres Derek Soliz, Amanda Ruth Sorenson, Christian Jordan St. Vincent, James Daniel Stewart, Trenton Michael Stewart, Jersie Nicole Stiff, Samantha Diane Stout, Jarrett Wyland Strate-Lutzow, Kylie McKenna Straw, Parker Andrew Stubbs, Tucker Robert Sullins, Lillie Michele Suthers, Brenden Michael Syring, Paige Lyn Taborski, Ava Marie Tarara, Brynn Kalen Thompson, Connor Anthony Thoren, Abby Ann Topham, Kayla Ducngoc Tran, Brandon Michael Trullinger, Anastasia Marilyn Tureson, Aubrey Michele Turner, Kyla Ann Turner, Cameron Michael tyler, Alexandra Mae Ulman, Erik Michel Christian Utech, Donovan Luke Van Barriger, Bastian Gelrik Vandre, Alexis Jean Vanfleet, Micah James Vanravenswaay, Kaden Alan Vanschelven, Stephanie Zyrene Guarino Viojan, Marlee Janee Vlasnik, Benjamin Jacob Wagoner, Brendon Wang, Riley Jay Washburn, Ty Alexander Wasserman, Kailee Ann Weber, Lauren Anastasia Wedig, Callum James Welter, Blake Patrick Wermager, Carter Thomas West, Sam Patrick Witaker, Ryan Mattew Whitledge, Leah Marie Wicklund, Ethan Michael Wilk, Morgan Rae Willard, Alyssa Marie Williams, Jazmine Sue Williams, Natalie Isabella Williams, Destanee Marita Williams-Mowdy, Erik Ryan Williamson, Malakai Elias Williamson, Malakai Elias Willingham, Madyson Leann Wilson, Carter James Wright, Olivia Jean Wrolstad, Ian Lucas Wyckoff, Tyler Michael Yaun, Laina Elizabeth Yurs, Alexandra Katherine Zeimetz, Hailey Marie Zimmerman, Janelyn Marie Zons, Kevin Omar Zuniga.