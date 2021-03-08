Students named to the honor roll at Beloit Turner High School are:
High Honors
(3.5—5.0)
SENIORS—Camden Boudreaux, Alexander Cleaver, Calvin Coldren, Mallory Combs, Kade Cook, Madison Covey, Colton Crall, Hayden Disrud, Gabriel Dray, Saralyn Duncan, Sabrina Fitzgerald, Kortez Graham, Peyton Hasse, Presley Hasse, Elizabeth Heinze, Melanie Hernandez, Andrew Himmelmann, Mackenzie Hudson, Alvin Jacobs III, Gabrielle Johnson, Kyle Karich, Cassidy King, Tairyin Klossner, Maquire Kurth, Eleanor Lindsay, Kelsie Martin, Sean McCarthy, Tristan Miller, Javier Montoya, Abigail Mortimer, Jack Neupert, Phoukahm Phonesavanh, Julia Prouse, Alisyn Rickels, Haley Rodgers, Samuel Rosenthal, Rebecca Schildgen, Shaylie Shear, Joseph Smith, Maura Spain, Samuel Tews, Olivia Tinder, Mackenzie Toland, Sativa Tuttle, Gabrielle Virgin, Joshua Waldsmith, Samantha Wells, Brinnley Wilson, Samantha Wilson
JUNIORS—Alexander Aquino, Savanna Bishop, Sanya Casique, Clayton Coldren, Camden Combs, Shelby Curry, Timothy DeBerry, Sariya Forrest, Gavin Frey, Allan Garcia, Jaci Goodwin, Ashlyn Hawkins, Abigail Hummer, Reece Johnson, Aniya Martin, Ellie Maxwell, Fran McKearn, Branden Moe, Jenna Mosley, Jennifer Nguyen, Donovan Niedfeldt, Jason Njoo, Grace Olmstead, Francisco Orbezo Jr., Mekhi Ott, Malachi Payne, Gia Peiffer, Alyssa Peterson, Kendall Peterson, Collin Ries, Dylan Roberts, Amanda Rogacki, Samuel Smith, Nichole Swanson, Hannah Tysse, Raven Villarreal, Tyler Ward, Auston Wells, Jacquelyn Wendt, Maclane Wightman, Stephanie Wuksinich, Annabelle Ziemba
SOPHOMORES—Analiese Alvarez, Clara Baertschi, Jehna Beeler, Hannah Bennett, Logan Braasch, Kacy Clark, Rachel Cleaver, Austin Coldren, Lacy Combs, Michael Cook, Allison Covey, Elizabeth Dezwarte, Conner Dovenmuehle, Michael Erickson, Jacob Fell, Nadilee Fernandez, Kyli Genung, Konner Giddley, Karen Guizar, Cassandra Gurka, Eric Halon, Mason Hoenig, Connor Jacobson, Jayce Kurth, Kayden Martin, Cole Miller, Cyrus Mosher, Evelyn Mrizek, Dustin Nguyen, Darren Niedfeldt, Fernando Orbezo, Lindsay Peterson, Mikaya Pingel, Morgan Rasmussen, Devin Roberts, Karime Rojas, Ryleigh Rose, Lydia Seifarth, Anastasia Sieren, Vanessa Skildum, Roseann Sous, Isabella Spain, Jack Stelter, Araylee Stoltz, Addalynn Teeter, Sydney Toland, Taylor Viens, Carter Ward, Noah Ward, Kareli Watters, Jocelyn Williams
FRESHMEN—Dane Athens, Addison Boothe, Andrew Buckley, Mason Callahan, Maddox Carl, Gabrielle Champeny, Nora Chmielewski, Logan Clark, Levin Crawford, Patrick Daehler, Clayton Dalton, Jacob Davis, Kamdyn Davis, Isabella Dutter, Ethan Elliott, Hayden Frey, Kaleb Gjeston, Hannah Hanson, Sara Harrison, Emma Henthorn, Lily Hess, Nevayah House, Ky’Asia Majeed, Logan Malkow, Guilianna Moore, Bethini Mosher, Courtney Nelson, Khoa Nguyen, Reina Niemeier, Carlos Ramirez, Mariah Richardson, Zackary Ries, Cole Rowald, Samuel Rowald, Quentin Scherck, Luke Staack, Hailee Steffen, Nash Swanson, Addison Tillett, Jada Tuttle, Erik Williams, Kylie Wilson, Caitlin Wirth
Honors (3.0-3.49)
SENIORS—Eduardo Cedeno, Aiden Diehl, Giselle Esquivel, Madisyn Foulk, Aislinn Fry, Sydney Harbison, Camrie-Alexis Jamerson-Warne, Kamiliah Kolthoff, Kaelan Kroening, CJ Miller, Jolie Moran, Grant Revels, Logan Sturdevant
JUNIORS—Isabelle Adams, Bujar Beqiri, Jackson Burk, Tanner Christopherson, Josiah Dillartd, Trenton Houck, Connor Larson, Hailey Marshall, Brayden McMahon, Chloe Meyers, Jailyn Mosley, Eric Nohr, Sia Patel, Hannah Smith, Kirsten Steffen, Aaron Warren, Ryan Wirth
SOPHOMORE—Arianna Adams, Dryden Bailey, Bryar Blackwell, Payton Boles, Cortez Castillo, Issack Delgado, Elijah Dever, Matthew Hathorn, Brent Hoppe, Connor Hughes, Brennen Ingram, Tyler Kramer, Kyle Larson, William Lauterbach, Maguire Maxwell, Christopher Moore Jr., Braxtyn Ndumu, Kristie Nielsen, Ireland Ott, Ethan Pozzani, Griffon Rippl, Hope Sorenson, Gavin Stuck, Autumn Summer, Justin Teague, Phoenix Villarreal
FRESHMEN—Gabriel Adams, Mariya Babilius, Araceli Beltran, Trista Bennett, Jack Fischer, Ethan Hale, Emily Hanson, Landon Hornagold, Devon Losey, Rebecca Lynn, Dylan Montour, Alejandro Orta Jr., Julian Ramos, Jackson Reil, Aniyah Stoltz-Nevel, Sierra Thomas, Carson Walker, Nevaeh Wash, Lillyana Watters, Annabelle Wolf