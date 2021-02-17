Students named to the honor roll at Beloit Turner Middle School are:
High Honors
GRADE 8—Tiare Arreguin, Amiya Banks, Emily Bennett, Brody Berg, Max Briesemeister, Kamryn Clark, Lane Clark, Ava Coldren, Samuel Erickson, Ethan Halon, Devlyn Halverson, Beyonca Hereford-Foster, Brooklynne Hereford-Foster, Dallas Jacobson, Kera Kroening, Kellyse Lutzow-Edl, Autumn Meris, Julianna Moran, Gracie Murphy, Kennedi Neujahr, Sid Patel, Ayden Rockweit, Lucas Schendel, Ethan Scherck, Samantha Schleis, Dannie Shear Jr, Delaney Thompson, Christopher Tillman, Mea Torsini, Jon Tysse, Kaylyn Ward, Makena Whitt, Emily Williams, Elizabeth Wuksinich,
GRADE 7—Olivia Adams, Antonio Alvarez, Ja’Nae Armstrong, Soren Beck, Nathan Buckley, Emma Bue, Jaydyn Buhmeyer, Cacee Carl, Mckenzi Coplien, Jillian Crall, Ava Dabek, Kylie Davies, Verdabelle Davis, Teagan Dix, Amari Dotson, Emma Edwards, Bayleigh Geffers, Madelyn Greenwood, Amari Hanson, Gunnar Herstad, Jayla Hodges, Madyson Hoenig, Carston Jacobson, Austyn Kjendlie, Kaylee Kramer, Mylee McCauley, Shayne McGinnis, Ryland McKinney, Sydney Mikkelson, Madelyn Monahan, Olivia Moore, Addison Mortimer, Jayden Mosley, Magdalyn Mrizek, Connor Myers, Victoria Nguyen, James Njoo, Thomas Peters, Jayden Pozzani, Rylan Rasmussen, Mason Rumage, Adriel Salazar, Lillyana Schendel, Portia Segerstrom, Kimberlee Shay, Bronwyn Sherlund, Kielee Shoemaker, Colby Spain, Sadie Stauffacher, Tatym Stuck, Brynn Tess, Braedyn Troxel, Tanzaneyah VanVleet, Jaxon Walenga, Rylie Warren, Eli Wheaton, Dravyn Willi, Emily Wyss, Mattingly Zamecnik
GRADE 6—Abigail Ash, Wyatt Bennett, Genna Brown, Ava Ciaramita, Lola Clark, Noah Dorr, Austin Driver, William Erickson, Molly Everson, Isabel Evjen, Lani Genung, Lauren Halon, David Hansen Jr, Janessa Hill, Madalin Kirchner, Marymargaret Lindsay, Chau Nguyen, Giulia Parisi, Brooklyn Puleo, Maddyn Saunders, Kailey Sergenian, Charlotte Sieren, Evan Spanton, Caitlyn Tracy, Noah Vowell, Lauryn Wells, Lexie Wells, Ella Wood
Honors
GRADE 8—Isaac Adams, Vincent Adams, Marrah Alverson, Sydney Andrews, Byrin Blum, John Bredenkamp, Leyton Davies, Noah Everson, Alyanna Fernandez, Carter Fry, Camrea Fulk, Rylie Geister, Tiana Hebble, Dalton Johnson, Dylan Key, Madyson Lucero, Claire Mattison, Waylon Mosher, Trevor Noack, Kalyn Ottinger, Jared Owens, Jayden Piccione, Betty Reseburg, Cherish Smith, Liberty Thornton, Fernando Tillery, Colton Toland, Kati Tonak, Kendall Tracy
GRADE 7—Jasmin Bailey, Jayce Bauman, Issac Butler, Sydney Cook, Bailynn Dunham, Grace Griinke, Trenton Hansel, Annika Hollis, Ashi’ya House, Isaiah Lomax, Luke Malkow, Owen McKinney, Pharrell Norris, Felicity Ott, Anieya Pittman, Tarah Sympson, Easton Underhill
GRADE 6—Asher Beck, Kaylani Bown, Maci Bown, Samantha Braatz, Amiyah Brunton, Kennedy Crall, Carley Dalton, Elyana Dever, Conner Dunaway, Jaylen Dygart, Natalie Elliott, Amzi Fruin, Owen Fry, Ryker Hollis, Skyler Johnson, Drake Kabor, Emily Kilday, Akelalyn Laursen, Madaline Luety, Ayvin Martin, Camdyn Martin, Aidan Moore, Stefini Mosher, Phoebe Nielsen, Kaitlyn Porter, Ashlynn Renvick, Aspen Thomas, Elizabeth Thomas, Jaxton Winiarski, Giovanni Zepeda